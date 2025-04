Spis treści:

Kaszel jest jednym z najczęściej zgłaszanych lekarzowi objawów. Narażone są na niego szczególnie dzieci, ponieważ w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym wielokrotnie w ciągu roku rozwijają się w tej grupie infekcje (od 6 do 12 razy rocznie).

Kaszel mokry, inaczej produktywny, jest to kaszel, któremu towarzyszy odkrztuszanie wydzieliny. Powstaje w wyniku zagęszczania się naturalnie występującej w oskrzelach wydzieliny surowiczo-śluzowej, która ma za zadanie zatrzymywać zarazki i pyły.

Podczas przeziębienia lub innych infekcji usuwanie wydzieliny z dróg oddechowych jest utrudnione, a jej zaleganie może prowadzić do rozwoju nadkażeń bakteryjnych. Dlatego ważne jest, aby wspomagać wykrztuszanie.

Kaszel jest objawem niespecyficznym, co oznacza, że może towarzyszyć wielu różnym chorobom. Mimo to u dzieci w większości przypadków powód kaszlu jest łatwy do ustalenia.

Możliwymi przyczynami mokrego kaszlu u dziecka są:

U niemowląt mokry kaszel może być objawem nieprawidłowości w budowie dróg oddechowych. Jeśli nie ma uchwytnej przyczyny, np. w postaci infekcji, należy wykonać odpowiednie badania, ale wcześniej skontaktować się z lekarzem.

Napadowy kaszel może sugerować krztusiec, zapalenie oskrzeli, astmę, cofanie się treści żołądkowej, chlamydię lub obecność ciała obcego w drogach oddechowych.

Kaszel szczekający, często pojawiający się w nocy, świadczy na ogół o krupie (czyli ostrym podgłośniowym zapaleniu krtani u dziecka). Jest to kaszel, który przypomina szczekanie psa, jest duszący, wraz z nim dziecko może mieć trudności w mówieniu, oddychaniu i mieć zachrypnięty głos. Choroba rozwija się głównie u dzieci między 3.miesiacem a 6. rokiem życia. Ten rodzaj kaszlu jest niebezpieczny dla dziecka.

Pierwsze, co należy zrobić przy kaszlu szczekającym, to umożliwić dziecku oddychanie chłodnym powietrzem, np. przy otwartej zamrażalce albo uchylonym oknie. Należy również wezwać lekarza. Leczenie polega na podawaniu wziewnych kortykosteroidów (w formie nebulizacji), które są dostępne jedynie na receptę.

Kaszel u dziecka często nasila się nocą. Podczas infekcji, np. przeziębienia, wydzielina spływa do gardła, drażniąc je i powodując kaszel.

Nocą dziecko może oddychać ustami z powodu zatkanego nosa, co dodatkowo wysusza śluzówkę i podrażnia gardło, także przyczyniając się do kaszlu.

Poważniejszym problem jest kaszel w nocy u dziecka bez infekcji. Może świadczyć o nasileniu objawów alergii lub astmy. Należy w takiej sytuacji upewnić się, czy dziecko przyjmuje leki zgodnie z planem leczenia. Jeśli tak, trzeba skonsultować się z lekarzem, ponieważ astma może nie być dobrze kontrolowana, jeśli występuje kaszel podczas snu.

Kaszel w nocy mogą nasilać również alergeny, takie jak roztocza kurzu domowego (czytaj: alergia na roztocza) lub zwierzęta śpiące w sypialni.

Częstym problemem w praktyce pediatry jest przewlekły mokry kaszel u dziecka. Do najczęstszych przyczyn takiej dolegliwości należą przewlekłe bakteryjne zapalenie oskrzeli oraz rozstrzenie oskrzeli.

Jeśli kaszel nie ustępuje i pojawia się codziennie, trzeba zgłosić się do lekarza. Jeśli dziecko przyjmuje antybiotyki i kaszel nie ustępuje, również należy poszukać pomocy medycznej.

W przypadku mokrego kaszlu u dziecka najpierw należy wypróbować domowe metody leczenia, ponieważ na ogół przyczyną jest infekcja wirusowa, która ustępuje samoistnie.

Najbardziej polecane metody na mokry kaszel u dziecka to:

U dzieci poniżej 2. roku życia leki na kaszel i przeziębienie dostępne bez recepty należy stosować bardzo ostrożnie. Najlepiej wcześniej skonsultować się w tej sprawie z lekarzem.

Podstawowym lekiem na mokry kaszel u dziecka jest syrop lub inny preparat wykrztuśny (np. Felgamina, Ambrosol, Deflegmin, Mucosolvan). Należy go podawać do godziny 16, nigdy na noc. Około 30 minut po podaniu zaleca się oklepywanie dłonią ułożoną w łódkę pleców dziecka, gdy dziecko leży np. na kolanach rodzica. Taki zabieg ułatwia oderwanie zalegającej wydzieliny i jej szybsze usunięcie.

W aptekach dostępne są również syropy na mokry kaszel u dziecka pochodzenia naturalnego. Są to najczęściej preparaty na bazie: tymianku, porostu islandzkiego, podbiału, szałwii lub prawoślazu.