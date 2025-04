Emocje, zarówno te przyjemne jak i niezbyt miłe, powodują przyspieszenie tętna. Ale wystarczy odpocząć, zrelaksować się lub zasnąć, by przywrócić prawidłowy rytm serca. Czasem jednak się to nie udaje! Przekonaj się, co wtedy robić.

Puls przyspiesza? To świetnie!

Są dwie sytuacje, które powodują szybkie bicie serca i są bardzo korzystne dla twojego układu krążenia (i nie tylko).

Seks

Podczas namiętnych igraszek puls może być naprawdę przyspieszony, niemal do utraty tchu. Ale nic tak dobrze nie rozładowuje nadmiernego napięcia nerwowego jak właśnie seks. Co więcej, idzie za tym znacznie lepsze ukrwienie tkanek organizmu (krew krąży przecież szybciej), a to oznacza młodszy wygląd i lepszą pracę wielu narządów. Zatem kochaj się na zdrowie!

Aktywność fizyczna

To oczywiste, że podczas wysiłku serce bije szybciej. Za to potem, gdy odpoczywamy zwalnia znacznie bardziej, niż przed wysiłkiem. Oczywiście mamy na myśli regularną i umiarkowaną aktywność fizyczną, bo tylko taka ma dobroczynne skutki dla naszego organizmu (ekstremalne wyczyny, typu półmaraton bez przygotowania, niestety są szkodliwe). By wysiłek był bezpieczny, nie powinno się przekraczać wartości maksymalnego tętna. Oblicza się je, odejmując swój wiek od 220 (np. dla osoby trzydziestoletniej maksymalne tętno wynosi 190). Ale najlepsze dla serca są ćwiczenia przy pulsie wynoszącym 50–70 proc. tętna maksymalnego. Zatem na przykład dla trzydziestolatki – to 95–133 uderzeń na minutę.

4 przyczyny za wysokiego pulsu

Wartość diagnostyczną, istotną dla oceny kondycji twojego układu krążenia ma tzw. tętno spoczynkowe. Najlepiej mierzyć je od razu po przebudzeniu, ale można także wówczas, gdy od dłuższego czasu siedzisz lub leżysz. Jeżeli szybkie tętno występuje często lub stale, może sygnalizować różne problemy ze zdrowiem.

Nadmiar cholesterolu we krwi– powoduje on zwężenie światła naczyń, przez co serce musi pracować szybciej, by dotlenić poszczególne tkanki i narządy. Zbyt wysoki poziom cukru – słodka krew jest gęsta, trudniej krąży, serce musi pompować ją szybciej. Udowodniono, że stale utrzymujący się nadmiar cukru we krwi przyspiesza tętno o 3–4 uderzenia/minutę. Nadciśnienie – utrudnia krążenie, bo napierająca na ścianki naczyń krew rozciąga je i osłabia. Uwaga!Palenie papierosów i nadużywanie alkoholu sprzyjają nadciśnieniu, a więc także podwyższeniu tętna. Stres – krótkotrwały podnosi tętno gwałtownie ale na kilka minut (co nie jest groźne), ale przewlekły sprawia, że serce stale pracuje zbyt szybko.

Hamuj!

Jeśli stwierdzisz, że masz stale przyspieszone tętno do ponad 75–85 uderzeń na minutę, powinnaś pójść do lekarza po skierowanie na podstawowe badania. Z pewnościę czeka cię EKG serca, pomiar cukru, ciśnienia i morfologia krwi. Bardzo ważne jest obniżanie tętna u osób, które już mają kłopoty z układem krążenia. Powinny one stale przyjmować (pod kontrolą lekarza) specjalne preparaty. Jeśli jednak po badaniach okaże się, że zbyt szybkie tętno nie jest objawem żadnej choroby i tak warto je zwolnić (np. poprawiając kondycję organizmu), bo niższe tętno to dłuższe życie!

