Morfologia krwi to jedno z podstawowych badań diagnostycznych. Pozwala ocenić stan zdrowia organizmu i porę wykryć nieprawidłowości w działaniu. Jednak, żeby morfologia była miarodajna, trzeba wiedzieć, jak przygotować się do badania. Niektóre badania wymagają bycia na czczo, inne pobrania krwi o określonej porze dnia lub w konkretnym momencie cyklu miesiączkowego. Kilka dni i bezpośrednio przed badaniem unikaj też czynników, które mogą wpłynąć na poziom niektórych parametrów krwi, dając przez to fałszywe wyniki.

Co może zafałszować wyniki morfologii krwi?

Przed pobraniem krwi staraj się unikać dużych zmian w diecie (np. nie przechodź na dietę głodówkową). Warto też powstrzymać się przed zjedzeniem bardzo tłustej kolacji i piciem alkoholu (może wpływać na wyniki lipidogramu nawet 3 dni później!). Nie bez znaczenia jest też palenie tytoniu, zarówno nałogowe jak i sporadyczne, np. przed samym pobraniem krwi.

Pamiętaj też, że niektóre badania krwi bezwzględnie wymagają bycia na czczo. Powinnaś więc powstrzymać się przed jedzeniem na co najmniej 6 godzin przed pobraniem krwi. Do jedzenia zaliczają się również "niewinne" przekąski takie jak cukierki, batoniki, owoce a nawet... kawa bez cukru! Zgodnie z zaleceniami jeśli badanie wymaga bycia na czczo, powinnaś poprzedniego dnia zjeść lekkostrawną kolację, a rano wypić szklankę wody mineralnej i nic więcej.

Oczywiście nie wszystkie badania wymagają takiego postu. Niektóre można zrobić po posiłku za to... w konkretnym momencie dnia lub cyklu. Dlatego zawsze warto zapytać lekarza, czy przepisane badanie wymaga specjalnych przygotowań.

