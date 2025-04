Każdy z nas nie jeden raz czuł się zmęczony. Zmęczenie po wysiłku umysłowym lub fizycznym, które zanika po odpoczynku nie jest niczym nadzwyczajnym. Inaczej wygląda sytuacja gdy rano tuż po przebudzeniu czujemy się wyczerpani. Życie coraz szybciej biegnie a my mamy coraz więcej obowiązków. Coraz rzadziej omija nas stres i coraz częściej próbujemy się zaprzyjaźnić z wrogiem, którym jest brak snu. Obecnie zagraża nam jedna z chorób cywilizacyjnych czyli zespół przewlekłego zmęczenia. Choroba dotyka głównie kobiety. Największa grupa chorych to osoby w wieku od 20 do 40 lat. Niestety zespół przewlekłego zmęczenia może pojawić się również u dzieci i młodzieży. Poznaj przyczyny i objawy zespołu. Dowiedz się co robić gdy dopadnie cię zespół przewlekłego zmęczenia.

Kiedy możesz podejrzewać chorobę?

Dolegliwości, które odczuwa osoba chora niestety są subiektywne. Dlatego objawy często są lekceważone przez specjalistów. Nie istnieją badania laboratoryjne, które umożliwiają postawienie diagnozy. Rozpoznanie cywilizacyjnej choroby opiera się na wywiadzie i badaniu lekarskim. Zanim nastąpi podejrzenie zespołu przewlekłego zmęczenia należy wykluczyć wszystkie choroby, które mogą wywołać zmęczenie. Do nich zalicza się:

przewlekłe stany zapalne np. wirusowe zapalenie wątroby, przewlekłe zapalenie jelit, niedokrwistość, depresja,

choroby nerwowo-mięśniowe np. SM –stwardnienie rozsiane,

choroby bakteryjne np. zapalenie mięśnia sercowego, borelioza,

choroby serca np. przewlekła niewydolność serca,

choroby tkanki łącznej np. reumatoidalne zapalenie stawów, twardzina,

zaburzenia hormonalne np. niedoczynność tarczycy, cukrzyca.

Objawy zespołu przewlekłego zmęczenia to:

bóle głowy,

bóle mięśni,

nawracające infekcje,

pogorszenie pamięci,

zaburzenia koncentracji,

chroniczne zmęczenie, które nie ma związku z wysiłkiem,

chęć by odpocząć w spokoju,

zoobojętnienie,

obniżenie nastroju,

uczucie kołatania serca,

biegunka lub zaparcia,

częste sięganie po środki pobudzające takie jak kawa, coca-cola lub mocna herbata,

ochota na słodycze (jedzenie słodyczy by poczuć przypływ energii).

Jeśli zmęczenie występuje u ciebie dłużej niż pół roku i powoduje, że twoja aktywność spada o 50% skonsultuj się z lekarzem.

Przyczyny zespołu przewlekłego zmęczenia

Istnieją dwie hipotezy na temat etiologii zespołu przewlekłego zmęczenia. Najbardziej popularna jest hipoteza, że przyczyną jest wirus. Teoria ta ma związek z tym, że wirus znaleziono w tkance mięśniowej osób, u których rozwinął się zespół po tym jak przebyły infekcję. Druga teoria jako przyczynę choroby wskazuje niedostateczne wydzielanie kortyzolu przez nadnercza. Wielu specjalistów jako przyczynę zespołu podaje zakażenie grzybicze. Przetworzona żywność, konserwanty, barwniki, brak relaksu to tylko niektóre czynniki z codziennego życia, które mają również wpływ na wywołanie choroby.

Co robić?

Leczenie jest trudne, ponieważ dokładanie nie jest znana przyczyna. Stąd brak jednego wspaniałego środka na jej usunięcie. Zespół przewlekłego zmęczenia wymaga zmiany trybu życia. Łatwo powiedzieć ale trudniej wykonać. Jednak odpoczynku i zdrowego stylu życia nie zastąpi żaden środek.

Kilka zasad, które powinnaś zastosować w walce z zespołem:

