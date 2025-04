Spis treści:

O cytrynie w kontekście zdrowia myślimy na ogół jako o źródle witaminy C. Sok z cytryny ma jednak o wiele więcej korzystnych właściwości, które są potwierdzone naukowo. To niedoceniony środek o silnym działaniu przeciwutleniającym, przeciwdrobnoustrojowym i łagodzącym stany zapalne.

Właściwości soku z cytryny to m.in.:

Największą aktywnością biologiczną w cytrynach wykazują się polifenole, głównie flawonoidy, takie jak: apigenina, diosmina, hesperydyna, kwercetyna. Są to związki wykorzystywane w celu poprawy odporności i działania układu krążenia. W cytrynie występują też kwasy fenolowe, związki kumarynowe, aminokwasy, witaminy (w tym witaminy C, A, B i E), potas, wapń, magnez i sód.

Warto pamiętać, że w soku z cytryny i olejku cytrynowym znajdują się związki fotouczulające. Oznacza to, że ich stosowanie, zwłaszcza zewnętrznie na skórę, może prowadzić do reakcji uczuleniowej po ekspozycji na pominiowanie słoneczne.

Warto płukać gardło sokiem z cytryny z kilku powodów. Badania dowodzą, że sok z cytryny skutecznie hamuje wzrost bakterii, takich jak paciorkowce wywołujące anginę ropną oraz gronkowca złocistego. Działa też przeciwwirusowo i przeciwgrzybiczo. Niweluje miejscowe stany zapalne, dzięki czemu jest polecany do płukania gardła w przypadku stanu zapalnego, bólu gardła i infekcji.

Sok z cytryny ma również działanie immunostymulujące, dlatego może wspierać miejscową odporność. Poza tym zawarte w nim związki przyspieszają gojenie się ran, co jest przydatne przy bólu gardła.

Sok z cytryny łagodzi ból gardła oraz rozrzedza wydzielinę w drogach oddechowych. Ułatwia to jej usuwanie. Badania dowodzą, że płukanie gardła sokiem cytrynowym zwiększa pH w ustach, sprawiając, że środowisko jest mniej korzystne dla rozwoju wielu chorobotwórczych bakterii.

Na ból gardła zastosuj sok z cytryny w postaci rozcieńczonej (w proporcji 1:10, czyli np. 10 ml soku z cytryny na 100 ml przegotowanej ostudzonej wody). Wystarczy płukać płynem gardło kilka razy dziennie. Nie jest to jednak cudowny środek i nie każdemu ta metoda pomoże. Jeśli czujesz, że objawy nasiliły się albo są tak samo dokuczliwe pomimo leczenia, sięgnij po inne środki na ból gardła.

Inną możliwością zastosowania soku z cytryny na ból gardła jest oczywiście jego wypijanie. Obecna w soku witamina C wspiera układ odpornościowy. Poza tym picie wody cytrynowej pomaga rozrzedzić wydzielinę w drogach oddechowych. Do wody z sokiem z cytryny warto dodać miód, który wzmocni działanie przeciwdrobnoustrojowe i przeciwzapalne mikstury.

Jeśli nie sok z cytryny, to do płukania bolącego gardła można wykorzystać inne domowe środki. Najpopularniejsze to:

Jeśli szukasz więcej sposobów na uśmierzenie dolegliwości związanych z zapaleniem gardła, znajdziesz je tutaj: domowe sposoby na ból gardła.