7 z 7

Mleko mamy - najmłodsi też potrzebują specjalnej ochrony przeciwwirusowej

Jak działa? Pokarmu mamy nie można pominąć, jeśli mowa o jedzeniu na odporność. Niemowlęta także wymagają ochrony przed wirusami.

To, co najlepsze, znajdą w mleku mamy: bakteriobójcze enzymy, przeciwciała do walki z drobnoustrojami, składniki mineralne, witaminy wspomagające odporność (np. A, D i C, kwas foliowy), tłuszcze nienasycone oraz glikoproteiny, które odżywiają korzystne bakterie flory jelitowej (której skład ma kluczowe znaczenie dla odporności u dzieci i dorosłych). Wszystko czego maluch potrzebuje!