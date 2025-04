Badanie na HIV sprawdza obecność przeciwciał anty-HIV. Polega na pobraniu niewielkiej próbki krwi i poddaniu jej testom przesiewowym metodą ELISA. To jedyna metoda pozwalająca sprawdzić, czy jesteś zarażona wirusem. Badanie można wykonać bezpłatne i anonimowo, najlepiej po 12 tygodniach (3 miesiącach) od momentu potencjalnego zarażenia. Poznaj 12 wskazań do zrobienia testu na HIV, według Krajowego Centrum ds. AIDS, sprawdź ile kosztuje oraz gdzie i po jakim czasie zrobić to badanie.

Czy powinnaś zrobić badanie na obecność wirusa HIV?



Zgodnie z informacjami podanymi na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS, wystarczy spełnić 1 z 12 kryteriów, by mieć powody do zrobienia testu na HIV. O wskazaniach do zrobienia badania możesz przeczytać poniżej, lub rozwiązać krótki quiz:

Czy powinnaś zdecydować się na testy na HIV? [quiz]

Powinnaś zdecydować się na badanie w kierunku obecności HIV, jeżeli kiedykolwiek:

uprawiałaś seks (lub miałaś inne kontakty seksualne) z osobą, o której niewiele wiedziałaś,

uprawiałaś seks (lub miałaś inne kontakty seksualne) z osobą, o której nie wiedziałaś, czy jest zarażona HIV, czy nie,

uprawiałaś seks (lub miałaś inne kontakty seksualne) z osobą, o której wiedziałaś, że jest zarażona HIV,

uprawiałaś seks (lub miałaś inne kontakty seksualne) z osobą, która miała wcześniej wielu partnerów seksualnych,

sama miałaś wielu partnerów seksualnych,

choćby raz zdarzyło ci się uprawiać seks (lub mieć inne kontakty seksualne) bez zabezpieczenia w postaci prezerwatywy,

przechodziłaś chorobę przenoszoną drogą płciową (np. rzeżączkę, chlamydiozę, opryszczkę narządów płciowych itp.),

uprawiałaś seks (lub miałaś inne kontakty seksualne) z osobą, która używała narkotyków za pomocą sprzętu do wstrzykiwania,

sama używałaś narkotyków metodą iniekcyjną (zastrzyki),

używałaś narkotyków/sterydów metodą iniekcyjną, dzieląc wspólny sprzęt do ich wstrzykiwania z inną osobą,

byłaś w sytuacji, w której mogłaś mieć styczność z krwią zakażonej osoby (np. w nieprofesjonalnym studiu tatuażu, podczas udzielania pierwszej pomocy itp.),

straciłaś kontrolę nad swoim zachowaniem (np. będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających).

Jak można zarazić się wirusem HIV?

Badanie na HIV - po jakim czasie?

Pamiętaj, że czas wytwarzania przeciwciał anty-HIV przez organizm może wynosić nawet 12 tygodni. Jeżeli chcesz uzyskać wiarygodne wyniki, musisz poczekać minimum 3 miesiące od momentu potencjalnego zarażenia (np. od ryzykownego kontaktu seksualnego, kontaktu z krwią osoby, która może być zarażona itp.). Jeżeli badanie zostanie wykonane zbyt wcześnie, organizm może "nie zdążyć" wytworzyć odpowiedniej ilości przeciwciał, by zostały one wykryte w testach przesiewowych. W takiej sytuacji wynik badania może być fałszywie ujemny.

Jeżeli po upływie 12 tygodni wynik testu jest ujemny, oznacza to, że nie doszło do zakażenia wirusem HIV.

Gdzie zrobić i ile kosztuje badanie na HIV?

Jak pisze Krajowe Centrum ds. AIDS:

W żadnym z krajów rozwiniętych tak zwanego testu na HIV nie można kupić w aptece i zrobić sobie po cichu w domu.

Agenda Ministra Zdrowia rekomenduje, by testy wykonywać w wyspecjalizowanych w tego typu badaniach Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych. W takim miejscu test na HIV możesz wykonać anonimowo i bezpłatnie, a pracownicy punktu zapewnią ci fachową pomoc i radę zarówno przed, jak i po teście, niezależnie od jego wyników. Na stronie Centrum znajdziesz listę takich Punktów wraz z adresami.

Testy możesz wykonać również w każdym laboratorium mającym w swojej ofercie tego typu badania (odpłatnie), wykonuje się je również np. jako jedno z badań kwalifikujących do oddania krwi czy szpiku kostnego.

Czy można samemu rozpoznać objawy zarażenia wirusem HIV?