Serce wytwarza określone pole elektryczne, które znajduje się w jego centrum. Elektrody badające znajdują się w określonych miejscach tego pola. Standardowy EKG to zapis z 12 odprowadzeń. Odprowadzenie to elektroda umieszczona na ciele pacjenta połączona przewodem z galwanometrem.

Na ciele pacjenta umieszcza się elektrody na 4 kończynach w odpowiednich kolorach oraz 6 elektrod na klatce piersiowej pacjenta również w ściśle określonej lokalizacji i kolejności. Zapis rejestrowany za pomocą tych odprowadzeń dokonuje się na specjalnym papierze milimetrowym w formie linii prostej, wychyleń do góry i do dołu, które określane są jako załamki. Siatka milimetrowa umożliwia pomiar częstotliwości rytmu serca oraz czas trwania i amplitudy poszczególnych elementów morfologicznych zapisu.

Na zapisie pojawiają się następujące elementy morfologiczne, które ocenia się i interpretuje:

pierwsze wychylenie do góry to załamek P , który odzwierciedla depolaryzację przedsionków, która prowadzi do ich skurczu,

odcinek ST.

Jakie parametry ocenia się w badaniu EKG?

Ocenia się częstotliwość rytmu poprzez częstość pojawiania się poszczególnych zespołów QRS w czasie 1 minuty. Ocenia się miarowość rytmu, która może być zaburzona w przypadku niemiarowej pracy serca wynikającej z zaburzeń rytmu. Ocenia się także czy rytm jest generowany z właściwego fizjologicznego rozrusznika serca, którym jest tzw. węzeł zatokowo-przedsionkowy.

Ponieważ są ustalone normy dla czasów trwania i amplitudy poszczególnych załamków, odstępów i odcinków na zapisie EKG można oceniać czy zapis jest prawidłowy czy nie. Dzięki temu można interpretować, czy są jakieś odstępstwa. Ocenia się czy załamki są wychylone w odpowiednią stronę tzn. do góry czy do dołu.

O czym świadczą odchylenia w badaniu EKG?

Wiadomo, że poszerzenie poszczególnych załamków może świadczyć o przeroście czy powiększeniu poszczególnych części serca – rozpatruje się to w kategorii przedsionków i komór. Nieprawidłowości tego typu mogą również wynikać z zaburzeń przewodzenia impulsów w sercu, czyli tak zwanych bloków serca. Podobnie zresztą jak wydłużenie czasu trwania poszczególnych odcinków czy odstępów.

Zaburzenia w zapisie EKG mogą się pojawić także w przypadku nieprawidłowości elektrolitowych. Pewne zmiany mogą świadczyć o niedokrwieniu lub martwicy kardiomiocytów w wyniku np. niedokrwienia mięśnia sercowego przez niedrożność naczynia wieńcowego.

EKG jest badaniem przesiewowym. Wykryte zmiany nie zawsze mogą zostać powiązane z konkretną przyczyną. Często wymagają uzupełnienia innymi badaniami jak echokardiografia czy koronarografia.

