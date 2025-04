Spis treści:

Gorączka to podwyższenie temperatury ciała regulowane przez ośrodek termoregulacji znajdujący się w mózgu, co może być wywołane czynnikami zakaźnymi (wirus, bakteria) albo niezakaźnymi (choroba autoimmunologiczna, nowotwór). Za gorączkę uznaje się ciepłotę ciała powyżej 38°C, natomiast temperatura pomiędzy 37°C a 38°C to stan podgorączkowy.

Pojawienie się w organizmie intruza, który jest uważany za szkodliwy, powoduje uwolnienie całej gamy komórek odpornościowych i przeciwciał. Te z kolei uaktywniają ośrodek termoregulacji w podwzgórzu i prowadzą do podwyższenia temperatury wewnętrznej organizmu. Gorączka jest naturalnym i pożytecznym mechanizmem obronnym. Pod wpływem podwyższenia temperatury rozwój wielu bakterii jest zahamowany. Na gorączkę stosuje się leki przeciwgorączkowe, najczęściej paracetamol albo ibuprofen.

W trakcie gorączki odradzane jest wychodzenie na dwór, do czasu ustąpienia ogólnoustrojowych objawów choroby. Dotyczy to dzieci i dorosłych. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy przy konkretnej infekcji można wychodzić na spacer, można stosować następującą zasadę: jeżeli objawy występują tylko powyżej szyi (ból gardła, katar), to nie ma przeciwwskazań do wychodzenia na dwór; natomiast jeżeli objawy choroby sięgają również poniżej szyi (gorączka, dreszcze, bóle mięśniowe i stawowe), to należy pozostać w domu i odpoczywać. Oznacza to, że do walki z chorobą został zaangażowany cały organizm. Nie wolno wychodzić na dwór w trakcie zapalenia płuc oraz zapalenia oskrzeli.

Wychodzenie z domu może być zbyt dużym wysiłkiem dla organizmu w trakcie gorączki. Szwedzcy naukowcy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Uppsali, którzy badali związek infekcji i wysiłku fizycznego u sportowców, zauważyli, że w przypadku zakażeń przebiegających z gorączką zalecane są odpoczynek lub sporadyczne wstawanie z łóżka w domu.

Gorączka przy infekcjach zmniejsza wydolność mięśni i serca, dlatego aktywność fizyczna może prowadzić do powikłań, np. zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia płuc, zapalenia zatok. Nie ma zdaniem badaczy dowodów na to, że aktywność fizyczna skraca czas infekcji, za to wiadomo, że może pogarszać objawy. Zbyt duża aktywność (podobnie jak stres psychiczny) osłabia odporność w trakcie infekcji.

Autorzy badania uważają, że przy gorączce należy przede wszystkim odpoczywać, nawet jeżeli temperatura ciała jest prawidłowa, ale chory czuje się źle, ma bóle mięśni, bóle stawów, bóle głowy. W domu trzeba zostać zwłaszcza przez pierwsze dni choroby, kiedy układ immunologiczny mobilizuje siły i produkuje przeciwciała potrzebne do zwalczenia infekcji.

Oprócz odpoczynku w czasie gorączki ważne jest przyjmowanie dużej ilości płynów i ewentualnie leków przeciwgorączkowych.

Świeże powietrze może poprawiać stan zdrowia przy gorączce, ale temperatura w pomieszczeniu nie powinna być ani za wysoka, ani za niska, optymalnie 22-23°C. Niska temperatura może ułatwiać namnażanie wirusa, zbyt wysoka będzie utrudniała zbicie gorączki. Pomieszczenie, w którym znajduje się chora osoba, należy co kilka godzin wietrzyć (otworzyć okna na kilka minut, kiedy chorego nie ma w pokoju), pamiętając o tym, żeby temperatura gwałtownie się nie obniżyła, a w pomieszczeniu nie zrobiło się zbyt zimno. Dopływ świeżego powietrza z pewnością poprawi samopoczucie, zmniejszy ilość zarazków w otoczeniu i pomoże w obniżeniu temperatury ciała.

Na dwór można wychodzić, kiedy temperatura ciała wróci do normy i ustąpią objawy ogólnoustrojowe: dreszcze, bóle głowy, bóle mięśniowo-stawowe, złe samopoczucie, rozbicie. Wtedy można pomyśleć o wychodzeniu na świeże powietrze, ale warto robić to stopniowo: zacząć od krótszych spacerów i powoli je wydłużać. Pamiętając, że organizm potrzebuje czasu, aby dojść do równowagi po chorobie.

Źródła:



Friman G, Wesslén L. Special feature for the Olympics: effects of exercise on the immune system: infections and exercise in high-performance athletes. Immunol Cell Biol. 2000 Oct;78(5):510-22. doi: 10.1111/j.1440-1711.2000.t01-12-.x,



Balli S, Shumway KR, Sharan S. Physiology, Fever. [Updated 2022 Sep 11]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK562334/.

