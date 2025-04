Jak powstaje blaszka miażdżycowa?

W początkowym okresie rozwoju miażdżycy dochodzi do zaburzeń czynności wewnętrznej warstwy ściany tętnicy – śródbłonka. Przez uszkodzony śródbłonek wciskają się do ściany tętnicy lipoproteidy LDL – „zły” cholesterol. Dzieje się to zwykle w miejscach rozwidleń i rozgałęzień naczyń. Wraz z LDL do ściany tętnicy wnikają białe krwinki. Nagromadzony w ten sposób materiał wytwarza tzw. plamkę żółtą.

Jeśli nadal utrzymuje się wysokie stężenie tłuszczów we krwi, to wokół ogniska stłuszczenia - plamki żółtej gromadzą się już nie tylko LDL i leukocyty ale również komórki mięśniowe. W konsekwencji dochodzi do zgrubienia błony wewnętrznej tętnicy oraz zamiany plamki żółtej w łatwo pękającą blaszkę włóknisto-mięśniową. Pęknięcie blaszki miażdżycowej odsłania błonę środkową tętnicy , do której zaczynają przylegać płytki krwi.

Konsekwencją tych procesów jest przekształcenie się elastycznej ściany tętnicy w sztywną, wąską rurę, której wewnętrzna powierzchnia pokryta jest owrzodzeniami i szczelinami na których z łatwością krzepnie krew i co za tym idzie powstają skrzepliny. Zakrzepy te rozrastają się zwężając światło naczynia.

Następstwa miażdżycy

Zmniejszenie lub całkowite zamknięcie światła tętnicy powoduje niedokrwienie tkanek zaopatrywanych w krew przez to naczynie. Konsekwencją tego może być całkowite zniszczenie tkanek, czyli martwica. Jeśli dodatkowo dojdzie do zakażenia ognisk martwiczych bakteriami gnilnymi, może rozwinąć się zgorzel.

Gdy tętnice są niedrożne…

Następstwa zwężenia lub zaczopowania światła tętnicy zależą od rozległości przeszkody w świetle naczynia.

Niedrożność małych, końcowych odcinków tętnic palców szybko prowadzi do martwicy, natomiast w przypadku niedrożności tętnic większego kalibru zazwyczaj rozwija się krążenie oboczne czyli krew zaczyna płynąć „obwodnicą” omijając miejsce zwężenia. Niestety, ilość krwi płynąca „obwodnicą” jest przeważnie mniejsza niż ilość przepływająca przez zdrową, drożną tętnicę.

Zwężenia i niedrożności tętnic mają zazwyczaj charakter zmian rozsianych i powstają w wielu tętnicach równocześnie.

