Witamina C (kwas askorbinowy) jest niezbędnym składnikiem odżywczym dla człowieka, który musi być dostarczany wraz z pożywieniem. Witamina C powinna znajdować się również w jadłospisie dziecka.

Witamina C poprawia odporność, ale jest również ważna dla rozwoju organizmu. Jest niezbędna do produkcji kolagenu – składnika chrząstek, kości, mięśni, zębów i ścian naczyń krwionośnych. Witamina C jest potrzebna do prawidłowego wchłaniania żelaza z pożywienia. Jest też silnym przeciwutleniaczem, co oznacza, że chroni przed negatywnym wpływem toksycznych substancji i stresu oksydacyjnego. Wpływa na prawidłową pracę neuroprzekaźników, które przekazują sygnały w układzie nerwowym.

Na szczęście większość dzieci przyjmuje zalecaną ilość witaminy C wraz z pożywieniem (jedno z badań wykazało, że w USA 6% dzieci ma niedobory witaminy C, nie ma podobnych badań wykonanych w Polsce). Czy zatem dziecku należy podawać dodatkowo witaminę C w formie suplementów?

Niektórzy pediatrzy zalecają, aby witaminę C suplementować u dzieci zwłaszcza w czasie zwiększonego zapotrzebowania, w okresie jesienno-zimowym i stanach obniżonej odporności. Polskie Towarzystwo Pediatryczne rekomenduje suplementowanie witamin D i K, natomiast nie ma zaleceń dotyczących profilaktycznego podawania dzieciom witaminy C. W niektórych krajach suplementacja witaminy C u wszystkich dzieci jest rekomendowana. Na stronie National Health Service (brytyjski system zdrowia) zalecono, żeby dzieciom w wieku od 6 miesięcy do 5 lat codziennie podawać suplementy witaminowe zawierające witaminy A, C i D. Przede wszystkim po to, aby zwiększyć odporność oraz sprzyjać prawidłowemu rozwojowi.

Głównym powodem, dla którego dzieciom podajemy witaminę C, jest chęć zwiększenia jego odporności. Wnioski z badań nie są jednoznaczne. Wynika z nich na ogół, że przyjmowanie witaminy C:

nie zapobiega przeziębieniom,

może skracać czas trwania infekcji,

zmniejsza nasilenie objawów.

W 31 porównaniach zbadano wpływ witaminy C na czas trwania przeziębienia. U dorosłych czas trwania przeziębień skrócił się o 8% (od 3% do 12%), a u dzieci o 14% (od 7% do 21%). U dzieci 1 do 2 g witaminy C dziennie skracało przeziębienie o 18%. Nasilenie przeziębień zmniejszono również dzięki regularnemu podawaniu witaminy C – przeczytamy w metaanalizie H. Hemila i E. Chalker z Uniewersytetu Helsińskiego.

W niektórych badaniach najkorzystniejszy wpływ kwasu askorbinowego na odporność odnotowuje się w grupach z niedoborami tego związku. Jeśli mamy prawidłowy poziom witaminy w organizmie, jego oddziaływanie w kontekście przeziębień jest mniejsze.

Niemniej na poziomie komórkowym faktycznie da się zauważyć, że witamina C pozytywnie wpływa na układ odpornościowy. Zwiększa odpowiedź limfocytów T, produkcję interferonu, blokuje szlaki, które prowadzą do uszkodzenia komórek odpornościowych oraz chroni neutrofile przed uszkodzeniem. Zmniejsza również stany zapalne.

Warto dodać, że przyjmowanie witaminy C przynosi korzyści też przy innych infekcjach. Przykładowo skraca czas trwania zakażenia dróg moczowych u dzieci. Witamina C powinna być podawana przy anemii u dziecka, ponieważ poprawia wchłanianie żelaza. Badania dowodzą też, że suplementowanie witaminy C przyspiesza gojenie ran i zapobiega powstawaniu stanów zapalnych.

Przeczytaj też: Jaki tran dla dzieci wybrać? Olej z rekina, tran w płynie czy kapsułkach

Według rekomendacji Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, w publikacji Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie, zalecane dzienne spożycie (RDA) witaminy C wynosi:

dzieci 1–3 lat: 40 mg,

dzieci 4–12 lat: 50 mg,

dziewczęta 13–18 lat: 65 mg,

chłopcy 13–18 lat: 75 mg.

Witamina C jest uważana za stosunkowo bezpieczną – nie jest łatwo ją przedawkować, a nadmiar związku jest usuwany wraz z moczem. Mimo to zbyt duża ilość kwasu askorbinowego może powodować dolegliwości jelitowe oraz tworzenie się kamieni nerkowych. W przypadku dzieci tzw. górny tolerowany poziom spożycia witaminy C, który jest uważany za bezpieczny przy codziennym spożywaniu, to:

1–3 lata: 400 mg/dzień,

4–8 lat: 650 mg/dzień,

9–13 lat: 1200 mg/ dzień,

14–18 lat: 1800 mg/dzień.

W przypadku niedoborów mogą być zalecane większe dawki.

W przypadku stosowania leków i suplementów u dzieci kluczową kwestią jest forma podania. Witamina C jest dostępna w różnych postaciach. U niemowląt i małych dzieci sprawdzi się przede wszystkim witamina C w kroplach podawana doustnie. U starszych dzieci można zastosować tabletki musujące lub do ssania. W aptekach można również kupić witaminę w postaci żelków lub proszku do rozpuszczania w wodzie.

