EKG, czyli elektrokardiografia, jest nieinwazyjnym badaniem wykonywanym w kardiologii. Na czym polega? Pacjentowi przytwierdza się do skóry klatki piersiowej elektrody, które odbierają impulsy elektryczne powstające w narządzie.

To właśnie elektrokardiograf przetwarza je i zapisuje w formie krzywej EKG. Tak powstaje trudny do odczytania obraz linii.

Badanie EKG pokazuje nam częstość pracy serca oraz jego rytm. Określa też wielkość komór organu i - co najważniejsze - wskazuje na uszkodzenia w sercu, które mogą powodować niebezpieczne dolegliwości.

Przygotowanie do badania EKG

Badanie EKG nie wymaga wcześniejszego przygotowania. Pacjent musi tylko poinformować lekarza o przyjmowanych lekach i o aktualnej sytuacji życiowej. Wytężony trening przeprowadzony poprzedniego dnia czy przeżywanie długotrwałego stresu może zakłócić wynik badania. Obraz może zaburzyć nawet szybkie wyjście po schodach pacjenta przed EKG. Nasza rada? Przed badaniem po prostu się zrelaksuj!

Jak wygląda EKG?

Pacjent musi zdjąć biżuterię, zegarek i górną część garderoby. Odkryte muszą być też kostki u nóg. Po położeniu się na łóżku (koniecznie w spokojnym miejscu w przychodni bądź w szpitalu), osoba przeprowadzająca badanie oczyszcza wybrane miejsca płynem na bazie alkoholu.

Kolejnym krokiem jest posmarowanie ich specjalnym żelem. Następnie do tak przygotowanej skóry przymocowywane są elektrody. 6 z nich przykleja się do klatki piersiowej, pozostałe - do kostek u nóg i nadgarstków.

Pacjent przez ten czas musi jedynie miarowo oddychać i nic ne mówić. EKG spoczynkowe trwa zaledwie kilka minut. Wynik krzywej EKG nie jest łatwy do odczytania. Zobacz wideo, by je zinterpretować bez pomocy lekarza!

