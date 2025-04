7 sposobów na lepsze przyswajanie żelaza

Żelazo to jeden z ważniejszych pierwiastków, potrzebny do prawidłowego funkcjonowania wielu procesów. Szacuje się, że blisko 40 procent młodych kobiet cierpi na jego niedobór. Podpowiadamy, jakie są sposoby, by zwiększyć wchłanianie tego pierwiastka.