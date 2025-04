Z badania TNS Polska przeprowadzonego w ramach kampanii "Między nami kobietami" wynika, iż jedną z obaw dotyczących zdrowia Polek są choroby ginekologiczne. Jak podają badania lęk przed ich wystąpieniem odczuwa aż 36% Polek. Największe obawy wzbudza nowotwór jajnika (80%), tuż za nim są mięśniaki macicy, których obawia się aż co czwarta kobieta.

O ile jednak rak jajnika jest chorobą, która niesie za sobą poważne zagrożenie dla życia, o tyle mięśniaki macicy stanowią łagodne zmiany, które nie zagrażają życiu kobiety. Co istotne występowanie mięśniaków jednak w znacznym stopniu może obniżać jakość życia, wpływać na relacje z partnerem czy życie seksulane, jak również planowanie ciąży. Dlatego niezwykle ważnym jest postawienie wczesnej diagnozy i rozpoczęcie terapii w początkowym stadium choroby. Co ważne, zdiagnozowane mięśniaki macicy mogą być skutecznie leczone.

Mięśniaki macicy – co to za choroba?

Mięśniaki macicy są jednym z najczęściej występujących łagodnych nowotworów niezłośliwych. Według badań przeprowadzonych w ramach kampanii "Między nami kobietami" występują one u co piątej kobiety po 35. roku życia i co drugiej miesiączkującej pięćdziesięciolatki. Powstają wskutek nadmiernego namnażania się komórek mięśniowych, z których zbudowana jest macica, tworząc guz – mięśniak. Bardzo rzadko występują one jako pojedyncze guzy (zaledwie ok. 10% przypadków). Zazwyczaj jest ich kilka a nawet kilkanaście. Mają różne rozmiary: od mniej niż centymetra średnicy do nawet wielkości większej piłki futbolowej. Najczęściej jednak nie przekraczają 10-12 cm. Ze względu na umiejscowienie guzów w macicy wyróżnia się: mięśniaki śródścienne (znajdujące się wewnątrz ściany macicy), podśluzówkowe (pojawiają się pod błoną śluzową wyścielającą macicę od wewnątrz i rosną w stronę jamy macicy) oraz mięśniaki podsurowicówkowe (tworzą się w błonie surowiczej pokrywającej macicę od zewnątrz, czyli od strony jamy brzusznej).

Diagnoza: mięśniak macicy

O mięśniakach dowiedziałam się we wrześniu ubiegłego roku podczas badania USG – mówi 34-letnia Monika, która leczy się z powodu mięśniaków macicy. – Wcześniej miałam bardzo bolesne i tak obfite miesiączki, że czasem przypominały krwotok. Pojawiły się także problemy z cerą oraz częste plamienia.

Poza objawami, o których mówi pani Monika, mięśniaki mogą powodować także upławy i bolesność w czasie współżycia płciowego, uczucie wypełnienia lub ciężkości w podbrzuszu, częstomocz i uporczywe zaparcia, a nawet wysoką gorączkę z towarzyszącymi bólami brzucha. Wymienione objawy nie występuję jednak u każdej chorej, należy pamiętać, że u 15-20% kobiet guzki te nie dają żadnych objawów, dlatego tak ważne są regularne wizyty u ginekologa i badania profilaktyczne1.

Jak zdiagnozować mięśniaki?

Jednym z podstawowych badań, które pozwala rozpoznać mięśniaki macicy jest USG domaciczne - transwaginalne. Chorobę pomaga również rozpoznać tomografia komputerowa, dzięki której można określić ich dokładną lokalizację. Jeśli jednak istnieją podejrzenia występowania mięśniaka podśluzówkowego do jego zdiagnozowania wykorzystuje się wówczas histeroskopię, czyli wziernikowanie jamy macicy.

Mięśniaki macicy – leczenie

Zdiagnozowane i rozpoznane mięśniaki macicy można dziś z powodzeniem leczyć. W Polsce dostępnych jest wiele terapii, zarówno zachowawczych, jak i operacyjnych, pozwalających chorym powrócić do zdrowia i pełnej aktywności. Jak podkreślają eksperci odpowiednią metodę leczenia mięśniaków macicy powinno się dobierać zarówno ze względu na ich lokalizację, rozmiar, jak i tempo wzrostu.

Najważniejsze jest jednak to, że wybór terapii powinien być również dostosowany do indywidualnej sytuacji pacjentki, jej wieku oraz planów życiowych, takich jak na przykład macierzyństwo. Wówczas bardzo ważnym jest, by zaplanować leczenie mało inwazyjne.

Jedną ze sprawdzonych, oszczędzających metod leczenia mięśniaków macicy jest nowoczesna farmakoterapia. Zastosowanie terapii octanem uliprystalu – czyli leku z grupy tzw. selektywnych modulatorów receptora progesteronowego bardzo szybko hamuje krwawienia z macicy oraz w większości przypadków powoduje zmniejszenie mięśniaków macicy. Wdrożenie tej metody leczenia, często pozwala również uniknąć operacji. Niestety nowoczesne leczenie farmakologiczne, które od lat jest powszechnie dostępne w wielu krajach europejskich, w Polsce, w wyniku braku finansowania z budżetu Państwa, wciąż pozostaje poza zasięgiem wielu kobiet.

Poza leczeniem farmakologicznym polskie pacjentki mogą również skorzystać z metod operacyjnych – mało inwazyjnych zabiegów. Są to m.in:

• embolizacja tętnic macicznych – jest jedną z minimalnie inwazyjnych metod leczenia objawowych mięśniaków macicy. Polega na wprowadzeniu przez skórę materiału embolizacyjnego do tętnic macicznych za pomocą cienkiego cewnika. Metoda ta pozwala

na zahamowanie dopływu krwi do mięśniaka, a w efekcie jego niedokrwienie i stopniową martwicę, która skutkuje zmniejszeniem guza. Efektem embolizacji jest zahamowanie nieprawidłowych krwawień i zmniejszenie objętości mięśniaków, zwykle o 30-50%.

• kriomioliza, czyli zamrażanie guza – polega ona na wprowadzeniu kriosondy do mięśniaka

i zamrożeniu tkanek guza. Zastosowanie tej metody powoduje skurczenie leczonego mięśniaka.

• miomektomia, czyli wyłuszczenie mięśniaków, to forma zabiegu polegajaca na usunięciu samych mięśniaków i zachowaniu macicy. Może być wykonana techniką klasyczną (poprzez otwarcie jamy brzusznej) lub techniką laparoskopową. Minusem tej metody jest możlwiość nawrotów choroby. Po wyłuszczeniu mięśniaków może bowiem dojść do ponownego

ich powstawania.

• histerektomia – czyli operacyjne usunięcie całej macicy lub jej części. Ze względu

na inwazyjność tej metody wskazaniem do histerektomii są duże lub bardzo szybko rosnące mięśniaki, powodujące obfite krwawienia miesiączkowe i poza miesiączkowe.

Pamiętajmy, wybór metody leczenia powinien być zawsze skonsultowany z pacjentką, z uwzględnieniem jej planów macierzyńskich. Zabiegi mniej inwazyjne, jak i farmakoterapia często pozwalają chorej na ponowne planowanie potomstwa.

Mięśniaki macicy a ciąża

– Niestety Polki często zaniedbują badania profilaktyczne, dlatego wiele kobiet o mięśniakach macicy dowiaduje się podczas pierwszego badania USG w czasie ciąży – mówi Barbara Chojnicka, położna rodzinna. Radość z upragnionego dziecka miesza się z szokiem spowodowanym diagnozą i lękiem przed chorobą. Zdiagnozowanie mięśniaków macicy dla przyszłej mamy jest jednoznaczne z koniecznością przebywania pod ścisłą opieką ginekologa, ciąża zazwyczaj jest zagrożona i wymaga specjalnego prowadzenia – tłumaczy położna.

Zmiany hormonalne zachodzące podczas ciąży mogą wpływać na szybszy wzrost mięśniaków, w niektórych przypadkach mogą wywołać przedwczesne skurcze, co wiąże się z prawdopodobieństwem poronienia, porodu przed terminem, lub uniemożliwieniem porodu naturalnego. Z tego powodu często lekarz zaleca poród przez cesarskie cięcie.

Mięśniaki macicy – jak żyć z chorobą?

W takiej sytuacji jak pani Monika, bohaterka naszego artykułu, jest wiele młodych kobiet. Diagnoza choroby, często wywołuje u kobiet lęk i obawę związaną z planowanym leczeniem – operacją, koniecznością życia z chorobą, a bardzo często również strach związany z ewentualnymi trudnościami związanymi z zajściem w ciążę. To wszystko nie sprzyja dobrej kondycji psychicznej pacjentki, potwierdza dr Katarzyna Korpolewska, psycholog społeczny.

Dużym problemem jest też to, że o chorobach ginekologicznych nie mówi się głośno. Często słyszymy o nowotworach piersi, szpiku czy HPV, ale na temat mięśniaków macicy wciąż brakuje informacji. Kobiety wstydzą się o chorobie rozmawiać, nawet z najbliższymi. Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest wizyta u psychologa, który pomoże spojrzeć na problem z innej perspektywy i zapewni wsparcie – radzi dr Korpolewska.

Pamiętaj:

! Badaj się regularnie.

! Jeśli zdiagnozowano u ciebie mięśniaki macicy, domagaj się od lekarza pełnej informacji o chorobie i wszystkich możliwościach leczenia, również farmakologicznego – to twoje prawo.

! Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości po wizycie u lekarza, skonsultuj się z innym ginekologiem – masz prawo wspólnie z lekarzem wybrać najlepszą dla ciebie ścieżkę leczenia.

! Pamiętaj mięśniaki macicy to choroba, którą możesz dziś skutecznie leczyć.

! Nie bój się mówić o swojej chorobie.

! Jeśli nie masz z kim porozmawiać o swoim stanie zdrowia, skorzystaj z pomocy psychologa.

