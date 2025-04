Stawianie baniek stosuje się u pacjentów z zapaleniem płuc i zapaleniem oskrzeli. Bańki klasyczne i bezogniowe bez problemu kupimy w praktycznie każdej aptece.

Reklama

Stawianie baniek - czym jest?

Kilkadziesiąt lat temu bańki można było znaleźć praktycznie w każdym domu. Nasze prababki walczyły w ten sposób z zapaleniem płuc czy oskrzeli. Później bańki odeszły na jakiś czas do lamusa. Wielu współczesnych lekarzy w żaden sposób nie potwierdza ich skuteczności.

Pojawiają się opinie, że stawianie baniek powoduje jedynie efekt placebo. Mimo tego, bańki wracają do łask. Coraz częściej stosowane są przez miłośników medycyny alternatywnej.

Rodzaje baniek:

Bańki szklane klasyczne – do stosowania na gorąco. Są najbardziej popularne i działają najmocniej.

Bańki bezogniowe szklane – stosuje się je bez użycia ognia. Są najbezpieczniejsze i idealne dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze stawianiem baniek.

Bańki gumowe – ich działanie opiera się na prężącej się gumie.

Kiedy stawiać bańki?

Stawianie baniek stosuje się najczęściej w przypadku chorób układu oddechowego.

Stawianie baniek chwalą sobie także osoby, które mają problemy zasypianiem i migrenami. Wskazaniem jest również nadciśnienie tętnicze i reumatyzm. Inne dolegliwości, które można leczyć stawianiem baniek:

zapalenie gardła,

zapalenie krtani,

zapalenie oskrzeli,

zapaleniu płuc,

zapaleniu migdałków,

stres.

Jak stawiać bańki?

Osoby, które nie mają większego doświadczenia w stawianiu baniek powinny zacząć od baniek bezogniowych, które są najbezpieczniejsze. W tym wypadku najpierw należy wysmarować skórę oliwką lub wazeliną.

W następnym kroku konieczne jest przyłożenie bańki do skóry i usunięcie powietrza za pomocą strzykawki. Chorego należy przykryć grubym kocem i pozostawić z bańkami na około 15 minut. Trudniejsze jest jest stawianie baniek klasycznych.

Do stawiania baniek ogniowych należy przygotować:

spirytus,

świeczkę

10-15 cm pręt,

waciki,

oliwkę lub wazelinę,

nożyczki lub golarka (jeżeli zamierzamy przykładać banki do mocno owłosionych miejsc).

Przed rozpoczęciem stawiania baniek należy dobrze natłuścić ciało chorego. Następnie na końcu metalowego pręta umieścić wacik i nasączyć go w spirytusie, a następnie go podpalić. Płonący wacik na chwilę umieszczamy w bańce, którą później zdecydowanym ruchem przykładamy do ciała.

Prawidłowo postawiona bańka powinna się przyssać. Jednorazowo stawia się zazwyczaj od 4 do nawet 30 baniek, które pozostawione powinny być na ciele przez 10-15 minut.

Jeśli pacjent źle się poczuje – należy przerwać zabieg. Podobnie jak w przypadku baniek bezogniowych, chory powinien zostać przykryty ciepłą kołdrą lub kocem. Zabieg można powtarzać 2-3 razy w tygodniu.

Po stawianiu baniek na ciele zwykle pojawiają się ślady, które wyglądem przypominają krwiaki. Nie należy się tym martwić. To normalna reakcja na bańki.

Stawianie baniek – przeciwskazania

Stawianie baniek jest uznawane za bezpieczny zabieg. Należy jednak pamiętać o kilku ważnych rzeczach:

baniek nie można stawiać na kręgosłupie ,

, u ciężarnych zabronione jest stawianie baniek na brzuchu,

zabiegu nie wolno przeprowadzać na osobach z wysoką gorączką,

bańki nie są wskazane u pacjentów po urazach i stłuczeniach.

Chorzy borykający się z chorobami układu krążenia przez zabiegiem powinni mieć zmierzone ciśnienie i wykonane EKG.

Warto zwrócić uwagę również na zmiany skórne. Baniek nie należy stawiać na pęcherze, blizny czy wrzody. Przeciwwskazaniem do zabiegu są zaburzenia krzepliwości krwi i astma.

Stawianie baniek u dzieci

To bardzo popularna metoda leczenia u dzieci. Należy pamiętać jednak, że baniek nie powinno się stawiać u maluchów do 4 roku życia.

W przypadku dzieci stawia się maksymalnie 6 baniek, które powinny pozostać na ciele przez około 5 minut. Ważne, aby po stawianiu baniek dziecko zostało w domu przez 2-3 dni.

Ile kosztują i gdzie kupić banki?

Stawianie baniek nie jest drogim zabiegiem. Bańki można kupić w każdej aptece i najtańsze zestawy kosztują ok. 50 zł.

Choroby układu oddechowego:

Zapalenie płuc - przyczyny i objawy

Zapalenie oskrzeli - objawy

Zapalenie krtani u dzieci i dorosłych