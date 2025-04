Spis treści:

Albumina (ALB) to główne białko osocza wytwarzane przez wątrobę (stanowi 50-60% białek krwi, a komórki wątroby produkują w ciągu doby nawet 15 g albuminy). Jej stężenie we krwi jest oceniane w diagnostyce chorób zapalnych wątroby, jelit, nerek i skóry lub stanów niedożywienia, sepsy, chorób nowotworowych, a także obrzęków.

Powstawanie albuminy aktywują hormony (insulina, kortyzol, hormon wzrostu), a hamują związki prozapalne.

Albumina spełnia wiele ważnych funkcji w organizmie:

jest białkiem nośnikowym – transportuje hormony, enzymy, kwasy tłuszczowe, leki i witaminy, utrzymuje prawidłowe stężenie płynów w krwiobiegu,

– transportuje hormony, enzymy, kwasy tłuszczowe, leki i witaminy, utrzymuje prawidłowe stężenie płynów w krwiobiegu, pełni najważniejszą funkcję w regulowaniu ciśnienia onkotycznego , co oznacza, że zapobiega wysiękowi płynów z osocza do tkanek i tym samym chroni przed obrzękami,

, co oznacza, że zapobiega wysiękowi płynów z osocza do tkanek i tym samym chroni przed obrzękami, ma właściwości przeciwutleniające , co oznacza, że chroni przed skutkami stresu komórkowego (usuwa reaktywne formy tlenu, tzw. wolne rodniki),

, co oznacza, że chroni przed skutkami stresu komórkowego (usuwa reaktywne formy tlenu, tzw. wolne rodniki), utrzymuje prawidłową przepuszczalność naczyń włosowatych ,

, działa przeciwzakrzepowo.

Test na obecność albuminy we krwi wykonuje się przede wszystkim przy podejrzeniu chorób wątroby lub nerek. Wskazane jest przeprowadzenie badania, jeśli występują objawy:

żółtaczka (żółtawa skóra, żółte białkówki oczu),

obrzęki wokół brzucha, ud lub twarzy,

nieplanowana utrata masy ciała,

brak apetytu,

mocz o ciemnym zabarwieniu lub blade stolce,

zmęczenie,

nudności,

swędzenie skóry,

częstomocz, zwłaszcza w nocy,

pienisty mocz lub bardzo ciemny,

duszność.

Powyższe objawy mogą wskazywać na problemy z wątrobą lub nerkami.

Test oznaczenia albuminy wykonuje się też u pacjentów poddawanych dializom, aby ocenić efekty leczenia. Innym wskazaniem jest ocenienie, czy dana osoba jest dobrze odżywiona.

Prawidłowe stężenie albuminy we krwi wynosi 580-725 µmol/l (40-50 g/l).

Niski poziom albuminy (hipoalbuminemia) może oznaczać:

Wysokie stężenie albuminy (hiperalbuminemia) wskazuje najczęściej na odwodnienie lub ciężką biegunkę. Może też być skutkiem stresu po operacji lub zawale serca oraz po oparzeniach.

Wynik nie mieszczący się w granicach normy, nie musi oznaczać choroby. Wahania mogą być następstwem przyjmowanych leków (np. insulina, steroidy mogą podwyższać poziom białka we krwi, pigułki antykoncepcyjne mogą z kolei skutkować wynikiem poniżej normy).

Jeśli lekarz wyda skierowanie na badanie albuminy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, wówczas pacjent ma wykonany test bezpłatnie. Oznaczenie poziomu albuminy we krwi można również wykonać prywatnie we własnym zakresie, wtedy koszt badania wynosi ok. 10 zł.

Badanie stężenia albuminy we krwi nie wymaga specjalnego przygotowania. Polega na pobraniu krwi żylnej, następnie próbka trafia do laboratorium.

Wraz z oznaczeniem poziomu albuminy, lekarz może zlecić skontrolowanie innych białek we krwi:

całkowitego białka,

prealbuminę,

globuliny,

elektroforezę białek w moczu,

elektroforezę białek surowicy.

Obecność albuminy jest sprawdzana nie tylko w badaniu krwi, ale także w badaniu moczu.

Jeśli poziom albuminy jest poniżej normy, lekarz może zlecić wykonanie badań dodatkowych, jak np. oznaczenie białka ostrej fazy (CRP), ferrytyny, kwasu alfa-1 lub inne.

