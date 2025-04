Gdy mówimy o odporności, najczęściej mamy na myśli ogólną odporność organizmu. Rzadko myślimy o odporności śluzówkowej, czyli miejscowej odporności błon śluzowych organizmu. Śluzówka nosa i gardła odgrywa kluczową rolę w obronie przed wirusami i bakteriami. Jeśli chcemy zadbać o odporność, powinniśmy przede wszystkim zadbać o to miejsce. Jak to robić?

Odporność śluzówkowa nosa i gardła to złożony system miejscowej odporności organizmu, w rejonie najbardziej narażonym na atak wirusów i bakterii. Większość sezonowych infekcji rozprzestrzenia się bowiem drogą kropelkową, dostając się do górnych dróg oddechowych.

Śluzówka znajduje się nie tylko w drogach oddechowych, ale też układzie pokarmowym (szczególnie rozbudowana jest w jelitach), układzie moczowo-płciowym i innych miejscach. Jest ze sobą połączona! Wyposażona została w całą armię obronnych składników, które mają wychwycić, rozpoznać i zneutralizować lub usunąć wroga.

W nosie i gardle śluzówka pracuje non stop po to, żeby bronić organizm. Jej funkcje to:

pierwsza linia obrony przed infekcjami,

zapobieganie ogólnoustrojowej odpowiedzi immunologicznej przy kontakcie z własnymi mikroorganizmami,

uruchomienie odpowiednich mechanizmów odpornościowych,

zneutralizowanie lub usunięcie patogenów,

Nie zawsze udaje się jej szybko pokonać wroga zanim rozprzestrzeni się i zaatakuje głębiej, jednak sprawnie działająca śluzówka nosa i gardła lepiej radzi sobie z drobnoustrojami. A jeśli dojdzie do infekcji, to potrafi szybciej się z niej wyleczyć.

Śluzówka górnych dróg oddechowych ma trudne zadanie, ponieważ jest miejscem pierwszego kontaktu organizmu z bakteriami, wirusami, alergenami i zanieczyszczeniami o potencjalnie szkodliwym wpływie na zdrowie. Dlatego na ten system odporności nosa i gardła składa się wiele elementów, m.in.:

limfocyty T,

komórki B pamięci,

przeciwciała IgA,

komórki plazmatyczne,

limfocyty M,

makrofagi,

białka przeciwdrobnoustrojowe,

bariery mechaniczne, takie jak śluz, rzęski, komórki nabłonkowe - zatrzymują i usuwają obce mikroorganizmy i zanieczyszczenia.

Ten złożony system pozwala na kontrolę sytuacji od samego początku. Odporność śluzówkowa nosa działa od urodzenia, chociaż badania na zwierzętach wskazują, że pełna dojrzałość układu następuje ok. 5-8 tygodnia życia.

Wspomaganie odporności górnych dróg oddechowych jest proste! Podstawą jest właściwe nawodnienie organizmu, ponieważ śluz w drogach oddechowych składa się w 95% z wody. Jest mu niezbędna do prawidłowego działania. Co jeszcze możesz zrobić?

Aby śluzówka nosa i gardła sprawnie działała:

stosuj środki powlekające , które chronią i regenerują błonę śluzową dróg oddechowych, np. z porostem islandzkim,

, które chronią i regenerują błonę śluzową dróg oddechowych, np. z porostem islandzkim, stosuj spraye nawilżające do nosa , np. na bazie wody morskiej lub kwasu hialuronowego,

, np. na bazie wody morskiej lub kwasu hialuronowego, nawilżaj powietrze w sezonie grzewczym,

w sezonie grzewczym, unikaj gwałtownych zmian temperatur ,

, unikaj przebywania w klimatyzowanych pomieszczeniach ze względu na suche powietrze,

ze względu na suche powietrze, staraj się nie spać z otwartymi ustami , ponieważ wysuszasz gardło i osłabiasz miejscową odporność,

, ponieważ wysuszasz gardło i osłabiasz miejscową odporność, unikaj dymu papierosowego i innych zanieczyszczeń, które szkodzą śluzówce,

i innych zanieczyszczeń, które szkodzą śluzówce, rozważ zastosowanie szczepionki donosowej, aby wzmocnić odporność przeciwko konkretnemu patogenowi.

Ważne jest też to, żeby zadbać kompleksowo o odporność. Pamiętaj, że śluzówki gardła i nosa są połączone z tymi w innych rejonach ciała, w tym śluzówką jelit. Jelita z kolei, a dokładniej znajdująca się tam flora bakteryjna, mają ogromne znaczenie dla odporności i zdrowia. Zadbać o nią można poprzez dietę dobrą dla jelit i regularne spożywanie probiotyków.

