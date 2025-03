Spis treści:

Wśród domowych środków na przeziębienie nie można pominąć domowych specyfików do picia, które przyspieszają powrót do zdrowia przy infekcji. Regularne nawadnianie to bardzo ważny element walki z objawami przeziębienia , dlatego warto przyrządzać naturalne lecznicze napoje, które nie tylko uzupełniają płyny, ale też działają terapeutycznie. W sezonie infekcyjnym dobrze jest zaopatrzyć się w składniki, które będą idealne do przyrządzenia herbat, naparów czy innych napojów na przeziębienie. W domowej spiżarni nie może zabraknąć takich produktów jak:

Miód - miód pomaga w walce z kaszlem i bólem gardła. Wyróżnia go działanie przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe oraz rozrzedzające wydzielinę w drogach oddechowych, dzięki czemu łagodzi kaszel. Miodu nie wolno podawać dzieciom do ukończenia pierwszego roku życia ze względu na ryzyko botulizmu niemowlęcego.

- miód pomaga w walce z kaszlem i bólem gardła. Wyróżnia go działanie przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe oraz rozrzedzające wydzielinę w drogach oddechowych, dzięki czemu łagodzi kaszel. Miodu nie wolno podawać dzieciom do ukończenia pierwszego roku życia ze względu na ryzyko botulizmu niemowlęcego. Sok malinowy - zawiera witaminę C, działa napotnie.

- zawiera witaminę C, działa napotnie. Czosnek - działa przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo (zwalcza m.in. rinowirusy powodujące przeziębienie, wirusa grypy i rotawirusy), a także przeciwgrzybiczo i przeciwpasożytniczo. Sprawdź jak możesz stosować: czosnek na przeziębienie.

- działa przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo (zwalcza m.in. rinowirusy powodujące przeziębienie, wirusa grypy i rotawirusy), a także przeciwgrzybiczo i przeciwpasożytniczo. Sprawdź jak możesz stosować: czosnek na przeziębienie. Cebula - obecne w niej związki siarki mają terapeutyczną moc przy przeziębieniach, działają przeciwzapalnie i wzmacniają układ odpornościowy.

- obecne w niej związki siarki mają terapeutyczną moc przy przeziębieniach, działają przeciwzapalnie i wzmacniają układ odpornościowy. Imbir - można go dodawać do herbaty i robić z niego napary. Dzięki zawartości olejków eterycznych imbir ma działanie przeciwwirusowe, bakteriobójcze, przeciwzapalne, przeciwbólowe, zmniejsza kaszel i wspomaga odporność.

- można go dodawać do herbaty i robić z niego napary. Dzięki zawartości olejków eterycznych imbir ma działanie przeciwwirusowe, bakteriobójcze, przeciwzapalne, przeciwbólowe, zmniejsza kaszel i wspomaga odporność. Kurkuma - pobudza odporność i działa przeciwwirusowo.

- pobudza odporność i działa przeciwwirusowo. Pieprz cayenne - działa napotnie, rozrzedza wydzielinę w drogach oddechowych, rozgrzewa.

- działa napotnie, rozrzedza wydzielinę w drogach oddechowych, rozgrzewa. Cytryna - zawiera witaminę C, wykazuje działanie przeciwdrobnoustrojowe, łagodzi ból gardła i rozrzedza katar.

Możesz te składniki dowolnie komponować i przyrządzać z nich mieszanki, które złagodzą objawy przeziębienia. Ich moc tkwi w cennych związkach bioaktywnych, których skuteczność została udowodniona w wielu pracach naukowych.

Powrót do zdrowia przyspiesza wygrzanie organizmu. Zwiększa ukrwienie, usuwa zarazki i toksyny z ciała, nawilża drogi oddechowe i poprawia ogólne samopoczucie. Oto 7 propozycji na rozgrzewające herbaty na przeziębienie, które wspierają leczenie infekcji:

korzenna herbata z goździkami, anyżem, cynamonem, imbirem, miodem i sokiem z malin - to bardzo smaczna wieloskładnikowa rozgrzewająca herbata o przyjemnym korzennym aromacie,

z goździkami, anyżem, cynamonem, imbirem, miodem i sokiem z malin - to bardzo smaczna wieloskładnikowa rozgrzewająca herbata o przyjemnym korzennym aromacie, herbata z dodatkiem miodu i imbiru - zwalcza zarazki i łagodzi kaszel,

- zwalcza zarazki i łagodzi kaszel, herbata z sokiem z dzikiej róży - to dobre źródło witaminy C na odporność,

herbata z lipy z sokiem malinowym - działa napotnie i zmniejsza gorączkę,

- działa napotnie i zmniejsza gorączkę, herbata z rumiankiem - ziele to ma właściwości przeciwwirusowe i przeciwzapalne,

- ziele to ma właściwości przeciwwirusowe i przeciwzapalne, herbata z miętą - mięta pieprzowa działa przeciwbólowo; może złagodzić ból głowy oraz odblokować zatkany nos,

- mięta pieprzowa działa przeciwbólowo; może złagodzić ból głowy oraz odblokować zatkany nos, herbata cynamonowa z pomarańczą - zalej szklanką gorącej wody pół łyżeczki cynamonu, plaster pomarańczy, 3 goździki, odstaw na 10 minut, a następnie dodaj jedną łyżeczkę miodu.

Więcej: Najlepsze herbaty na przeziębienie

Nie czekaj, aż katar sam minie. Gęsta wydzielina nie tylko utrudnia oddychanie, ale może powodować też stany zapalne zatok. Najpierw swędzi nos i zaczynają się napady kichania. Potem po kilkunastu godzinach pojawia się wodnisty katar, który stopniowo w ciągu kolejnych 4-5 dni staje się gęsty, czasami ropny. Do tego chory skarży się na ból głowy i zatkany nos.

Mleko z czosnkiem i miodem na przeziębienie

Mleko z czosnkiem i miodem na przeziębienie to popularna smaczna i zdrowa mikstura na przeziębienie i katar. Mieszanka taka działa jak naturalny antybiotyk, ma wiele zalet i właściwości zdrowotnych. Działa przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie i poprawia odporność. Zabija wirusy, rozrzedza zalegającą wydzielinę, poprawia funkcjonowanie błon śluzowych i zmniejsza ból gardła.

fot. Mleko z czosnkiem i miodem / Adobe Stock, agneskantaruk

Przygotowanie mleka z czosnkiem i miodem:

Do szklanki mleka dodaj 1 rozgnieciony ząbek czosnku i 1 łyżkę miodu. Podgrzej całość, ale nie gotuj, żeby składniki nie utraciły swoich cennych właściwości. Przecedź i wypij.

Osoby nadwrażliwe na laktozę powinny wybrać mleko bez laktozy albo mleko roślinne.

Przepis na mleko z czosnkiem i kurkumą

Aby podkręcić lecznicza moc mleka z czosnkiem, dodaj do mieszanki pół łyżeczki kurkumy. Przyprawa pobudza odporność, działa przeciwwirusowo i przeciwzapalnie. Warto ją stosować przy takich infekcjach jak przeziębienie i grypa. Aby przygotować mleko z czosnkiem i kurkumą, do ciepłego, ale nie gorącego mleka dodaj przeciśnięty przez praskę lub drobno posiekany ząbek czosnku oraz pół łyżeczki kurkumy. Dla uzyskania lepszego smaku dodaj 1-2 łyżeczki miodu. Dokładnie wymieszaj. Pij ciepły napój.

Inne domowe sposoby na katar

W walce z katarem niezastąpione są inhalacje i tradycyjne parówki, dzięki którym rozrzedzisz zalegającą wydzielinę w drogach oddechowych. Oto kilka sposobów na katar przy przeziębieniu:

Aromatyczna parówka udrażniająca drogi oddechowe. Wsyp do miski 2 czubate łyżki tymianku i zalej je 2 szklankami wrzątku. Pochyl się nad miską i przykryj głowę ręcznikiem. Oddychaj głęboko przez 5–10 min. Powtarzaj 2–3 razy dziennie.

Wsyp do miski 2 czubate łyżki tymianku i zalej je 2 szklankami wrzątku. Pochyl się nad miską i przykryj głowę ręcznikiem. Oddychaj głęboko przez 5–10 min. Powtarzaj 2–3 razy dziennie. Naturalne inhalacje. Polegają na wdychaniu antyseptycznych olejków eterycznych (lawendowego, eukaliptusowego, sosnowego, miętowego) albo naparów z ziół (np. rumianku). W aptece dostępne są też maści do nacierania skroni i klatki piersiowej, które odblokowują nos.

Polegają na wdychaniu (lawendowego, eukaliptusowego, sosnowego, miętowego) albo naparów z ziół (np. rumianku). W aptece dostępne są też maści do nacierania skroni i klatki piersiowej, które odblokowują nos. Kuracja chrzanem. Jego wyjątkowo ostry zapach odblokowuje drogi oddechowe, warto więc dodawać go do kanapek. Podobnie działa jedzenie zmiażdżonego czosnku.

Zalegająca w oskrzelach wydzielina jest pożywką dla bakterii. Kaszel pomaga się jej pozbyć. Zamiast go tłumić, stosuj naturalne środki na kaszel. Oto zdrowe mikstury na kaszel przy przeziębieniu:

Syrop z cebuli i czosnku na kaszel przy przeziębieniu

Syrop z cebuli i czosnku to naturalny antybiotyk o podwójnej mocy. Jest doskonały na przeziębienie i objawy takie jak kaszel i ból gardła. Działa przeciwzapalnie i wykrztuśnie. Pomimo że ma w składzie cebulę oraz czosnek jest smaczny i polubią go nawet dzieci. Ale uwaga: możesz go podawać dzieciom powyżej 2 roku życia i nie dłużej niż 1-2 tygodni. Czosnek, cebula i miód zwalczają również zarazki odpowiedzialne za infekcje, co udowodniły badania naukowe. Warto sięgać po ten domowy specyfik w sezonie zwiększonej liczby zachorowań. Działa leczniczo i profilaktycznie.

Składniki:

3-4 cebule,

cukier lub miód do przekładania cebuli,

4 ząbki czosnku,

2 cytryny,

opcjonalnie przyprawy korzenne: anyż, cynamon, kardamon.

Przygotowanie syropu z cebuli i czosnku:

Do wyparzonego słoja wkładaj warstwami pokrojoną w kostkę cebulę, pokrojony w plastry czosnek, cytrynę i przyprawy, następnie miód lub cukier, i ponownie cebulę i resztę składników. Ugnieć składniki w słoju. Słoik odstaw w temperaturze pokojowej, aż cebula puści sok. Po około 2 godzinach syrop jest gotowy, ale będzie lepszy po leżakowaniu przez 12-24 godziny. Po tym czasie przecedź syrop, zakręć słoik i wstaw go do lodówki. Tak przygotowany syrop z cebuli i czosnku można przechowywać w lodówce do 2 tygodni.

Zalecane dawkowanie syropu z czosnku i cebuli w trakcie przeziębienia dla dorosłych to 3-6 łyżek dziennie, dla dzieci: po 1 łyżeczce dwa razy dziennie.

Syrop z cebuli

Dla osób nietolerujących czosnku alternatywą jest syrop z cebuli bez tego dodatku. Również jest skuteczny, rozrzedza wydzielinę, wzmacnia odporność, łagodzi kaszel i ból gardła.

Przepis na syrop z cebuli:

3 cebule drobno posiekaj, wymieszaj z 5 łyżkami miodu, odstaw na dobę, a następnie odcedź. Możesz przez kilka dni przechowywać w lodówce. Zalecane dawkowanie syropu z cebuli to 3-5 razy dziennie po łyżce stołowej. Nie powinno się go pić dłużej niż 2 tygodnie. Dawkowanie syropu z cebuli dla dzieci powyżej roku: 1–2 razy dziennie po 1–2 łyżeczki.

Z racji obecności miodu i ryzyka rozwinięcia botulizmu dziecięcego nie wolno podawać syropu dzieciom do ukończenia 1. roku życia.

fot. Syrop z cebuli na przeziębienie / Adobe Stock, Piotr Tomicki

Syrop z buraków na przeziębienie

Gdy dopadło cię przeziębienie koniecznie wypróbuj syrop z buraków - ułatwia odrywanie się śluzu zalegającego w drogach oddechowych. Według badań buraki mają też właściwości przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, wspomagają odporność organizmu. Uważa się, że buraki pomagają też przy anginie.

Przygotowanie syropu z buraków:

2 średnie buraki zetrzyj na tarce o dużych oczkach i wymieszaj z 4 łyżkami miodu i 3 ząbkami posiekanego czosnku. Następnie całość odstaw na dobę i odcedź. Pij po łyżce 3-4 razy dziennie.

fot. Syrop z buraków na przeziębienie / Adobe Stock, Viktorija

Kleik z siemienia lnianego na kaszel

Kleik z siemienia lnianego na jest szczególnie polecany na kaszel suchy. Działa regenerująco i powlekająco drogi oddechowe. Siemię pomaga przy bólu gardła i chrypce, działa przeciwzapalnie i wzmacnia odporność.

Przepis na kleik z siemienia lnianego na kaszel:

1 łyżkę siemienia lnianego (najlepiej zmielonego) wymieszaj z ciepłą wodą (ok. 150 ml). Pozostaw na co najmniej 15 minut pod przykryciem. Przed wypiciem wymieszaj dokładnie. Jeśli mikstura jest za gęsta, dodaj wody. Tak przygotowany naturalny lek z sieminiem lnianym spożyj od razu.

Siemię sprawdzi się też w leczeniu kaszlu krtaniowego.

Fot. Siemię lniane na przeziębienie / Adobe Stock, gonzalocalle

Syrop z dziewanny

To naturalny lek na kaszel, ból gardła, chrypkę i drapanie w gardle. Sprawdzi się przy przeziębieniu, łagodzi objawy infekcji. Działa wykrztuśnie. Syrop z dziewanny przygotowuje się ze świeżych lub suszonych kwiatów. Możesz go oczywiście kupić w aptece, ale przyrządzając go samodzielnie będziesz mieć pewność co do jego jakości.

Składniki:

1 szklanka kwiatów dziewanny,

1 litr wody,

pół szklanki cukru.

Przygotowanie syropu z dziewanny:

Włóż kwiaty do garnka, dolej wodę i gotuj na wolnym ogniu przez 20 minut. Następnie dodaj cukier, wymieszaj i gotuj przez około 15 minut do zgęstnienia syropu. Gotowe lekarstwo nalej do czystych słoiczków i szczelnie zamknij. Przechowuj w chłodnym i ciemnym miejscu, a po otwarciu przechowuj w lodówce maksymalnie kilka dni.

Zalecana dawka syropu dla dorosłych to 1 łyżeczka 3 razy dziennie. Przed zastosowaniem leku u dzieci skonsultuj się z pediatrą.

Inne sposoby na kaszel

Istnieje wiele sprawdzonych domowych sposobów na kaszel. Oprócz picia leczniczych napojów bardzo ważne jest nawilżanie dróg oddechowych. W tym celu stosuj:

Napary ziołowe - na suchy kaszel sprawdzą się zioła o właściwościach powlekających i przeciwzapalnych, np. prawoślaz, liść podbiału, nasiona lnu (siemię lniane), ślaz dziki; na mokry kaszel lepsze będą zioła o działaniu wykrztuśnym: tymianek, anyż, sosna, koper włoski, rozmaryn.

Inhalacje na kaszel - 3 łyżki ziół (np. rumianek, szałwia, tymianek, sosna, koper, anyż, podbiał) umieść w większym naczyniu, zalej wrzącą wodą, a następnie ostrożnie pochyl się nad miską, nakrywając głowę ręcznikiem. Wdychaj opary przez 10-15 minut. Inhalacje to jedna z najlepszych metod leczenia kaszlu przy infekcji. Stosuj do nich zioła, olejki eteryczne lub roztwór soli fizjologicznej (więcej: inhalacje z soli fizjologicznej).

- 3 łyżki ziół (np. rumianek, szałwia, tymianek, sosna, koper, anyż, podbiał) umieść w większym naczyniu, zalej wrzącą wodą, a następnie ostrożnie pochyl się nad miską, nakrywając głowę ręcznikiem. Wdychaj opary przez 10-15 minut. Inhalacje to jedna z najlepszych metod leczenia kaszlu przy infekcji. Stosuj do nich zioła, olejki eteryczne lub roztwór soli fizjologicznej (więcej: inhalacje z soli fizjologicznej). Pij dużo płynów – wybieraj soki owocowe (z czarnej porzeczki, malin, róży), herbaty ziołowe i owocowe (z czarnego bzu, czarnej porzeczki, malin, lipy), ziołomiody (malinowy, sosnowy, porzeczkowy).

Kaszel pojawia się szybko, już w pierwszych dniach przeziębienia. Najczęściej jest to pokasływanie, które nasila się nocą. Po 3-5 dniach kaszel staje się mokry, co pozwala odkrztuszać zalegającą w oskrzelach wydzielinę. Zazwyczaj po tygodniu (maksymalnie po 10 dniach) znika na dobre.

Kiedy do lekarza?

Kaszel utrzymuje się dłużej niż 2 tygodnie? Sprawdź u lekarza, czy nie doszło do zakażenia pałeczką krztuśca. U nastolatków i dorosłych właśnie tak objawia się krztusiec. Chorym przez pierwszych kilkanaście dni od zakażenia doskwiera jedynie łagodny kaszel i stan podgorączkowy. Dopiero potem zmienia się on w duszący, specyficzny i utrzymuje się około 100 dni, przy czym przez ostatnich 4-6 tygodni sam stopniowo łagodnieje i ustępuje.

Podwyższona temperatura pomaga niszczyć zarazki. Wysoka gorączka wyczerpuje organizm. Podwyższona temperatura ciała świadczy o tym, że w organizmie toczy się walka z chorobą. Dopóki oscyluje wokół 37-38°C nie trzeba jej obniżać lekami, przyspiesza zdrowienie. Przy narastającej gorączce warto jednak zacząć ją "zbijać".

Herbatka lipowa

Herbata z lipy ma działanie przeciwgorączkowe i jest polecana w trakcie przeziębienia. Pomaga "wypocić" gorączkę. Zalej szklanką wrzątku 2 łyżeczki kwiatów lipy. Przykryj i odstaw na 10 min. Potem dodaj 1/4 szklanki soku malinowego lub 2 łyżeczki miodu. Wypij i połóż się do łóżka. Pocąc się, oddajesz ciepło, więc temperatura spada w szybkim tempie. Właśnie dlatego podczas infekcji warto pić herbaty i napary.

Podobne do lipy działanie mają też inne rośliny, po które dobrze jest sięgać w trakcie infekcji. Napotne właściwości mają też:

napary z kwiatów czarnego bzu,

herbata z sokiem z malin,

napar z fiołka trójbarwnego.

Herbata „z prądem” czy grzaniec z czerwonego wina i miodu już nie wchodzi w grę. Po alkoholu spada aktywność leukocytów i produkcja przeciwciał. Lepiej unikać spożywania alkoholu w trakcie przeziębienia.

Kiedy do lekarza?

Do lekarza należy się udać, jeśli gorączka trwa dłużej niż 3 dni lub jeżeli stale się nasila (choć naturalne jest, że wieczorem temperatura często jest wyższa niż rano). Inne objawy alarmujące u dorosłych przy gorączce, z którymi trzeba iść do lekarza:

temperatura powyżej 40°C lub poniżej 35°C,

wysypka wybroczynowa na skórze,

zmienione zachowanie,

zaburzenia świadomości,

sztywność karku,

przyspieszenie oddechu,

niskie ciśnienie,

przyspieszenie tętna.

W przypadku niemowląt zawsze warto skonsultować się z pediatrą przy gorączce.

Podrażnione błony śluzowe gardła są dla mikrobów niczym otwarta furtka. Właśnie dlatego ból gardła warto leczyć już wtedy, gdy czujesz lekkie drapanie.

Odwar z siemienia łagodzący ból gardła i chrypkę

Aby przygotować odwar, zalej 3 łyżki siemienia lnianego 2 szklankami wrzątku. Gotuj na małym ogniu przez kwadrans. Pij po szklance dziennie przed snem.

Zainfekowane przez wirusy gardło staje się przesuszone i podrażnione. Wrażenie to potęguje katar spływający po jego tylnej ścianie, który sprzyja rozwojowi bakterii.

Mleko z miodem i masłem

Szklanka mleka z łyżką masła i miodu to stary sposób na ból gardła. Skuteczne jest także picie oliwy z kilkoma kropelkami cytryny.

Odkaża​jące płukanki

Płucz gardło naparem z szałwii lub rumianku . Zioła działają jak naturalny antybiotyk.

Kiedy iść do lekarza?

Jeżeli ból gardła pojawia się nagle, jest silny i nie towarzyszą mu objawy przeziębienia, to zawsze trzeba to zgłosić lekarzowi. Gdy nie ustępuje w ciągu 3 tygodni, również powinniśmy udać się na wizytę do specjalisty. Konsultacja jest potrzeba też wtedy, gdy pojawią się naloty na migdałkach, bo mogą świadczyć o rozwoju anginy paciorkowcowej, którą leczy się antybiotykami.

Przeziębienie sprawia, że czujemy się wyczerpani oraz niezdolni do pracy. Dodatkowo przez zablokowany nos i ataki kaszlu nie możemy spać. Sen i odpoczynek najlepszym lekarstwem na osłabienie przy przeziębieniu. Przynajmniej przez pierwsze dni infekcji zostań w domu, najlepiej w łóżku. Wysiłek obciąża układ odpornościowy i tak już zmęczony walką z wirusami.

Kiedy do lekarza?

Jeśli osłabienie nie ustępuje po wyleczeniu infekcji, skonsultuj to z lekarzem. Niewykluczone, że cierpisz na zespół przewlekłego zmęczenia. Chorobę cechuje nieustanny brak sił, wyczerpanie, znużenie, trudności ze snem i koncentracją, bóle mięśni, gardła i głowy. Przyczyną osłabienia mogą być poważniejsze schorzenia.

Wykorzystano fragmenty artykułu Diany Ożarowskiej-Sady, który ukazał się pierwotnie 01.12.2009.

