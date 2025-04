Objawy chorej trzustki to przede wszystkim biegunki, spadek masy ciała i świąd skóry. Wraz z rozwojem choroby trzustka boli coraz bardziej, szczególnie, jeśli pijemy alkohol lub palimy papierosy. Symptomem świadczącym o nieprawidłowej pracy trzustki jest też apetyt na słodkie dania po spożyciu obfitego posiłku.

Objawy chorej trzustki, czyli ból



Ból trzustki jest jednym z pierwszych pojawiających się objawów. Dopóki nie pojawia się on często i nie jest intensywny, nie stanowi dla pacjenta istotnego dyskomfortu lub problemu. Jednak w miarę coraz bardziej dynamicznego przebiegu choroby (szczególnie przy istotnych czynnikach ryzyka rozwoju choroby – piciu alkoholu, paleniu papierosów i nieprawidłowej diecie), ból coraz bardziej będzie dawał się we znaki.

Biegunki tłuszczowe

Jest to bardzo specyficzny rodzaj biegunek. Częstotliwość oddawania stolca w biegunkach tłuszczowych pochodzenia trzustkowego może być różna – od 1 na dzień lub 1 na kilka dni do 3-4 stolców dziennie. Ważny jest jednak sam wygląd i charakter wypróżnienia. Bardzo często jest ono bolesne, gwałtowne, trudne do powstrzymania. Stolec jest rzadki, jasnobrązowy lub miodowy i ma gnilny, bardzo nieprzyjemny zapach. Charakterystyczna jest też trudność w spłukaniu go po wypróżnieniu. Wszystkie te cechy świadczą o biegunce tłuszczowej, czyli zwiększonej zawartości tłuszczu w kale.

Niewyjaśniony spadek masy ciała

Niewiele osób uznaje ten objaw jako powód do niepokoju, gdyż spadek masy ciała jest zwykle powodem do zadowolenia – szczególnie dla kobiet. Jednak jeśli nie są podejmowane żadne wysiłki w tym kierunku (fizyczne lub dietetyczne), nagłe chudnięcie jest bardzo ważnym objawem, którego nie wolno lekceważyć.

W chorobach trzustki utrata masy ciała jest wynikiem nieprawidłowego trawienia i braku przyswajania przyjmowanych z pokarmem substancji (np. tłuszczy – wydalanych w biegunkach tłuszczowych).

Świąd skóry

Jest to objaw wynikający z pojawiania się tuż pod skórą kompleksów białkowych z bilirubiną – taki swoisty wstęp do żółtaczki, u większości nie ujawniający się jednak zmianą koloru skóry ze względu na zbyt małe stężenie tego składnika. Świąd może mieć różne nasilenie, jednak rzadko kiedy jest dokuczliwy na tyle, by przeszkadzał w codziennym funkcjonowaniu. Czasami jednak przy braku zauważenia innych objawów to właśnie świąd pierwszy motywuje do wizyty u lekarza.

Apetyt nieadekwatny do spożytych posiłków

Ten objaw jest konsekwencją nieprawidłowego metabolizmu glukozy, wynikającego ze stopniowego niszczenia komórek wysp trzustkowych produkujących insulinę. Polega on na tym, że po obfitym posiłku, bogatym w białko lub tłuszcze, pojawia się ochota na coś słodkiego. Nie jest to oczywiście nic groźnego, jeśli pojawia się raz na jakiś czas. Jednak powinno zwrócić naszą uwagę, jeśli takie zjawisko pojawia się nagminnie i zaczyna być powodem błędów dietetycznych.

