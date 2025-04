Kokaina, koks, śnieg, biała dama, drew, lady... są to synonimy słowa kokaina. Jest to narkotyk pochodzący z liści krzewu Erytroxylon coca rosnącego w Ameryce Południowej.

Co się dzieje po zażyciu?

Kokaina oddziałuje na organizm podobnie do amfetaminy – nasila przewodnictwo adrenergiczne, serotoninergiczne i dopaminergiczne, przez co może uszkadzać serce oraz doprowadzać do niedokrwienia innych tkanek i narządów. Dróg, którymi podaje się kokainę jest wiele. Najczęściej spotykamy zażywanie donosowe, ale można ją także palić, podawać dożylnie i doustnie. Po przyjęciu porcji pojawia się silna euforia, poczucie mocy wewnętrznej, pobudzenie ruchowe i seksualne oraz zanik zdolności odczuwania przykrych wrażeń. Niektórzy mogą jednak odczuwać niepokój, napięcie, bezsenność lub urojenia, zazwyczaj o nieprzyjemnej treści. Na zażywanie donosowe kokainy wskazuje często uszkodzenie śluzówki jamy nosowej oraz ubytek przegrody nosa. Przy zatruciu dominuje lęk, ból głowy, nudności, wymioty, wzmożone napięcie mięśni, wzrost potliwości, drżenia, rozszerzenie źrenic, hipertermia, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, ból wieńcowy. Chory majaczy, kontakt jest zaburzony, może dojść do śpiączki. W najcięższych zatruciach (dawka ponad 1 gram) może dojść do zawału serca, niewydolności nerek, wzmożenia ciśnienia śródczaszkowego. Zdecydowanie nie należy mieszać kokainy z alkoholem – powstający metabolit – kokaetylen, działa silnie kardiotoksycznie.

Badania diagnostyczne

Podstawowe z nich to ocena stężenia kokainy i jej metabolitów we krwi i w moczu (głównie benzoiloekgoniny). Stopnie ich półtrwania są jednak na tyle krótkie, że można je wykryć jedynie w ciągu kilku – kilkunastu godzin od zażycia. Zestawy do przeprowadzenia testów są dostępne także w aptekach. Niejednokrotnie, ze względu na zły stan ogólny, konieczne jest wykonanie dodatkowych badań – oceniających stan poszczególnych narządów.

Leczenie

Jest objawowe i zależy od ciężkości stanu pacjenta. Na trwałe uszczerbki na zdrowiu są narażone osoby z chorobami serca (mogą o tym nie wiedzieć...) oraz osoby prowadzące pojazdy mechaniczne pod wpływem narkotyku. Odnotowywano także myśli samobójcze.

