Zastrzyki na odchudzanie to grupa leków wydawanych na receptę stosowanych głównie do leczenia cukrzycy typu 2 i otyłości. Należą do nich analogi GLP-1 (tzw. glutydy):

Trzeba podkreślić, że z dostępnych w Polsce analogów GLP-1 na razie tylko jeden jest zrejestrowany do leczenia otyłości. Jest to Saxenda (liraglutyd). Lekarz może jednak przepisać inny lek poza oficjalnymi wskazaniami (na tzw. zasadach off-label) w celu redukcji masy ciała u osób z insulinoopornością i nadwagą. Chodzi przede wszystkim o dostępny w Polsce semaglutyd (lek Ozempic), który pozytywnie wyróżnia się pod względem skuteczności w obniżaniu masy ciała, choć jest stosowany głównie u chorych na cukrzycę typu 2. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała inny semaglutyd (lek Wagovy) do przewlekłego kontrolowania masy ciała i leczenia otyłości. Nie jest on jeszcze dostępny w Polsce.

Działanie zastrzyków na odchudzenie polega na stymulowaniu uwalniania insuliny, hamowaniu wydzielania glukagonu, spowolnieniu opróżniania żołądka oraz zwiększeniu uczucia sytości po jedzeniu. Leki z tej grupy skutecznie poprawiają glikemię, ale są również pomocne w redukcji masy ciała, obniżeniu ciśnienia krwi i mają działanie kardioprotekcyjne.

Trzeba pamiętać, że wszystkie zastrzyki na odchudzanie powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami lekarza, wraz z dietą i regularną aktywnością fizyczną. Żaden z tych leków nie powinien być traktowany jako złoty środek na pozbycie się kilogramów lub wyleczenie cukrzycy typu 2.

Który z nich jest najskuteczniejszy? To, który z zastrzyków na odchudzanie jest lepszy, można rozpatrywać ze względu na różne kryteria. Oprócz skuteczności w obniżeniu masy ciała, znaczenie ma także bezpieczeństwo, skutki uboczne oraz sposób dawkowania.

Z badań wynika, że największą skuteczność w obniżaniu masy ciała wykazują kolejno: semglutyd, liraglutyd, dulaglutyd. Pierwsze efekty pojawiają się już po kilku tygodniach stosowania leku.

Według badań dotyczących leku Ozempic osoby przyjmujące raz w tygodniu dawkę 2,4 mg semaglutydu straciły średnio 14,9% masy ciała po ok. 16 miesiącach w porównaniu do 2,4% w grupie placebo. Spadek masy ciała wynosił średnio 15,3 kg w trakcie trwania badania.

Liraglutyd oceniano w dwóch badaniach z udziałem ponad 3 tys. pacjentów otyłych i z nadwagą oraz nadciśnieniem tętniczym, hiperlipidemią lub cukrzycą. W obu badaniach przyjmowanie liraglutydu przez rok spowodowało utratę średnio 5% masy ciała u ponad połowy leczonych pacjentów, a także utratę średnio 10% masy ciała u 25–33% pacjentów w ciągu roku.

Redukcja wagi dzięki leczeniu zastrzykami mogła być utrzymana przy ciągłym stosowaniu tych preparatów. Niestety naukowcy zaznaczają, że po ich odstawieniu, bez uwzględnienia na co dzień ruchu i zdrowej diety, waga powróci.

Profil bezpieczeństwa dla wszystkich leków w zastrzykach na odchudzanie jest porównywalny. Podobnie jak wszystkie leki, również i te mogą powodować skutki uboczne. Najczęściej są to jednak łagodne działania niepożądane dotyczące układu pokarmowego (ponieważ leki te naśladują działanie peptydu wytwarzanego w przewodzie pokarmowym). Mogą wystąpić biegunki, zaparcia, nudności, zgaga, obniżenie apetytu.

Wszystkie zastrzyki na odchudzanie podaje się podskórnie za pomocą wygodnych wstrzykiwaczy. Są one fabrycznie wypełnione lekiem. Pacjenci wykonują zastrzyki samodzielnie po krótkim przeszkoleniu przez lekarza lub pielęgniarkę (przeczytaj: jak zrobić zastrzyk na odchudzanie). Jednak dawkowanie różni się.

Lek Saxenda wstrzykuje się codziennie, natomiast lek Ozempic (lub Wegovy, który nie jest jeszcze dostępny w Polsce) przyjmuje się raz na tydzień. Dawkowanie w większych odstępach czasu może być dla pacjentów wygodniejsze, a także zmniejsza ryzyko pominięcia dawki. Różnica w dawkowaniu wynika z tego, że semaglutyd ma dłuższy czas działania. Oba leki naśladują hormon peptydowy podobny do glukagonu.