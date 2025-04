Cukrzyca typu 2 często idzie w parze z nadwagą. Nowoczesne leki na cukrzycę, tzw. leki inkretynowe, nie tylko skutecznie obniżają stężenie glukozy we krwi, ale pomagają też zredukować wagę. Ich działanie polega na opóźnianiu opróżniania żołądka i hamowaniu apetytu, co może prowadzić do spektakularnego efektu odchudzającego. Nie wszystkie jednak działają tak samo i nie u każdego terapia kończy się sukcesem.

Leki na odchudzanie dla cukrzyków to inaczej leki inkretynowe. Mechanizm ich działania polega na wpływaniu na hormony inkretynowe (inkretyny). Aby lepiej to zrozumieć, trzeba wiedzieć, jak działają wspomniane hormony.

Inkretyny są to hormony jelitowe, których poziom wzrasta po posiłkach, co powoduje zwiększenie wydzielania insuliny przez komórki beta wysp trzustkowych. Uwalniana insulina obniża poziom glukozy we krwi. Inkretyny oprócz tego opóźniają opróżnianie żołądka z pokarmu, spowalniają trawienie i zmniejszają apetyt. Hamują też wydzielanie glukagonu przez trzustkę. U chorych na cukrzycę inkretyny nie działają tak, jak powinny, jest ich za mało. Głównymi hormonami inkretynowymi są glukagonopodobny peptyd 1 (GLP-1) i glukozozależny peptyd insulinotropowy (GIP).

Leki inkretynowe przywracają prawidłowe procesy u diabetyków. Można to osiągnąć, stosując środki farmakologiczne zaliczane do dwóch grup:

Co ważne, leki na odchudzanie dla cukrzyków podnoszą insulinę tylko w przypadku zwiększonego stężenia glukozy po posiłku, co sprawia, że w trakcie ich stosowania ryzyko hipoglikemii jest minimalne.

Z badań wynika, że najlepsze efekty w redukcji wagi wywołuje leczenie semaglutydem w formie cotygodniowych zastrzyków. Osoby przyjmujące raz w tygodniu dawkę 2,4 mg semaglutydu straciły średnio 14,9% masy ciała po ok. 16 miesiącach w porównaniu do 2,4% w grupie placebo. Osoby przyjmujące semaglutyd chudły średnio o 15,3 kg.

Kolejne pod względem skuteczności wydają się być leki: liraglutyd i dulaglutyd. Leki doustne obniżające masę ciała u cukrzyków nie są już tak skuteczne jak te podawane w zastrzykach (zastrzyki na odchudzanie – który jest najskuteczniejszy?). Pacjenci mogą też różnie reagować na leczenie. Trzeba pamiętać o tym, że każdy z tych preparatów należy stosować wraz ze zdrową dietą i regularną aktywnością fizyczną. Tylko takie podejście umożliwia powodzenie terapii.

Jeszcze lepsze efekty daje zastosowanie tirzepatydu - leku będącego podwójnym analogiem GLP-1 i GIP, który nie jest na razie dostępny w Polsce, ale jest dopuszczony do obrotu przez Europejską Agencję Leków. Trzeba jeszcze poczekać zanim trafi do aptek w kraju.

Zastrzyki na odchudzanie – ile można schudnąć?

Aktualnie w terapii cukrzycy najbardziej zyskują na znaczeniu analogi GLP-1, takie jak semaglutyd czy dulaglutyd. Są to leki zarejestrowane przede wszystkim do leczenia pacjentów z cukrzycą typu 2 z otyłością, ze zmianami sercowo-naczyniowymi, pacjentów, u których parametrów nie daje się wyrównać standardowymi lekami, którzy mają wysoką hemoglobinę glikowaną.

Leki inkretynowe przedłużają życie chorych na cukrzycę. Ratują też przed powikłaniami.

Nie są to leki bez wad. Leki na odchudzanie dla cukrzyków powodują często dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty i biegunki. Nasilenie działań ubocznych powinno się zmniejszać w ciągu kilku tygodni terapii, jednak nie zawsze tak się dzieje. Wiele osób przerywa leczenie z powodu przykrych objawów.

Po odstawieniu leków mogą pojawić się też inne negatywne skutki, w tym powrót do poprzedniej wagi. Dzieje się tak, ponieważ apetyt wraca do normy. Warunkiem uniknięcia efektu jo-jo jest przestrzeganie zaleceń dotyczących diety i ruchu po zakończeniu terapii lekami na odchudzanie dla cukrzyków.

Trzeba też wiedzieć, że wszystkie leki inkretynowe mogą zwiększać ryzyko rozwoju zapalenia trzustki. Podczas terapii należy być wyczulonym na objawy tej choroby, takie jak: uporczywy silny ból brzucha (może promieniować do pleców), wymioty, czasami gorączka i przyspieszone tętno. Ciężkie przypadki zapalenia trzustki stanowią zagrożenie dla życia, dlatego w razie niepokojących sygnałów, koniecznie trzeba skontaktować się z lekarzem. Więcej: semaglutyd a zapalenie trzustki.