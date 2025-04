Spis treści:

Wątroba to jeden z najważniejszych organów w naszym organizmie. Zła dieta, zażywanie dużych ilości leków, używek, takich jak alkohol, mogą znacząco osłabić jej możliwości. Do oceny pracy wątroby służą m.in. próby wątrobowe - badanie biochemiczne krwi, polegające na oznaczeniu enzymów wątrobowych. Badanie jest niedrogie i łatwe do wykonania.

Próby wątrobowe to potoczne określenie badania krwi, w którym określa się poziom enzymów wątroby: ALT (AlAT), AST (AspAT), GGTP, ALP, LDH. Stężenie tych związków może świadczyć o kondycji, w jakiej znajduje się wątroba - na ich podstawie lekarz ocenia wydolność wątroby, a tym samym stan jej zdrowia.

Podwyższone próby wątrobowe mogą oznaczać nie tylko chorobę wątroby, ale też nieprawidłowości w obrębie trzustki, nerek, serca lub wskazywać na nowotwór. Badanie należy zrobić na czczo.

Próby wątrobowe nie są badaniem drogim. Cena badania wykonywanego prywatnie wynosi 30-60 zł w zależności od laboratorium. Pamiętaj jednak, że badanie zlecone w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, wykonasz bezpłatnie. Po skierowanie na badanie możesz udać się do lekarza POZ.

Poziom enzymów wątrobowych (ALT i AST) można zmierzyć profilaktycznie, np. przy okazji pobierania krwi na morfologię. Zwykle jednak lekarz zleca takie badanie, gdy zgłaszasz objawy wskazujące na kłopoty z wątrobą lub drogami żółciowymi (np. bóle w nadbrzuszu, nawracającą niestrawność, powiększenie wątroby). Takie badanie zostanie zlecone również wtedy, kiedy planujesz rozpocząć stosowanie tabletek antykoncepcyjnych oraz profilaktycznie podczas długotrwałej kuracji hormonalnej. Oznaczenie enzymu AST może też być badaniem uzupełniającym w przypadku podejrzenia o zawał serca czy choroby mięśni.

Normy enzymów wątrobowych mogą się nieco różnić w zależności od laboratorium, w którym przeprowadzono badanie. Przyjmuje się, że prawidłowe wyniki prób wątrobowych, to:

ALAT, ALT: 5–40 U/l,

AspAT, AST: dla mężczyzn

GGTP: dla mężczyzn 5-40 U/l i dla kobiet 5-35 U/l,

ALP: 30–120 U/l (wartości dla dzieci są inne),

LDH:

Jest wiele stanów, które mogą powodować podwyższenie enzymów wątrobowych. Nieprawidłowe wyniki mogą występować czasowo i samoistnie ustąpić bez wyjaśnionej przyczyny. Przykładowe problemy zdrowotne, które skutkują podwyższonymi próbami wątrobowymi to:

intensywny wysiłek fizyczny,

stosowanie niektórych leków, np. obniżających cholesterol albo psychotropowych,

zażycie narkotyków, spożywanie alkoholu,

cukrzyca,

nadczynność tarczycy,

kamica przewodu żółciowego,

marskość wątroby,

stłuszczenie wątroby,

nowotwory wątroby,

torbiel wątroby,

ostre wirusowe zapalenie wątroby,

autoimmunologiczne zapalenie wątroby,

mononukleoza zakaźna,

sepsa,

zapalenie trzustki,

niewydolność krążenia,

uszkodzenia mięśni szkieletowych,

toksyczne uszkodzenie wątroby,

ostry zawał serca,

niewydolność nerek,

nowotwory takie jak białaczka, chłoniak.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 19.12.2012.

