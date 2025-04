Gastroskopia (endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego) to ważne badanie diagnostyczne umożliwiające diagnozę chorób przewodu pokarmowego. Wskazaniem do gastroskopii zwykle jest podejrzenie chorób żołądka, dwunastnicy lub przełyku.

Gastroskopia to zabieg wprowadzenia przez usta do układu pokarmowego giętkiej sondy (endoskopu) o grubości małego palca (do 11 mm). Przez nią lekarz ogląda od środka żołądek, przełyk i opuszkę dwunastnicy. Może ocenić stan błony śluzowej, elastyczność ścian przełyku, żołądka, dwunastnicy oraz jakość soku żołądkowego.

Czasami lekarz podczas badania pobiera (bezboleśnie) próbkę do badania histopatologicznego lub wykonuje zabiegi terapeutyczne, np.: usunięcie polipów lub krwawienia, poszerzenie zwężenia, usunięcie połkniętego ciała obcego.

Jak przebiega gastroskopia?

W czasie gastroskopii pacjent leży na lewym boku z głową przygiętą do klatki piersiowej. W jego ustach znajduje się ustnik, przez który wprowadzany jest endoskop. Podczas badania nie należy połykać śliny (spływa do śliniaka), trzeba spokojnie i miarowo oddychać.

Po badaniu przez 2 godziny nie należy jeść, pić i palić.

Ile trwa gastroskopia?

Jest to krótka procedura i trwa najczęściej kilka minut. Czas ten może się jednak wydłużyć maksymalnie do 30 minut – wszystko zależy od przebiegu i celu zabiegu.

Od tradycyjnej różni się tym, że endoskop wprowadza się przez nos, a nie jamę ustną. Jest bardziej komfortowa, nie wywołuje odruchu wymiotnego, a pacjent w trakcie zabiegu może rozmawiać.

Endoskop do gastroskopii przeznosowej jest cieńszy (nawet tylko 5 mmm) niż tradycyjny. Jednak badanie trwa dłużej, gdyż więcej czasu potrzeba na znieczulenie przewodu nosowego.

U osób z krzywą przegrodą nosową lub zwężonymi przewodami nosowymi, wykonanie gastroskopii przez nos może nie być możliwe.

Najczęściej u dzieci do 6 r. ż. badanie wykonuje się w znieczuleniu ogólnym, a u dzieci starszych jedynie w znieczuleniu miejscowym.

Gastroskopię u dzieci robi się w celu zdiagnozowania bólów brzucha, krwawień z przewodu pokarmowego, przewlekłej biegunki i zapalenia układu przewodu pokarmowego oraz w sytuacjach nagłych, czyli gdy dziecko połknie ciało obce lub substancję żrącą.

Na prośbę pacjenta, przed wprowadzeniem sondy, lekarz może miejscowo znieczulić gardło. Warto o to poprosić, gdy pacjent ma silny odruch wymiotny.

Czasami (lub na życzenie i za dopłatą) gastroskopię można wykonać w znieczuleniu ogólnym, które likwiduje wszystkie niedogodności związane z badaniem. Warto jednak pamiętać, że sama narkoza stanowi ryzyko (niewielkie) medyczne.

Pacjent poddany narkozie, po wybudzeniu nie powinien prowadzić samochodu przez kilkanaście godzin. Ograniczenie w prowadzeniu pojazdów, ale krótsze (2 godziny) obowiązuje po miejscowym zastosowaniu środka znieczulającego.

Typowe zalecenia w ramach przygotowania do gastroskopii obejmują takie zalecenia:

nie jeść na 8 godzin przed badaniem,

na 8 godzin przed badaniem, nie pić , nie palić, nie żuć gumy na 4 godziny przed badaniem,

, nie palić, nie żuć gumy na 4 godziny przed badaniem, bezpośrednio przed zabiegiem należy wyjąć protezy zębowe.

Badania nie wykonuje się bez pisemnej zgody pacjenta. U niektórych osób gastroskopia musi być poprzedzona podaniem antybiotyków – o tym, czy tak jest, decyduje lekarz.

W ramach NFZ gastroskopię wykonuje się bezpłatnie. Gastroskopia tradycyjna diagnostyczna kosztuje w prywatnej służbie zdrowia średnio 200-300 zł. Wykonanie badania przez nos jest zwykle o kilkadziesiąt złotych droższe. Jeśli w czasie gastroskopii będzie wykonane usunięcie polipa, koszt wzrośnie do ok. 650-800 zł (badanie histopatologiczne w cenie). Za znieczulenie ogólne trzeba dopłacić ok. 200 zł.

