Rośnie zainteresowanie tematyką zdrowotną i medyczną. Coraz popularniejsze stają się również podcasty. To wygodna forma zdobywania wiedzy i spędzania wolnego czasu. Można ich słuchać w każdym miejscu (wystarczy smartfon), gdy mamy na to czas, wracać do nich w dowolnym momencie i wykonywać jednocześnie inne czynności. Z gąszczu różnorodnych audycji wybraliśmy 10 podcastów o zdrowiu, których warto posłuchać.

Zdrowa Głowa

Podcast w formie wywiadów dotyczących zdrowia psychicznego, psychoterapii i psychologii. Wysłuchamy wielu cennych wskazówek, które uporządkują to, co być może kłębi się naszej głowie, ale znajdziemy tu też pogadanki o sztuce i bieżących wydarzeniach. W kilkudziesięciominutowych audycjach poznamy lepiej takie zagadnienia jak perfekcjonizm, depresja, samoakceptacja. Poznamy też różne formy leczenia problemów natury psychologicznej.

U TOKtora

Podcasty audycji Ewy Podolskiej z radia TOK FM, w których zaproszeni specjaliści dzielą się ze słuchaczami fachową wiedzą na aktualne tematy medyczne.

Na zdrowie w Radiu Lublin

To krótkie, kilkuminutowe podcasty, jednak ich baza jest naprawdę bogata. To swoista encyklopedia zdrowia. Konkrety na temat aktywności fizycznej, żywienia i świadomych wyborów podczas zakupów.

O zdrowie pytam…

Podcasty dziennikarki Małgorzaty Wiśniewskiej, w których wysłuchamy ciekawych i wartościowych rozmów z osobami ze świata medycyny.

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS

To projekt popularyzacji wiedzy z zakresu psychologii z udziałem specjalistów SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Z podcastów dowiemy się więcej m.in. na temat: e-uzależnień, zaburzeń seksualnych, wpływie mikrobioty na mózg czy oddziaływaniu pandemii na psychikę dzieci i młodzieży. Ważnych zagadnień można tu znaleźć znacznie więcej.

Karolina Sobańska

Jak mówi autorka, jej podcasty to rozmowy o zdrowiu, ekologii i świadomym życiu. Wraz z ciekawymi gośćmi przybliża wiele aktualnych, niekiedy budzących kontrowersje kwestii. Jak wyglądają kulisy branży second hand, czym jest witarianizm, fakty i mity o globalnym ociepleniu, jak działa medycyna tradycyjna oraz jaka będzie medycyna przyszłości – to tylko ułamek tego, co znajdziemy w podcastach Karoliny Sobańskiej.

Dietetyka oparta na faktach

Podcast stworzony przez dietetyka Radosława Smolika. Autor rozprawia się z mitami, w zamian przedstawia informacje z zakresu żywienia oparte na dowodach naukowych. Wraz z gośćmi omawia takie zagadnienia jak żywienie okołotreningowe, odchudzanie, błędy żywieniowe czy suplementacja.

Radioklinika

Wywiady z lekarzami i specjalistami. Mnóstwo ciekawych zagadnień, wskazówek, wiedza na wysokim poziomie przekazywana przez fachowców. Warto tu zajrzeć i posłuchać, aby stać się bardziej świadomym i zdrowszym.

Ortopedia moja pasja

Strzelanie w stawach, ból barku czy kolana – te i wiele innych zagadnień na temat zdrowia narządu ruchu porusza w swoim podcaście ortopeda Michał Drwięga. Treść skierowana jest do wszystkich zainteresowanych, osób z problemami ortopedycznymi oraz młodych lekarzy. Autor omawia przyczyny, leczenie oraz powikłania schorzeń ortopedycznych, a także przedstawia wiele ciekawostek.

Fizjopozytywnie o zdrowiu

To podcast Joanny Tokarskiej o fizjoterapii skierowany wprawdzie do adeptów tej specjalności, jednak odnajdą się tu wszystkie osoby, które poszukują informacji na temat utrzymywania i przywracania sprawności ciała. Autorka bierze na tapet takie hasła, jak orteza, rehabilitacja po udarze, terapia w wodzie czy rehabilitacja po COVID-19.

