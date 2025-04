Badania profilaktyczne kobiet do:

Badania profilaktyczne kobiet od 20. roku życia



RTG klatki piersiowej - raz na 5 lat

Lipidogram (pomiar stężenia cholesterolu we krwi) - raz na 5 lat

Podstawowe badania, takie jak OB, stężenie glukozy we krwi, morfologia i badanie ogólne moczu - raz na 2 lata

Badanie ginekologiczne i cytologia - raz do roku

Kontrola stomatologiczna - raz na pół roku

Samobadanie piersi (między 6. a 8. dniem cyklu) - co miesiąc

Pomiar ciśnienia tętniczego oraz ogólne badanie u lekarza internisty - raz do roku

Badania profilaktyczne kobiet od 30. roku życia



USG przezpochwowe narządów rodnych - raz na 10 lat

Lipidogram (badanie stężenia cholesterolu we krwi) - raz na 5 lat; jeżeli najbliżsi członkowie rodziny cierpią na choroby krążenia lub nadwagę, badanie powinno być wykonywane co roku

Kontrola wzroku u okulisty i badanie dna oka - raz na 5 lat

Podstawowe badania, takie jak morfologia, OB, ogólne badanie moczu i USG piersi – raz do roku

Mammografia - po 36. roku życia raz na 5 lat

Badanie ginekologiczne i cytologia - raz na rok

Pomiar ciśnienia tętniczego i ogólne badanie u lekarza internisty - raz do roku

Kontrola stomatologiczna - raz na 6 miesięcy

Samobadanie piersi - co miesiąc

Badania profilaktyczne kobiet od 40. roku życia



Badanie poziomu hormonów tarczycy - raz na 10 lat

RTG klatki piersiowej i gastroskopia - raz na 5 lat

EKG - raz na 2 lata

USG przezpochwowe narządów rodnych, USG piersi i mammografia - raz na 2 lata

Lipidogram (cholesterol, frakcje, trójglicerydy) - raz na 2 lata; kobiety palące lub z nadwagą powinny wykonywać badanie co roku

Kontrola wzroku u okulisty i badanie dna oka oraz ciśnienia śródgałkowego - raz na 2 lata

Podstawowe badania, takie jak morfologia, OB, poziom glukozy we krwi i ogólne badanie moczu, badanie ginekologiczne i cytologia - raz w roku

Badanie stomatologiczne - raz na pół roku

Samobadanie piersi - raz w miesiącu

Badania profilaktyczne kobiet od 50. roku życia



Badanie densytometryczne (gęstości kości) - raz na 10 lat

Kolonoskopia - raz na 5 lat

Mammografia - raz na2 lata

Badanie poziomu hormonów tarczycy - co roku

Badanie ginekologiczne i cytologia oraz USG narządów rodnych - raz do roku

EKG - raz do roku

Podstawowe badania, takie jak morfologia, OB, stężenie glukozy we krwi oraz ogólne badanie moczu, a także lipidogram - raz w roku

Badanie okulistyczne (pomiar ciśnienia śródgałkowego) - raz w roku

Badanie stomatologiczne - raz na pół roku