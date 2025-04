Czym różnie się badanie Holtera od zwykłego EKG?

Badanie EKG metodą Holtera tym się różni od zwykłego EKG, że trwa co najmniej dobę, a nie tylko kilka minut. A to znaczy, że może rejestrować pracę serca podczas typowych codziennych czynności – gdy pracujemy, bawimy się, denerwujemy, uprawiamy sport, wypoczywamy, śpimy itd. Dzięki temu łatwiej zdiagnozować niektóre nieprawidłowości, np. wyłapać, w jakich sytuacjach serce niebezpiecznie zwalnia lub przyspiesza.

Na czym polega badanie Holtera?

Na EKG metodą Holtera skierowanie wydaje kardiolog. Sam aparat natomiast podłączają już pielęgniarki. Na początek przemywają skórę na piersiach gazikiem ze spirytusem, a potem przytwierdzają do niej kilka elektrod, które połączone są przewodami z miniaturowym aparatem przypominającym komórkę (przypina się go paskiem w talii). Po włączeniu (robi to pielęgniarka) urządzenie zaczyna rejestrować czynność serca, sekunda po sekundzie.



Jak zachowywać się podczas badania aparatem Holtera?

Podczas badania, żeby było wiarygodne, powinnaś robić to, co zwykle. Musisz tylko prowadzić dzienniczek i zapisywać w nim ważniejsze czynności, np. pory posiłków, przyjmowania leków, snu. Zaznaczać np. kiedy biegłaś lub wchodziłaś po schodach, denerwowałaś się albo prowadziłaś auto. Trzeba również opisywać objawy (np. kołatanie serca, zawroty głowy, duszności, bóle). Uwaga! Jedynym odstępstwem od codziennych zajęć jest to, że z aparatem holterowskim nie można się kąpać. Zamoczenie elektrod uniemożliwiłoby wykonanie badania.

Po upływie 24 godzin trzeba wrócić do przychodni na zdjęcie holtera. Następnie aparat trafia do lekarza, który odczytuje i analizuje zapis, porównując go z prowadzonymi przez ciebie notatkami. Wyniki interpretuje za pomocą specjalnego programu komputerowego. Na podstawie wykresów może postawić precyzyjną diagnozę i zaproponować ci ewentualne leczenie.

Jakie są wskazania do badania holterowskiego?

Jest kilka wskazań do przeprowadzenia badania EKG metodą Holtera. Najczęściej są to:

zaburzenia rytmu serca (np. kołatania serca, przyśpieszone bicie);

zaburzenia przewodzenia, np. bradykardia, czyli zbyt wolna czynność serca (poniżej 60 uderzeń na minutę);

potwierdzenie lub wykluczenie przyczyn kardiologicznych w przypadkach zasłabnięć, omdleń, utraty przytomności, napadów duszności, zawrotów głowy.

Na podstawie artykułu Agnieszki Czechowskiej z Pani Domu