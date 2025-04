Domowy test na pasożyty. Jak samodzielnie wykonać badanie w kierunku zakażenia pasożytami?

Domowy test na pasożyty polega na samodzielnym zebraniu i oddaniu próbki do badania. Testy w kierunku zakażenia pasożytami wykonuje wiele placówek. Zestawy do pobrania materiału są dostarczane przez laboratoria po zamówieniu i opłaceniu usługi, albo można je kupić w aptece i dostarczyć osobiście do punktu diagnostycznego.