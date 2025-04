Soczyste jagody żurawiny są pełne cennych dla zdrowia substancji. Znajdziesz w nich sporo błonnika, witaminy C, witaminy z grupy B oraz składniki mineralne: wapń, żelazo, fosfor, miedź i jod. Żurawina zawiera też kwas cytrynowy, taniny i garbniki, które nadają jej cierpko-słodki smak.

Reklama

Oprócz tego ma kwas benzoesowy. Ten naturalny konserwant sprawia, że czerwone jagody zachowują świeżość długo po zerwaniu owoców. Możesz je przechowywać w lodówce sześć tygodni, a w zamrażalniku nawet rok.

Na co pomaga?

Naukowcy potwierdzają, że żurawina należy do czołówki roślin o właściwościach prozdrowotnych.



- Wspomaga leczenie nerek i pęcherza. Ogranicza powstawanie kamieni nerkowych, a nawet może je rozpuszczać. Działa jak naturalny antybiotyk, zwalczając infekcje układu moczowego. Hamuje przyleganie bakterii E. coli do ścian komórkowych dróg moczowych, ogranicza ich namnażanie i ułatwia wydalanie.

- Zapobiega wrzodom żołądka i dwunastnicy, hamując namnażanie się bakterii Helicobacter pylori odpowiadających za powstawanie wrzodów.

- Chroni zęby przed próchnicą. Działa jak teflon, tworząc płytkę nazębną utrudniającą przyleganie bakterii do szkliwa i dziąseł.

- Zmniejsza ryzyko miażdżycy, chorób serca i układu krążenia – ma pozytywny wpływ na poziom dobrego cholesterolu HDL, rozszerza naczynia krwionośne oraz zapobiega powstawaniu zakrzepów.

- Chroni organizm przed uszkodzeniami wywołanymi działaniem wolnych rodników, zmniejszając ryzyko niektórych nowotworów.

Dodatkowy plus: odchudza!

Sok z soczystych jagód ma właściwości odtruwające, ułatwia usuwanie toksyn i reguluje przemianę materii. Pozwoli ona oczyścić organizm i schudnąć nawet 2 kilogramy w 3 dni!

Schab w galarecie



Składniki:

- pół szklanki mrożonej żurawiny

- łyżka żelatyny

- 1,5 kg schabu

- pół szklanki zimnej wody

- 2 łyżki masła

- zioła prowansalskie

- sól i pieprz do smaku

Schab dopraw solą, pieprzem, upiecz w piekarniku, odstaw. Żurawinę wyjmij z lodówki, odsącz i wrzuć do rondla. Rozgnieć widelcem. Doprowadź do wrzenia, zdejmij z ognia i przetrzyj przez sito. Żelatynę wymieszaj z zimną wodą. Gdy napęcznieje, podgrzej, aż się rozpuści. Dodaj do przetartych owoców. Wąską formę wyłóż pergaminem, ułóż schab, zalej masą owocową, przestudź.

Kisiel żurawinowy



Składniki:

- pół szklanki mrożonej żurawiny

- 1/3 szklanki cukru trzcinowego do smaku

- 3 łyżki mąki ziemniaczanej

- 2 i 1/2 szklanki zimnej wody

- kilka listków świeżej mięty lub melisy

Reklama

Żurawinę wyjmij z lodówki, umyj, odsącz i wrzuć do rondla. Rozgnieć widelcem. Doprowadź do wrzenia, zdejmij z ognia i przetrzyj przez sito. Wymieszaj mąkę ziemniaczaną z połową szklanki wody, wlej do przetartych owoców. Dolej 2 szklanki wody, mieszając zagotuj. Kisiel zdejmij z ognia, kiedy przestanie być mętny, rozlej do salaterek. Przestudź. Udekoruj miętą lub melisą.