Jedno jest pewne: odpowiednia dieta pozytywnie wpływa na nasze zdrowie. Od lat prześcigamy się w odnalezieniu idealnego sposobu odżywiania, który będzie jak najkorzystniejszy. Z związku z tym powstają coraz ciekawsze modele postępowania, które mają swoich zwolenników i przeciwników. Naukowcy badając odziaływanie różnych modeli sformułowali wnioski, dzięki którym znamy ogólne zasady zdrowego żywienia. Jednak należy zadać sobie pytanie, czym tak naprawdę jest „odpowiednia dieta”? Skoro wiemy, że każdy organizm jest nieco inny, czy ten sam sposób odżywiania będzie tak samo korzystny dla każdego?

Zdrowa dieta wczoraj i dziś



Jeszcze niedawno, chcąc żyć zdrowo, opieraliśmy się na ogólnych zasadach zdrowego żywienia, które mówią nam: „by być piękną i zdrową, powinnaś jeść dużo pełnoziarnistych produktów zbożowych, warzyw, owoców, a unikać tłuszczu i słodkości” . Jednak w obliczu coraz częstszego występowania schorzeń, których leczenie polega również na dopasowanym postępowaniu dietetycznym, mamy dowody na to, że odpowiednia dieta oznacza sposób żywienia, który jest zharmonizowany z danym organizmem.

Na szczęście nauka i technologia wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom. Istnieją narzędzia, dzięki którym możemy dopasować zalecenia w pełni indywidualnie do danej osoby. Warto jednak pamiętać, żeby narzędzia były dobrane przez wykwalifikowane specjalistę.

Zdrowe żywienie to za mało. Kluczem jest tutaj celowane żywienie!

3 kroki do oceny stanu odżywienia: 1 dzień, 1 rok, 1 życie



1 dzień: Pierwszym, najbardziej powszechnym sposobem są badania krwi. Krew, krążąc w naszym organizmie, dostarcza składniki odżywcze do wszystkich tkanek. A więc co daje jej zbadanie? Oznaczając różne substancje, możemy odczytać, co dzieje się w naszym organizmie „tu i teraz”. Pamiętaj, że badania krwi nie służą jedynie do wyszukiwania i diagnozowania chorób. Przede wszystkim zacznij od ich wykonywania w celach profilaktycznych.

1 rok: Czy wiesz, że można sprawdzić jak zachowywał się Twój organizm przez ostatni rok? Badaniem, które umożliwia ocenę stanu odżywienia organizmu w takiej perspektywie, jest analiza pierwiastkowa włosa. Mówiąc, że piękne włosy stanowią wizytówkę stanu zdrowia, masz rację. Dzieje się tak, ponieważ właśnie we włosach kumulują się pierwiastki – zarówno te niezbędne do życia, jak i te toksyczne. A więc sprawdzając ich poziom we włosach, dostajesz informację, w jakim stopniu Twój organizm jest wysycony danym minerałem, a którego może brakować – nie tylko w tej chwili, ale w dłuższym okresie czasu.

Dla przykładu, czy wiesz, że poziom selenu wpływa na funkcjonowanie tarczycy? Zapewniając odpowiedni jego poziom w organizmie, możesz ochronić się przed rozwinięciem choroby. Po wykonaniu takiego badania masz możliwość w pełni świadomego działania na swój organizm, ponieważ znasz jego tendencje. A takie działanie jest najbardziej efektywne.

1 życie: Badania genetyczne. Każdy z nas ma inny zestaw genów, które oddziałują na funkcjonowanie organizmu. Badając genotyp dostajesz cenne informacje na temat swoich z góry zaprogramowanych uwarunkowań. Niekoniecznie obciążenie genetyczne musi oznaczać, że jesteś z góry skazany na niepowodzenie. Ale to nie wszystko: wiedząc, jak Twój organizm został „zaprogramowany”, możesz tak zaplanować swoje działanie, aby wspomóc pewne procesy lub zapobiegać tym niekorzystnym.

Co daje spojrzenie z trzech różnych perspektyw na Twoje zdrowie?



Poznając dokładnie swój organizm, możesz w pełni indywidualnie pracować nad sposobem żywienia. Nie każdy wyniesie takie same korzyści z identycznej diety, z jednego prostego powodu: każdy z nas jest inny. Dlatego połączenie innowacyjnych metod oceny funkcjonowania organizmu oraz podjęcie świadomych działań daje najlepsze efekty. Odżywiając swój organizm zgodnie z jego potrzebami pomagasz mu w jak najdłuższym zachowaniu zdrowia. Dodatkowy efekt? Piękne włosy, skóra i paznokcie. Pamiętaj, że profilaktyka jest zawsze przyjemniejsza od leczenia!

A więc odpowiednia dieta to indywidualnie dobrana dieta! Pamiętaj jednak, by wprowadzał ją wykwalifikowany specjalista, który dobierze narzędzia indywidualnie do Twoich potrzeb.

Autor: Ania Świtakowska, www.nutricus.pl