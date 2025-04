Czym są erytrocyty?



Erytrocyty to inaczej krwinki czerwone. Są one największą grupą komórek w obrębie morfologii krwi, transportują krew z płuc do innych komórek ciała. Są wytwarzane w szpiku kostnym przez około 7-10 dni i żyją we krwi obwodowej około 100-120 dni. Po tym czasie są niszczone (głównie w śledzionie).

Co oznacza za mało lub za dużo czerwonych krwinek?



Zbyt dużo erytrocytów, czyli krwinek czerwonych, w organizmie może wskazywać na przewlekłe niedotlenienie tkanek lub chorobę szpiku – czerwienicę prawdziwą. Obniżona ich ilość zaś – na anemię, krwawienia, przewlekłe stany zapalne (taki stan można też zaobserwować po stosowaniu niektórych leków).

Poziom erytrocytów warto sprawdzić w przypadku osłabienia, przemęczenia i dolegliwości bólowych – wystarczy wykonać morfologię krwi.

