Jedne są wygodnie i dają wiele możliwości, inne zaś nie wymagają nauki przy zakładaniu. Co zatem jest lepsze: okulary czy soczewki kontaktowe?

Okulary czy soczewki?



Na nasze pytanie „Co, z punktu widzenia lekarza okulisty, jest lepsze: noszenie okularów czy soczewek kontaktowych?” profesor dr hab. n. med. Jerzy Szaflik z Centrum Mikrochirurgii Oka Laser odpowiedział, że okulary i soczewki są równoważne, niemniej soczewki dają więcej możliwości niż okulary. Przede wszystkim dzięki temu, że dają większe pole widzenia, umożliwiają wyrównywanie różnowartości refrakcyjnych między oczami, a także stwarzają mniejsze zagrożenie urazowe.

Aktualnie soczewki kontaktowe są idealną formą wyrównywania wady refrakcji i można je spokojnie polecić wszystkim osobom, które spełniają warunki do ich stosowania – powiedział nam profesor Szaflik.

Jak nauczyć się zakładania soczewek?



O tym, jak wygodne jest noszenie soczewek, wie każdy, kto korzysta z nich na co dzień i dzięki nim unika okularów, jednak zanim zaczniemy ich używać, stoi przed nami jedna przeszkoda: musimy nauczyć się je poprawnie zakładać. To bariera, którą nie każdy umie „przeskoczyć”: jak bowiem nałożyć soczewkę, jeśli już sama myśl o dotknięciu palcem do oka wzbudza w nas dreszcze przerażenia?

Zakładania soczewek trzeba się więc nauczyć, a najlepiej zrobić to pod nadzorem lekarza okulisty. To on powinien nam pokazać, jak robić to prawidłowo i – co ważne! – higienicznie.

Jak zatem bezpiecznie używać soczewek kontaktowych? Kto mimo wszystko nie powinien ich używać? Tego i innych ważnych aspektów związanych z noszeniem „kontaktów” i okularów dowiecie się z naszego filmu!

