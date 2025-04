W chwili narodzin dziecka układ odpornościowy jest niedojrzały. Odpowiedź na pytanie dlaczego tak się dzieje jest prosta – nie mając wcześniej kontaktu z drobnoustrojami, system immunologiczny nie umie z nimi walczyć. Jego rozwój, a co za tym idzie wzmacnianie odporności, następuje wraz ze stymulacją antygenową i prawidłowym żywieniem.

Nabywanie odporności u dziecka zaczyna się w okresie niemowlęcym. Wtedy właśnie, wraz z prawidłowym żywieniem, następuje wyposażanie organizmu dziecka w dodatkowe przeciwciała odpornościowe. Pierwsze "kompetencje" odpornościowe kształcą się jednak jeszcze w okresie prenatalnym. U płodu rozwija się wówczas grasica i śledziona, powstają limfocyty T i B oraz pojawiają się immunoglobuliny (przeciwciała produkowane w odpowiedzi na obecność bakterii, wirusów lub alergenów w organizmie). Jednak w tym czasie odporność maluszka jest jeszcze niewykształcona i w pełni zależna od organizmu matki.

Na prawidłowy rozwój układu immunologicznego noworodka niebagatelny wpływ ma karmienie piersią. Dlaczego? Ponieważ pokarm matki ma właściwości antybakteryjne. W bierny sposób zabezpiecza przed zakażeniem, a także stymuluje rozwój specyficznych mechanizmów odporności. Dlatego naturalnej metody karmienia nie zastąpi nawet najlepsza sztuczna mieszanka mleczna!

Warto też wiedzieć, że organizm niemowlęcia wyposażony jest we własne przeciwciała IgM oraz immunoglobuliny IgE, otrzymane przez łożysko od matki. Przeciwciała te zanikają jednak z czasem. Produkcja własnych przeciwciał przez dziecko systematycznie zwiększa się od 6. miesiąca życia. Natomiast produkcja przeciwciał na antygeny bakterii otoczkowych (np. meningokoków i pneumokoków) pojawia się dopiero około 2. roku życia.

Właściwe nabywanie odporności przez dziecko następuje w momencie, gdy idzie ono do przedszkola. W tym czasie dziecko ma kontakt z dużą liczbą patogenów. Jest to okres pobudzania układu immunologicznego do wytwarzania swoistej odporności. W praktyce wygląda to tak, że dziecko częściej zapada na infekcje. Przebywając choroby wieku dziecięcego, nabiera jednak naturalną odporność. Nabywanie odporności w dzieciństwie wynika zatem z kontaktu z patogenami, znajdującymi się w środowisku zewnętrznym i w zbiorowiskach ludzi. Sztuczną odporność czynną osiąga się natomiast dzięki szczepieniom ochronnym.

Jeśli zastanawiasz się, jak wzmacniać odporność u dziecka, stosuj się do poniższych zaleceń:

• Odpowiednio komponuj jadłospis dziecka. Wprowadź dietę bogatą bogatą w antyoksydanty oraz witaminy – dawaj dziecku do jedzenia chude mięso, ryby, warzywa, owoce, nabiał, a do soki. Nie zapominaj o napojach mlecznych, np. o jogurtach i kefirach – zawarte w nich probiotyki i prebiotyki pozwolą wzmocnić układ odpornościowy.

• Zadbaj o aktywność fizyczną dziecka. Ruch na świeżym powietrzu pomoże w nabywaniu odporności.

• Ubieraj "na cebulkę" – przegrzanie organizmu jest równie niekorzystne, jak wyziębienie.

• Zapewnij dziecku odpowiednią ilość snu i odpoczynku – nic tak nie regeneruje sił, jak zdrowy, spokojny sen.

• Nie narażaj dziecka na przewlekły stres – stany napięcia osłabiają działanie komórek obronnych.

• Nie narażaj dziecka na bierne palenie.

• Regularnie wietrz pomieszczenia i utrzymuj w mieszkaniu temperaturę około 20 °C.

• Od czasu do czasu zmieniaj klimat – to dobry trening dla układu odpornościowego.

• Nie bagatelizuj nawet drobnych infekcji. Te często nawracające mogą być sygnałem kłopotów z układem immunologicznym.

• Unikaj dużych skupisk ludzi (zwłaszcza w trakcie sezonu "grypowego").

• Spytaj swojego lekarza o preparaty wspomagające układ odpornościowy. Naturalne produkty lecznicze odgrywają istotna rolę w terapii nawracających infekcji układu oddechowego, będących przejawem niedojrzałości lub zaburzeń funkcjonowania układu odpornościowego. Podawanie naturalnego preparatu uodparniającego wzmacnia dodatkowo system immunologiczny dziecka.

Jednym ze stosowanych od dawna naturalnych surowców leczniczych o działaniu uodparniającym jest liść aloesu drzewiastego. W badaniach wykazano, że wodny wyciąg z liści aloesu korzystnie wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego, ułatwiając skuteczną reakcję na czynniki wywołujące infekcje.

