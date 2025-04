Spis treści:

Zastrzyki na odchudzanie to jedna z metod farmakologicznego leczenia otyłości. Pod tym pojęciem kryje się grupa leków, tzw. glutydów (analogów GLP-1), których głównym przeznaczeniem jest kontrola poziomu glukozy we krwi u osób z cukrzycą typu 2. Spektrum działania zastrzyków jest jednak szersze, a popularność zyskały przede wszystkim dlatego, że powodują utratę masy ciała. Preparaty te spowalniają opróżnianie żołądka po posiłku i hamują apetyt. Dlatego zastrzyki są przepisywane przez lekarzy poza wskazaniami z ulotki również osobom otyłym w celu obniżenia wagi. Korzyści z ich stosowania mogą odnieść m.in. kobiety z zespołem policystycznych jajników (leki obniżają także testosteron) czy osoby z insulinoopornością.

Najbardziej popularnym lekiem na odchudzanie podawanym w formie zastrzyku jest semaglutyd pod nazwą handlową Ozempic. Inne popularne preparaty to liraglutyd (Saxenda, Victoza) i dulaglutyd (Trulicity). Są przyjmowanie w formie iniekcji w brzuch, udo lub ramię, raz w tygodniu albo codziennie.

Zastrzyki na odchudzanie zaczynają działać w krótkim czasie, powodując spadek stężenia glukozy we krwi. Jednak uzyskanie pełnego efektu leczenia może zająć ok. 8 tygodni. Jak szybko traci się kilogramy po zastrzykach na odchudzanie? Niektóre osoby zauważają efekt chudnięcia już po 2 tygodniach, inne po dłuższym czasie.

Według badań dotyczących leku Ozempic osoby przyjmujące raz w tygodniu dawkę 2,4 mg semaglutydu straciły średnio 14,9% masy ciała po ok. 16 miesiącach w porównaniu do 2,4% w grupie placebo. Spadek masy ciała wynosił średnio 15,3 kg w trakcie trwania badania. Dla porównania operacja bariatryczna skutkuje obniżeniem wagi w ciągu 1-3 lat o 20-30%. Wyniki dowodzą więc, że za pomocą zastrzyków na odchudzanie można osiągnąć znaczące obniżenie masy ciała.

fot. Zastrzyki na odchudzanie powodują chudnięcie w ciągu kilku tygodni/ Adobe Stock, myskin

To, o ile kilogramów można schudnąć, zależy od przyjmowanej dawki leku i czasu trwania terapii, a także od innych czynników. Niektóre osoby mogą zauważyć korzystny efekt po mniejszej dawce leku, inne dopiero po większej. Co ważne, stosowanie zastrzyków na odchudzanie powinno zawsze iść w parze ze zdrowym stylem życia: regularną aktywnością fizyczną oraz właściwym odżywianiem. Tylko połączenie tych elementów daje pożądane efekty.

Nie bez znaczenia jest też to, jak dana osoba znosi skutki uboczne. Im lepiej reaguje na lek, tym większą dawkę może przepisać jej lekarz. W badaniach klinicznych Ozempic był dobrze tolerowany. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były przejściowe nudności, zaparcia i biegunki.

To jedna z głównych obaw związanych z każdą metodą na pozbycie się wagi, w tym także zastrzykami na odchudzanie. Odstawienie leku w zastrzyku na odchudzanie powoduje ustanie jego działania i szybko może dojść do powrotu masy ciała sprzed kuracji. Dlatego konieczne jest stworzenie planu utrzymania wagi po zaprzestaniu leczenia oraz przestrzeganie jego zasad. Powrót do poprzednich nieprawidłowych nawyków żywieniowych z pewnością wywoła tzw. efekt jo-jo.

Trzeba zaznaczyć, że czas trwania terapii może być różny u poszczególnych osób (ustala to lekarz indywidualnie), jednak w badaniach semaglutyd (Ozempic) był testowany bezpiecznie przez okres 30-68 tygodni. Osoby chore na cukrzycę mogą potrzebować zastrzyków przez dłuższy okres.

