Zatrzymanie wody w organizmie - obrzęki

Puchną ci nogi, dłonie? Czujesz się opuchnięta, jak by ci się przybrało, chociaż odżywiasz się racjonalnie i zdrowo, a do tego dokuczają ci inne dolegliwości? Nie bagatelizuj tego! Sprawdź czy to tylko przyczyna cyklu miesięcznego czy jednak oznaka poważnej choroby.

Najczęstszą i najpowszechniejszą przyczyną obrzęków u kobiet jest zwykle nadmiar wody gromadzącej się w tkankach. Pierwotnymi przyczynami może być cykl miesięczny, który zaburza gospodarkę wodną w organizmie oraz złe odżywianie (nadmiar soli w diecie), co w konsekwencji może prowadzić również do wodnego cellulitu.

Przyczyny:

Wielogodzinna praca siedząca

Nie wysypianie się

Nadmierne spożywanie alkoholu wieczorami

Choroba nerek

Choroba serca

Złe wchłanianie białka

Alergia pokarmowa

Reakcja na leki lub substancje zawarte np. w kosmetykach ( puchnąć mogą niewielkie fragmenty lub całe ciało)

Syndrom napięcia przedmiesiączkowego a obrzęki

Myślę, że każda kobieta miała ta nieprzyjemność zaobserwować na swoim ciele zmiany ze względu na cykl miesiączkowy. Szczególnie w drugiej połowie cyklu można odczuć obrzęki nóg, dłoni czy twarzy. Lecz to naturalna reakcja organizmu, która nie powinna zaprzątać nam głowy. To zwykle chwilowy stan, który naturalnie się wyrówna. Aby się przed tym uchronić dobrym rozwiązaniem jest dużo pić i ograniczyć lub najlepiej wyeliminować spożywanie soli. Jeśli połączymy to jeszcze z ruchem, długimi spacerami czy wizytą na fitnessie wszystko powinno wrócić do normy. Nie zapominajmy, że za gromadzenie wody w organizmie odpowiedzialne są estrogeny. Jeśli problem ten pojawia się w przypadku brania tabletek antykoncepcyjnych należy zwrócić się o pomoc do lekarza.

Leki

Idąc tropem wspomnianych tabletek antykoncepcyjnych, należy również zwrócić uwagę na przyjmowane leki. Niektóre zmniejszają przepuszczalność naczyń włosowatych , powodując tym samym gromadzenie wody.

Należą do nich hormony, takie jak :kortykosteroidy, estrogen, progesteron czy testosteron oraz niektóre niesteroidowe leki przeciwzapalne, szczególnie na nadciśnienie. Natomiast miejscowe obrzęki mogą być reakcją alergiczną na składnik leku.

Toksyny

Opuchliznę wokół oczu (tzw. worki ) mogą być spowodowane wdychaniem substancji zawartych w proszkach oraz w płynach używanych w domu. Może być to nie tyle reakcja alergiczna co informacja z układu immunologicznego w kontakcie z toksynami. W tym przypadku dobrze sprawdzą się zimne okłady oraz wywar z nagietka, którym warto przemywać i okładać powieki. Owe zaburzenia cyrkulacji tworzą się również gdy organizm ma zaburzoną funkcje oczyszczania, a więc usuwania wody z organizmu. Szczególnie można to zauważyć po nieprzespanej nocy w zbyt przegrzanej sypialni. Człowiek czuje się wówczas, ociężały i niewyspany.

Idąc tym tropem, warto również zwrócić uwagę na nerki, ponieważ to min. ich zaburzenie powoduje obrzęki wokół oczu.

Choroby

W przypadku puchnięcia całej twarzy bywa kłębuszkowe zapalenie nerek, które czasem jest powikłaniem zakażenia górnych dróg oddechowych. Gdy cierpimy na zespół nerczycowy, puchnie całe ciało. Większość chorób nerek przebiega etapowo i objawia się jedynie zmianą dobowego rytmu oddawania moczu i jego ilości, dlatego żadnej dolegliwości nie należy lekceważyć. Wraz z rozwojem schorzenia pojawiają się rozlane, tzw. ciastowate, obrzęki nóg. To również skutek zatrzymywania w organizmie sodu i wody.

Gdy choruje tarczyca i serce:

Nawet kilka miesięcy po wyleczeniu nadczynności tarczycy może się pojawić wspomniany wielokrotnie obrzęk na powiekach i pod oczami. Towarzyszy mu jednak podwójne widzenie, wysuszenie i zaczerwienienie spojówek. W takim przypadku niezbędna będzie pomoc okulisty. Skutkiem wyleczenia nadczynności tarczycy może być także obrzęk łydek zwany „przedgoleniowym”. Zmiany ustępują zwykle samoistnie po okresie 1–2 latach. Przy niedoczynności tarczycy pojawia się obrzęk na dolnych, górnych powiekach oraz rękach. Stopniowo zajmuje on także policzki i nasadę nosa oraz wargi, twarz wydaje się „nalana”, spuchnięta i masywna. Nie można zwlekać z wizytą u specjalisty, ponieważ w takim przypadku potrzebne jest leczenie.

W chorobach serca obrzęki są efektem wzrostu ciśnienia w żyłach. Początkowo nogi puchną tylko wieczorem, co świadczyło by o przemęczeniu. Aby sprawdzić czy krew prawidłowo funkcjonuje w naszym organizmie wystarczy ucisnąć skórę np. na palcu czy dłoni. Jeśli po uciśnięciu w ciele pozostanie dołek, to oznacza zaburzenia krążenia. Gdy choroba jest już w rozwiniętym stadium, nogi puchną także rano.

Fot. Depositphotos