Układ immunologiczny dziecka rozwija się już w trakcie życia płodowego. Dlatego tak ważny jest sposób, w jaki odżywia się przyszła mama. Wszelkie niedobory pokarmowe mogą mieć bowiem w przyszłości negatywny wpływ na rozwój dziecka, w tym zwiększać jego podatność na infekcje. Po porodzie najlepszym posiłkiem dla malca jest mleko mamy – to najlepiej zbilansowany posiłek, który oprócz prawidłowej proporcji białek do tłuszczów. Dla starszego dziecka podstawą diety wzmacniającej odporność jest różnorodność i regularność spożywania posiłków. Serwując dziecku różnorodne dania, o możliwie stałych porach, dostarczamy jego układowi odpornościowemu wszystkiego, co mu potrzebne, do prawidłowego funkcjonowania. Jakich składników nie powinno zabraknąć w jadłospisie małego smakosza?



Probiotyki

To pożyteczne bakterie, które wypierają z przewodu pokarmowego chorobotwórcze zarazki i poprawiają odporność. Znajdują się w mleku kobiecym i kiszonkach, są również dodawane do niektórych mlek modyfikowanych (bifidobakterie) dla niemowląt oraz starszych dzieci, a także jogurtów i kefirów, fermentowanych napojów mlecznych.

Reklama

Prebiotyki

To składniki, które są potrzebne dobrym bakteriom do namnażania się. Znajdują się w mleku kobiecym, dodawane są do niektórych mlek modyfikowanych i kaszek dla niemowląt. Jak również można je znaleźć w owocach i warzywach, między innymi: bananach, szparagach, porach, cebuli, cykorii, karczochach, czosnku.

Nienasycone kwasy tłuszczowe (omega 3)

To tzw. dobre tłuszcze. Wspomagają wytwarzanie przeciwciał i wzmacniają błony śluzowe (nosa, gardła, oskrzeli). Są obecne w pokarmie kobiecym, rybach morskich, np. śledziach, halibucie, łososiu, dorszu, makrelach, w słodkowodnym pstrągu, tranie, orzechach, oliwkach, oleju słonecznikowym, rzepakowym oraz soi.

Żelazo

Jest głównym budulcem czerwonych krwinek. Krew z kolei dostarcza tlen i składniki odżywcze do wszystkich komórek ciała. Anemia, czyli kłopoty z przyswajaniem żelaza może być jedną z przyczyn spadku odporności. By dziecko dostało odpowiednią porcję żelaza podawaj mu mięso (także czerwone, w którym jest najwięcej żelaza), wątróbkę, jajka, ryby, brokuły, natkę pietruszki, dynie, paprykę, boćwinę, cykorię i buraki ćwikłowe. Nie zapominaj też o suszonych owocach, kaszach, roślinach strączkowych, między innymi soczewicy i ciecierzycy (cieciorce), fasoli, ziarna zbóż i szpinaku.

Cynk

Jest potrzebny do produkcji przeciwciał odpornościowych. Bierze też udział m.in. w rozwoju kości, gojeniu się ran, w regulacji ciśnienia krwi i rytmu serca. Jego niedobór zmniejsza odporność i apetyt. Zajdziemy go w chudym mięsie, rybach i owocach morza (zwłaszcza śledziach i ostrygach), pestkach słonecznika i dyni, nasionach roślin strączkowych, migdałach oraz grubych kaszach (zwłaszcza gryczanej), produktach z ciemnej mąki, mleku, warzywach i jajkach.

Selen

Bez niego komórki odpornościowe nie są w stanie wytworzyć przeciwciał przeciw atakującym dziecko zarazkom. Selen zawarty jest w płatkach zbożowych, pełnoziarnistym pieczywie, cebuli, czosnku, wątróbce. Do jego przyswajania potrzebna jest witamina E (znajdziesz ją w orzechach, migdałach, olejach).

Witaminy: A, C i te z grupy B

– Witamina A utrzymuje chroni przed wniknięciem zarazków, dzięki właściwości uszczelniania błony śluzowej dróg oddechowych. Wpływa korzystnie na układ immunologiczny. Zwiększa odporność i pomaga pokonać infekcję, gdy ta już cię dopadnie. Znajdziesz ją m.in. w: rybach, jajkach, mleku, papryce, dyni, morelach, szpinaku, maśle, wątrobie, marchewce, szczypiorku.



– Witamina C zwiększa przyswajalność żelaza, pobudza aktywność komórek odpornościowych i przyspiesza powrót do zdrowia. Organizm nie potrafi jej magazynować, dlatego też codziennie trzeba serwować ją dziecku. Zawiera ją wiele produktów, takich jak owoce i soki cytrusowe. Najwięcej jej jest w owocach kiwi, czarnej porzeczki, malinach, truskawkach, gruszkach, śliwkach, jeżynach, jagodach, kiszonej kapuście, czerwonej papryce, sałacie i natce pietruszki.

– Witaminy z grupy B są w mięsie, w nasionach roślin strączkowych np. fasoli, bananach, morelach, śliwkach, figach.

Reklama