Po co oznacza się markery nowotworowe?



Markery nowotworowe, zwane też znacznikami nowotworowymi, są specyficznymi substancjami, które pomagają ocenić ryzyko nowotworu, postawić diagnozę oraz ułatwiają monitorowanie stanu zdrowia chorego. Są obecne we krwi, moczu lub tkankach pacjenta. To bardzo różnorodna grupa, do której należą antygeny, cytokeratyny, enzymy oraz hormony.

Markery są pomocne na przykład w diagnostyce raka jelita grubego, płuc, trzustki, żołądka, jajnika, wątroby oraz gruczołu krokowego.

Oznaczenie markerów nowotworowych nie jest badaniem profilaktycznym. Dlaczego? Zobacz, co na ten temat mówi lek. med. Monika Paprota!

Dowiedz się też, jak odczytywać markery nowotworowe z naszego niezbędnika: Markery nowotworowe