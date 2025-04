Dzieci przeziębiają się kilka razy w roku – to nic nowego. Czy można im szybko pomóc? Ulgę przyniosą domowe sposoby naszych babć, np. naturalne syropy.

Reklama

Jak zrobić syrop na przeziębienie?

Syrop z czosnku i cebuli

2 duże cebule obierz, pokrój w plasterki, ułóż warstwami w słoiku, przesypując cukrem lub miodem. Możesz dodać kilka posiekanych ząbków czosnku (jeśli dziecko go toleruje). Po kilku godzinach zlej syrop. Podawaj dwa razy dziennie po łyżeczce.

Przechowuj w lodówce nie dłużej niż 1–2 dni. Uwaga! Syrop z cebuli i czosnku można stosować u dzieci powyżej 2. roku życia. Podawaj go 1–2 tygodnie (nie dłużej, bo może wywoływać bóle brzucha).

Cebula działa przeciwkaszlowo i wykrztuśnie, dlatego w trosce o komfort dziecka, dobrze jest podawać z niej syrop najpóźniej dwie godziny przed snem.

Syrop z selera

Innym, mniej znanym produktem, z którego można przygotować syrop jest seler. Sposób przyrządzenia mikstury jest taki sam, jak w przypadku cebuli. Seler potrzebuje jednak więcej czasu, aby wypuścić sok, dlatego zwykle należy odstawić naczynie z gotową mieszanką na całą noc.

Zaletą tego warzywa jest mniej intensywny smak niż w przypadku cebuli. Oprócz tego, że skutecznie łagodzi kaszel, seler zawiera też w sobie sporo witamin, takich jak: A,B, C i PP.

Syrop miodowy

Wymieszaj 2 łyżki miodu z sokiem z cytryny i 2-3 łyżkami ciepłej wody. Podawaj dwa razy dziennie po łyżeczce.

Syrop z buraka

Kolejnym warzywem, z którego można przygotować zdrowotny syrop jest burak. Wzmacnia on odporność organizmu, a w przypadku choroby łagodzi jej przebieg i działa wykrztuśnie, pomagając zniwelować uporczywy kaszel.

Aby przygotować miksturę z buraka należy zetrzeć go na tarce, dodać do niego miodu i gotować całość przez ok. 20 minut. Następnie wystarczy schłodzić całość, aby preparat był gotowy do spożycia.

Syrop z goździka

To kolejny składnik, z którego można przygotować syrop. Wystarczy dodać parę sztuk do miodu, lekko je ugniatając. Całość należy pozostawić na noc. Po tym czasie należy jedynie usunąć goździki z miodu.

Lecznicze napary dla dziecka

W trakcie choroby dziecka warto sięgnąć także po zioła. Doskonalone sprawdzi się napar z lipy, który ma właściwości napotne, a także łagodzi kaszel. Kolejnym ziołem, które warto podawać dziecku jest szałwia. Ma ona właściwości przeciwzapalne. W przypadku tego zioła lepiej jednak sprawdzi się wykonanie tzw. płukanki na gardło. Napar nie jest polecany do picia dla dzieci.

Na kaszel u dziecka sprawdzi się także mieszanka babki, podbiału i szałwii. Wystarczy zalać wrzątkiem po łyżce każdego z ziół, a następnie je przecedzić. Gotowy napar można podawać kilka razy dziennie (1-2 łyżki). Taka mikstura działa przeciwzapalnie i ułatwia pozbywanie się wydzieliny z oskrzeli. W domowej apteczce warto mieć także koper włoski. Zawiera on flawonoidy, stigmasterol, olejki, białko i cukry, dzięki czemu ma działanie wykrztuśne. W walce z kaszlem i katarem u niemowląt i dzieci sprawdzi się także popularny w kuchni tymianek - zarówno w postaci naparu, jak i syropu.

Jesień i nadchodząca zima to czas, kiedy nasze dziecko jest szczególnie narażone na różnego rodzaju infekcje. Rodzice powinni wówczas dokładnie obserwować swoje pociechy, a przy pierwszych symptomach choroby, od razu działać. Szybka reakcja i zastosowanie odpowiednich środków może zniwelować objawy choroby i pozwolić na uniknięcie konieczności zażywania antybiotyku przez dziecko - komentuje mgr Joanna Żarnowska, farmaceutka prowadząca aptekę w ramach programu PARTNER+.

Rozgrzej dziecko!

Gdy tylko zauważysz pierwsze objawy przeziębienia, rozgrzej dziecko. Pobudzisz w ten sposób krążenie i ułatwisz mu odkrztuszenie wydzieliny przy katarze. Zrób maluchowi 15-minutową ciepłą kąpiel stóp z dodatkiem garści suszonego tymianku lub łyżki soli kuchennej.

Załóż dziecku ciepłe skarpetki i pozwól odpocząć przez godzinę. Przed snem posmaruj mu klatkę piersiową i plecy maścią z olejkami eterycznymi (np. Pulmex Baby, VapoRub). To pomoże maluchowi oddychać przez nos, dzięki czemu będzie lepiej spał.

Chcesz uprawiać czosnek w domu? To prostsze, niż myślisz!

Pamiętaj jednak, by nie przegrzewać pociechy. Kilka razy dziennie wietrz mieszkanie i nawilżaj je (nawilżaczem lub wilgotnymi ręcznikami powieszonymi na grzejniku). Nie rezygnuj ze spaceru, jeśli dziecko nie ma gorączki. Świeże powietrze to naturalny inhalator ułatwiający oddychanie. Podawaj też dziecku dużą ilość płynów - wody, rozcieńczanych soków lub słabej herbaty.

Kiedy do lekarza?

Jeśli nasza pociecha zmaga się np. z niewielkim kaszlem lub katarem, którym nie towarzyszy wysoka gorączka czy zmiany w codziennym funkcjonowaniu, w większości wypadków nie ma powodów do paniki – wyjaśnia dr n. med. Krzysztof Wnuczko, pediatra z Humana Medica Omeda w Białymstoku.

W praktyce najlepszym wyznacznikiem jest więc aktywność dziecka. Jeżeli jego pory snu i czuwania nie uległy zmianie oraz równie chętnie jak do tej pory przyjmuje ono posiłki, śmiało możemy rozpocząć leczenie „na własną rękę”.

To samo dotyczy gorączki. Póki nie przekracza ona 37,5 stopnia, na samym początku powinniśmy zastosować ogólnodostępne leki przeciwgorączkowe.

Zwróćmy jedynie uwagę na sposób ich przyjmowania. Podstawą w tym wypadku jest dokładne zapoznanie się z treścią ulotki. W wielu sytuacjach brak poprawy mimo podawanych leków wynika bowiem z nieprawidłowego dawkowania czy też nieprzestrzegania zalecanych odstępów czasowych – dodaje specjalista Humana Medica Omeda.

Czytaj także:

3 skuteczne sposoby na gorączkę u dziecka

Alarmujące objawy sepsy u dziecka

6 rzeczy, które obniżają odporność u dzieci

Reklama

Na podstawie artykułu Katarzyny Krajewskiej, Agnieszki Leciejewskiej i materiałów prasowych NEUCA.