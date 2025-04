Co roku rak piersi zbiera w Polsce śmiertelne żniwo. Na szczęście wcześnie wykryty daje duże szanse na wyleczenie i całkowity powrót do zdrowia. Aby jednak udało się postawić wczesną diagnozę, musisz sama zadbać o zdrowie swoich piersi.

Z okazji Dnia Walki z Rakiem Piersi zachęcamy Was do zrobienia prostego badania, które zajmuje tylko kilka minut! To niedoceniane (i często zapominane) badanie pełni nieocenioną rolę w profilaktyce raka piersi. Bo kto, jak nie ty sama najlepiej zna twoje piersi?

Poznaj 5 prosty kroków, jak zbadać swoje piersi

1. Stań przed lustrem z uniesionymi w górę rękami



Popatrz na skórę, kolor i kształt piersi. Twoją uwagę powinny zwrócić:

napięta lub marszcząca się skóra,

zaczerwienienia na skórze piersi,

wypukłości lub nieregularny (inny niż zwykle) kształt piersi.

To samo skontroluj, nachylając się lekko do przodu, zakładając ręce za głowę, oraz opierając je mocno na biodrach.

2. Ściśnij brodawkę i sprawdź, czy nie wydziela się z niej płyn



Jeśli jesteś w ciąży, po ściśnięciu brodawki może pojawiać się niewielka ilość płynu, to może być pokarm. Przyjrzyj się też, czy nie kształt i kolor brodawek jest taki sam jak zawsze.

3. Załóż prawą rękę za głowę



Trzema palcami prawej dłoni uciśnij lekko lewą pierś. Delikatnie uciskając pierś, zataczaj palcami coraz szersze kręgi (zaczynając od sutka), najpierw z góry na dół, a następnie w odwrotnym kierunku. Postępując analogicznie, zbadaj też lewą pierś.

4. Połóż się, wsuwając pod prawy bark poduszkę lub zwinięty ręcznik



Załóż prawą rękę za głowę, a trzema palcami lewej ręki zbadaj prawą pierś. Tak jak poprzednio lekko uciskając, zataczaj kręgi wokół piersi, zaczynając od sutka do zewnątrz piersi. Postępując analogicznie, zbadaj też lewą pierś.

5. Zbadaj węzły chłonne



Pozostając w tej samej pozycji, wyjmij rękę zza głowy i połóż wzdłuż tułowia. Leżąc w ten sposób, zbadaj węzły chłonne pod pachami, najpierw lewą, a potem prawą.

Jeśli podczas badania odkryjesz coś, co budzi twój niepokój, koniecznie skontaktuj się z lekarzem specjalistą. Nie każdy guzek jest rakiem (może to być np. tłuszczak lub po prostu tkanka gruczołowa, która w miarę cyklu może ulegać w niektórych miejscach zgrubieniom), jednak warto mieć pewność, że wykryta przez ciebie zmiana nie zagraża twojemu zdrowiu i życiu. Pamiętaj też, że zawsze możesz poprosić ginekologa o zbadanie twoich piersi, np. podczas wykonywania badań cytologicznych.

Kiedy robić samobadanie piersi?

Każda kobieta, która ukończyła 20 lat, powinna badać swoje piersi raz w miesiącu. Najlepiej robić to zaraz po miesiączce, między 7 a 10 dniem cyklu (liczonym od pierwszego dnia okresu). Jeśli masz nieregularne miesiączki, jesteś w ciąży lub przeszłaś już menopauzę, wyznacz konkretną datę (np. każdy pierwszy dzień miesiąca) i kontrolować piersi w tym określonym dniu.

Samobadanie piersi to najprostsza i najszybsza metoda wczesnego wykrywania raka piersi. Wcześnie wykryty jest całkowicie wyleczalny, dlatego warto raz w miesiącu poświęcić chwilę czasu i zadbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

Zadbaj o swoje zdrowie!

