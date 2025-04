Badanie cytologiczne wymazu z kanały szyjki macicy polega na pobraniu specjalną szczoteczką z dwóch miejsc z szyjki macicy złuszczonego nabłonka, a następnie na jego ocenie pod mikroskopem. Wynik badania do niedawna informował pacjentkę jedynie do której tzw. grupy cytologicznej należy – pacjentka wiedziała, że dwie pierwsze grupy są prawidłowe a III, IV i V oznaczają, że coś jest nie tak.

Wyniki badania cytologicznego

Obecnie większość ginekologów stosuje nową metodę opisu cytologii, która dostarcza więcej informacji, zarówno dla kobiety jak i lekarza prowadzącego. Najważniejsze jest to czy w badanej próbce nabłonka znajdują się komórki prawidłowe czy nieprawidłowe lub chociaż podejrzane. Badanie cytologiczne pozwala na wykrycie w szyjce macicy zmian przedrukowych mogących być podłożem do rozwoju raka szyjki lub samego raka, nawet w bardzo wczesnym stadium. Metoda ta umożliwia także ocenę, czy w nabłonku nie ma cech infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), który jest bardzo silnym czynnikiem ryzyka rozwoju raka szyjki.

Profilaktyka i leczenie

Regularnie wykonywana cytologia jest metodą przesiewową wykrywania raka szyjki macicy. Rak szyjki jest nowotworem, który późno daje objawy kliniczne, a jeżeli już się pojawią, są mało specyficzne i niekorzystnie wpływają na rokowanie – zazwyczaj świadczą o naciekaniu przez komórki nowotworowe sąsiednich narządów. Cytologia pozwala wykryć zmianę przedrakową, czyli nieprawidłowe komórki w nabłonku szyjki macicy, a także raka w bardzo wczesnym stadium, gdy jest on zmianą ograniczoną i nie zdążył jeszcze rozprzestrzenić się na inne struktury.

Znalezienie takich zmian pozwala na szybkie rozpoczęcie leczenia – leczenie we wczesnym stadium daje bardzo duże szanse na pełne wyleczenie, a samo leczenie jest dużo mniej agresywne niż w stadiach bardziej zaawansowanych, może być jedynie miejscowe i nie wymagać wycięcia całego narządu rodnego, jak jest to konieczne w późniejszych stadiach.

Kobiety, u których wykryto pewne nieprawidłowości podczas badania lub takie, które mają zwiększone ryzyko rozwoju raka, powinny mieć wykonywane cytologię co roku.

Cytologia nie boli, nie trwa długo i jest powszechnie dostępna. Każda kobieta koniecznie powinna się badać, dzięki temu może wygrać walkę o życie. Cytologia jest metodą z wyboru w walce z rakiem szyjki macicy.

