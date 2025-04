Nasz mózg jest najbardziej wymagającym z narządów naszego ciała. Rezerwuje dla siebie transport krwi w pierwszej kolejności. Należy mu się, bo w końcu odpowiada za funkcjonowanie całego naszego organizmu. A w dodatku jest ogromnie wrażliwy na niedobór krwi i znajdującego się w niej tlenu. Jedną z sytuacji, gdy zaczyna mu ich brakować jest udar mózgu.

Udar - gdy mózg nie ma tlenu

Udar mózgu to choroba, w której wyniku zaburzeń w dopływie krwi dochodzi do niedotlenienia tkanki mózgowej i uszkodzenia jej funkcji. Zaburzenia ukrwienia mogą być dwojakiego rodzaju. W pierwszej sytuacji krew może nie dopływać do mózgu z powodu zatkania naczynia krwionośnego zatorem lub zakrzepem. Mówimy wtedy o udarze niedokrwiennym. W drugim przypadku udar może dokonać się z powodu „wylania się” krwi z pękniętego naczynia, np. tętniaka, do tkanki mózgowej. Jest to udar krwotoczny.

TIA - kiedy objawy trwają mniej niż 24 godziny

Objawy udaru mózgu pojawiają się nagle i trwają ponad 24 godziny. Czas trwania objawów jest ważny. Jeśli trwają mniej niż dobę i całkowicie się cofają, mamy do czynienia z przemijającym atakiem niedokrwiennym tzw. TIA. Udar dzieli się również na odwracalny – objawy neurologiczne cofają się przed upływem 3 tygodni oraz udar dokonany – uszkodzenia neurologiczne utrzymują się ponad 3 tygodnie.

Bezcenny tlen przy udarze mózgu

Udar niedokrwienny to sytuacja, w której do mózgu dochodzi nie wystarczająca ilość krwi. Tkanka mózgowa jest bardzo wrażliwa na brak tlenu, który transportowany jest z krwią. Jeśli krwi zabraknie, zabraknie również tlenu. Im dłużej będzie to trwało, tym większe uszkodzenia dokonają się w mózgu. Obszar uszkodzenia zależy również od tego jak duże naczynie krwionośne zostało zatkane.

Jak dochodzi do zatkania naczynia?

Najczęściej powodem zamknięcia światła naczynia są zakrzepy. Mogą one powstać miejscowo, jako konsekwencja miażdżycy tętnic. Najpierw dochodzi do zwężenia naczyń, a w końcu do powstania zakrzepu na uszkodzonej ścianie tętnicy i jej zamknięcia. Bywa również, że zakrzepy są przetransportowane z innego obszaru ciała np. z serca. Wówczas nazywa je się zatorami – płyną z prądem krwi jako duże cząstki, a gdy naczynie krwionośne zaczyna się zwężać, dochodzi do ich utknięcia i tym samym zatkania naczynia.

Udar krwotoczny

Do udaru krwotocznego dochodzi wtedy, gdy pęka naczynie krwionośne zaopatrujące mózg w krew i umiejscowione w jego pobliżu. Wylana krew niszczy tkankę mózgową, a w dodatku komórki są pozbawione tlenu. Z reguły przebieg udaru krwotocznego jest cięższy niż udaru niedokrwiennego.

Różne przyczyny, podobny skutek

Niezależnie od mechanizmu udaru, jego skutki są podobne. Najczęściej jest to paraliż jednej strony ciała o różnym nasileniu – może to być tylko nieznaczne osłabienie siły ręki, drętwienia kończyn aż do niemożności poruszania jedną połową ciała. Do częstych objawów udaru należą również zaburzenia mowy oraz widzenia.

