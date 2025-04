Na pytania odpowiedziała dr hab. Karolina Kędzierska-Kapuza, specjalista nefrologii i diabetologii, prowadząca konto diabetolog_nefrolog na Instagramie.

„Moda” na stosowanie silnego leku moczopędnego – Furosemidu – na odchudzanie jest wciąż obecna. Jak działa ten lek i dlaczego niektóre kobiety sięgają po niego bez zalecenia lekarza?

Dr hab. Karolina Kędzierska-Kapuza: Furosemid jest silnym lekiem moczopędnym (diuretycznym) przepisywanym na receptę. Powoduje zwiększone wydalanie moczu. Jest to lek stosowany w nefrologii (kiedy nerki nieprawidłowo działają i trzeba pomóc im wydalać mocz), w leczeniu nadciśnienia tętniczego (poprzez wydalanie płynów obniża się ciśnienie tętnicze krwi), a także w kardiologii (gdy pacjenci są przewodnieni, mają duże obrzęki z powodu nieprawidłowej pracy serca). Są to główne wskazania do przyjmowania Furosemidu.

Niestety niektóre osoby przyjmują ten lek poza wskazaniami po to, żeby pozbyć się w krótkim czasie kilku kilogramów. Kobiety – bo na ogół to one stosują Furosemid w celach kosmetycznych – po przyjęciu leku wydalają dużą ilość moczu, pozbywają się więc szybko nawet kilku litrów wody z organizmu, a tym samym osiągają efekt chudnięcia.

Taka „moda” trwa od dawna. Jest to metoda polecana na różnych forach internetowych. Chociaż słyszałam nawet o sytuacji, kiedy branie Furosemidu było polecane w salonie sukien ślubnych klientkom, które miały problemy, żeby zmieścić się w sukienkę.

Jako nefrolog miałam do czynienia z pacjentkami, które były poważnie uzależnione od przyjmowania Furosemidu na odchudzanie lub redukcję bardziej, lub mniej wyimaginowanych obrzęków. Przyjmowały one nawet stukrotnie wyższe dawki niż zalecane, dlatego że pojawiła się u nich już pewna tolerancja na lek i potrzebowały coraz większych dawek, aby wydalać mocz.

Jakie skutki uboczne powoduje przyjmowanie Furosemidu na odchudzanie?

Furosemid nie tylko nie jest obojętnym lekiem dla organizmu, ale może być szkodliwy. Przez to, że po jego zażyciu wydala się duże ilości moczu, lek powoduje zaburzenia elektrolitowe i odwodnienie. Przede wszystkim obniża stężenie sodu, magnezu i potasu w surowicy. Wpływa też niekorzystnie na gospodarkę wapniowo-fosforanową. Zarówno jednorazowe zastosowanie, jak i długotrwałe przyjmowanie go po to, żeby schudnąć, może prowadzić do groźnych działań niepożądanych.

Jeśli nie będziemy uzupełniać płynów, a będziemy ich dużo wydalać, to dojdzie do obniżenia ciśnienia krwi i może dojść do zasłabnięcia. Wypłukanie elektrolitów może prowadzić do zaburzeń rytmu serca. Może pojawić się też uczucie silnego osłabienia, drętwienia kończyn.

W odległej perspektywie osoby, które nadużywają Furosemidu na odchudzanie, zmagają się z problemem odwapnienia kości, dlatego, że lek wypłukuje wapń z organizmu. W rezultacie wapń zaczyna się kumulować w nerkach, tworząc zwapnienia. Trafiają do mnie pacjentki przewlekle stosujące Furosemid na odchudzanie poprzez odwodnienie, u których rozpoznajemy nefrokalcynozę, czyli wapnicę nerek.

Może być to stan odwracalny, kiedy jeszcze wysycenie złogami wapnia jest nieduże. Jeżeli nawyk przyjmowania Furosemidu trwa więcej niż 10 lat, to w nerkach zachodzą trwałe zmiany, a zwapnienia są na tyle duże, że proces ten nie może być odwrócony. Dochodzi do trwałego uszkodzenia nerek. W rezultacie pogarsza się ich czynność, a organizm zaczyna się zatruwać, ponieważ nerki nie są w stanie skutecznie wydalać szkodliwych związków z organizmu. W konsekwencji doprowadza to do bardzo poważnych zaburzeń w postaci przewlekłej choroby nerek, co może skończyć się koniecznością dializoterapii. Stosowanie Furosemidu na odchudzanie, szczególnie w sposób długotrwały i niekontrolowany, jest bardzo niebezpieczne.

Skoro Furosemid jest lekiem przepisywanym na receptę, w jaki sposób trafia do osób, które stosują go na odchudzanie?

Lek nie jest w powszechnym użyciu teoretycznie, jednak można go kupić na tzw. czarnym rynku leków. Mają do niego dostęp niektórzy internauci. W ten sposób pozyskują Furosemid. Nie zawsze ten lek jest wypisywany przez lekarza.

Czy efekty stosowania Furosemidu na odchudzanie są faktycznie takie spektakularne? Organizm chyba dość szybko musi nadrobić starty płynów? Nie dość, że tracimy zdrowie, to dodatkowo efekt jest krótkotrwały.

Oczywiście. Organizm musi to nadrobić. Zaczynamy pić i ta woda z powrotem szybko wraca do tkanek. I jest to prawidłowa reakcja. Musimy być dobrze nawodnieni, ponieważ nasze życie zależy od wody. Dlatego takie igranie ze stanem nawodnienia organizmu i odwadnianie się bez powodu jest nierozsądne i ryzykowne. Kobiety przyjmujące Furosemid na odchudzanie wpadają w pułapkę zwiedzione szybkim efektem utraty kilku kilogramów. Zaczynają sięgać po ten lek w różnych sytuacjach. Często stosują go długotrwale, nawet latami, a rezultaty bywają dramatyczne.

Jakie jeszcze metody odchudzania mogą szkodzić nerkom?

Groźne dla nerek jest m.in. prowokowanie biegunek i wymiotów. Również z powodu odwodnienia i zaburzeń elektrolitowych. Prowokowanie biegunek środkami przeczyszczającymi po to, żeby schudnąć, jest stosunkowo często spotykane. Jest to metoda szkodliwa dla całego organizmu, nie tylko dla nerek. Bardzo niekorzystne dla nerek są również diety wysokobiałkowe, w tym popularna niegdyś dieta Dukana. Jest to bardzo obciążająca dla nerek dieta, której, mam nadzieję, nikt już nie stosuje.

