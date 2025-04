TRF (transeryna) to jeden z parametrów morfologii krwi. Określa poziom białka odpowiedzialnego za transport i regulację stężenia jonów żelaza w krwi. Wysycenie transferyny żelazem określa badanie TIBC. Norma TRF to 223 do 391 µg/dl (zakresy normy są różne dla kobiet i 1mężczyzn. Sprawdź, o czym świadczy podwyższona i obniżona transferyna!

Transferyna (TRF) to białko odpowiedzialne za regulację stężenia jonów żelaza w osoczu krwi oraz ich transport z osocza do tkanek. Transferyna, dzięki swojej dużej masie cząsteczkowej, nie jest filtrowana w kłębuszkach nerkowych, dzięki czemu organizm nie traci żelaza wraz z moczem.

Jakie badanie określa wysycenie transferyny żelazem?

Badaniem, które pozwala ocenić wysycenie transferyny żelazem jest TIBC. To akronim anglojęzycznej nazwy badania: Total Iron Binding Capacity, czyli całkowitej zdolności wiązania żelaza. Badanie TIBC polega na określeniu, jaka jest maksymalna ilość żelaza, potrzebna do całkowitego wysycenia białka transferyny. Wiedząc, że 1 cząsteczka transferyny może jednocześnie transportować 2 atomy żelaza, można w przybliżeniu poznać stężenie żelaza w osoczu krwi.

Jaka jest norma transferyny w krwi?

Zakresy normy transferyny różnią się u kobiet i mężczyzn:

norma transferyny u kobiet: 223-446 µg/dl

norma transferyny u mężczyzn: 251-391 µg/dl

Warto pamiętać, ze zakresy norm mogą być różne w różnych laboratoriach, dlatego wyniki morfologii krwi należy porównywać z wartościami podanymi na wydruku z laboratorium.

O czym świadczy podwyższona i obniżona transferyna we krwi?

Podwyższona transferyna (wynik powyżej normy) może być wynikiem stosowania doustnej antykoncepcji hormonalnej lub estrogenów (np. podczas hormonalnej terapii zastępczej). Wysokie wyniki transferyny pojawiają się również w III trymestrze ciąży (to stan fizjologiczny).

Obniżona transferyna (wynik poniżej normy) towarzyszy zespołowi nerczycowemu, niektórym chorobom krwi, oraz m.in.:

przedawkowaniu żelaza

hemochromatozie

hemolizie

Niskie wyniki transferyny mogą być również efektem ubocznym częstej transfuzji krwi.

