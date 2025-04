Fakty:

Reklama

• Najczęstszą przyczyną zgłoszenia dziecka do lekarza są nawracające infekcje układu oddechowego.

Dzieci w wieku przedszkolnym najczęściej trafiają do pediatry (a nawet są hospitalizowane) właśnie z tego powodu. Co więcej, aż 15% dzieci cierpi na choroby układu oddechowego nawet 6-8 razy w ciągu roku.

• Organizm tuż po przebytej chorobie jest bardziej narażony na zakażenie.

Przepisywane przez lekarzy antybiotyki niszczą niestety nie tylko bakterie chorobotwórcze, ale i te, które w naturalny sposób chronią organizm. Dlatego właśnie po zakończeniu antybiotykoterapii organizm jest osłabiony i tym samym łatwo może dojść do jego ponownego zakażenia.



• Powodem częstszych infekcji dróg oddechowych jest pobyt w przedszkolu/szkole.

Dzieje się tak, ponieważ w większych skupiskach dzieci łatwiej o kontakt z osobą chorą. Ponadto stres (związany z nowym miejscem) i wszelkie stany napięcia osłabiają działanie komórek obronnych.

• Urozmaicona dieta oraz przyjmowanie naturalnych preparatów stymulujących rozwój układu immunologicznego mogą wpływać na zwiększenie odporności.

Dbanie o to, by jadłospis dziecka zawierał białko, żelazo oraz witaminy, mikroelementy, probiotyki i prebiotyki znacznie zwiększa szansę organizmu na obronę przed bakteriami i wirusami Podawanie naturalnego preparatu uodparniającego dodatkowo wzmacnia układ odpornościowy.

• Słodycze i konserwanty mają negatywny wpływ na stan układu odpornościowego.

Ponieważ cukier obniża aktywność komórek wychwytujących i pochłaniających bakterie, słodycze w diecie dziecka powinny być ograniczone do minimum. Jadłospis malca nie powinien także zawierać żywności wysokoprzetworzonej, gdyż zawarte w niej barwniki i konserwanty „zanieczyszczają” mocno jelita, które są jednym z głównych organów wpływających na kondycję naszej odporności.

• Karmienie piersią pozytywnie wpływa na odporność dziecka.

Na prawidłowy rozwój układu immunologicznego noworodka niebagatelny wpływ ma karmienie piersią. Pokarm matki ma bowiem właściwości antybakteryjne. W bierny sposób zabezpiecza przed zakażeniem, a także stymuluje rozwój specyficznych mechanizmów odporności. Dlatego naturalnej metody karmienia nie zastąpi nawet najlepsza sztuczna mieszanka mleczna.

• Na skutek nawracających infekcji dróg oddechowych może dojść do depresji układu odpornościowego.

Depresja układu odpornościowego to nic innego, jak obniżony stan odporności organizmu u dzieci. Częste infekcje dróg oddechowych mogą doprowadzić do depresji układu immunologicznego.

• Można wzmocnić układ odpornościowy.

Jak? Pozytywny wpływ na jego rozwój mają:

– Regularne wietrzenie mieszkanie i dbanie o odpowiednią wilgotność powietrza.

– Nie narażanie dziecka na bierne palenie.

– Dbanie o odpowiedni ubiór dziecka.

– Zapewnianie dziecku ruchu na świeżym powietrzu.

– Od czasu do czasu zmiana klimatu.

– Dbanie o odpowiednią dietę.

– Nie bagatelizowanie nawet drobnych infekcji.

– Unikanie dużych skupisk ludzi.

– Wpajanie dziecku "zdrowych" nawyków.

• Hartowanie organizmu wzmacnia odporność.

Od dawna zalecanym sposobem na hartowanie organizmu jest naprzemienny natrysk. Najpierw ciało polewamy ciepłą wodą (20-30 sekund), a potem chłodną (2-3 sekundy). Różnice temperatur trzeba zwiększać stopniowo i zawsze kończyć zabieg wodą o temperaturze ciała.





Mity:

• Układ odpornościowy dzieci i dorosłych jest podobny.

System immunologiczny dziecka dopiero się kształtuje, tym samym jest on dużo wrażliwszy od układu odpornościowego osoby dorosłej. Dopiero w wieku 12 lat osiąga pełną dojrzałość w zakresie zdolności obronnych.

• Preparaty wzmacniające system immunologiczny wystarczy podawać dzieciom okresowo, np. przy zmianach pogodowych czy w trakcie sezonu "grypowego".

Ponieważ układ odpornościowy dziecka jest niedojrzały, większa jest podatność jego organizmu na choroby. Warto zatem dbać o odporność dziecka przez cały rok.

• Na spacer można iść tylko w ładną pogodę.

Aktywne przebywanie na świeżym powietrzu uodparnia organizm na alergie i przeziębienia, pozwala wyszaleć się dziecku i rozwinąć umiejętności sportowe. I nie ma "złej pogody", są tylko "złe ubrania". Wodo- i wiatroszczelny, oddychający kombinezon oraz odpowiednia do temperatury ilość warstw wewnętrznych, odpowiednio dobrane rękawiczki, buty i kaptur zabezpieczą brzdąca na cały dzień, nie trzeba będzie go przebierać i przeszkadzać w szalonych zabawach nawet w mokrym śniegu czy deszczu.

• Nic nie można poradzić na towarzyszący chorobie brak apetytu.

Gdy dziecko jest chore, często nie chce jeść, choć powinno wówczas dostarczać osłabionemu organizmowi potrzebne substancje. Warto wiedzieć, że naturalne, roślinne preparaty uodparniające które można stosować również podczas ostrego okresu choroby, wpływają na poprawę apetytu dziecka.

• Częste infekcje to powód do zmartwień.

Chorowanie to... najlepszy sposób na wzmocnienie naturalnej odporności. Ćwiczy ono bowiem system immunologiczny, który, walcząc z intruzami, wytwarza przeciwciała. W przedszkolu młody organizm po raz pierwszy styka się z wieloma zarazkami. Musi wytrenować swoich „żołnierzy” tak, aby w przyszłości jak najlepiej chronili go przed zachorowaniem.

• Im cieplejsze ubranie, tym lepsze.

Częstą przyczyną infekcji jest przegrzewanie organizmu. Grubo ubrane dziecko łatwo się poci, co przy wychłodzeniu zwiększa ryzyko zachorowania. Bardzo ważne, aby w sezonie zimowym pamiętać o rozebraniu dziecka po wejściu do sklepu.

• Wietrzenie mieszkania sprzyja przeziębieniom.

Nie wietrzenie, tylko przeciągi! Pokój, w którym przebywa dziecko, powinien być codziennie wietrzony przez co najmniej 30 minut. Zapewni to odpowiednią wilgotność powietrza. Jeśli jest ono przesuszone, dziecko łatwiej „łapie” przeziębienia. Jeśli na dworze nie jest bardzo zimno, okno może być uchylone nawet kilka godzin w ciągu dnia.

Reklama