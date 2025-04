Bilirubina całkowita to suma bilirubiny pośredniej i bezpośredniej. Oznaczenie bilirubiny w biochemii krwi pomaga w diagnostyce chorób wątroby i niedokrwistości hemolitycznej, związanej z rozpadem czerwonych krwinek. Jej nadmiar może powodować m.in. zażółcenie skóry i białek oczu. Sprawdź, jaka jest norma bilirubiny w surowicy krwi oraz jakie mogą być przyczyny podwyższonej wartości bilirubiny!

Bilirubina całkowita - co to takiego?

Bilirubina to żółty barwnik wchodzący w hemoglobiny. W momencie rozpadu krwinek czerwonych jest uwalniana i przechodzi do osocza - to tzw. bilirubina pośrednia (wolna). Następnie ta uwolniona bilirubina transportowana jest do wątroby, gdzie ulega przemianom chemicznym, w wyniku których powstaje tzw. bilirubina bezpośrednia (związana). W tej postaci transportowana jest do pęcherzyka żółciowego i wraz żółcią, poprzez przewody żółciowe, wydalana do przewodu pokarmowego. Oznaczone razem bilirubina pośrednia i bezpośrednia dają wartość bilirubiny całkowitej.

Stężenie bilirubiny oznacza się podczas wykonywania badań biochemicznych krwi pobranej z żyły łokciowej. Lekarz może zlecić badanie w przypadku podejrzenia problemów z wątrobą. Wykonuje się je również podczas rutynowych badań profilaktycznych. Na badania należy stawić się będąc na czczo.

Bilirubina całkowita - norma

Prawidłowe stężenie bilirubiny całkowitej to 0.2 - 1.1 mg%. Należy jednak pamiętać, że u kobiet w ciąży i noworodków poziom bilirubiny może być podwyższony i jest to naturalne.

Skąd się bierze podwyższona bilirubina całkowita?

U zdrowej osoby ilość bilirubiny w surowicy krwi jest niewielka. Gdy dochodzi do wzmożonej hemolizy lub zaburzone zostaje prawidłowe funkcjonowanie wątroby, stężenie bilirubiny wzrasta.

Przyczyny podwyższonej bilirubiny całkowitej mogą być różne.

Nieprawidłowa wartość może być wynikać z wrodzonych wad genetycznych ( jak np. zespół Criglera-Najjara czy zespół Gilberta). Wysoka bilirubina może być wynikiem chorób dróg żółciowych, żółciowej marskości wątroby lub żółtaczki. Podwyższony poziom bilirubiny całkowitej obserwuje się również u osób po zatruciu muchomorem sromotnikowym oraz po zażyciu niektórych leków (np. erytromycyny, stosowanej w leczeniu m.in. trądziku i chlamydiozy.

O czym świadczy nieprawidłowe stężenie bilirubiny?