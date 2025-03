Angina to bakteryjne zapalanie migdałków wywołane przez bakterię Streptococcus pyogenes, czyli paciorkowiec beta-hemolizujący grupy A. Jest to poważna infekcja, które powoduje silny ból gardła i naloty na migdałkach. Chorobę leczy się antybiotykami, ale niektórzy uważają, że nic tak nie pomaga złagodzić ból gardła w trakcie choroby jak jedzenie lodów. Czy to faktycznie dobre lekarstwo?

Lody mogą łagodzić ból gardła w niektórych przypadkach, jednak lekarze nie polecają ich jako środek na anginę. Nie ma badań, które dowiodłyby skuteczności i bezpieczeństwa tej metody, jednak wiadomo, że nagłe i intensywne ochłodzenie gardła prowadzi do obniżenia miejscowej odporności i może otwierać drogę drobnoustrojom.

Jedzenie lodów w trakcie anginy może pogorszyć stan zdrowia, zamiast pomóc, ponieważ organizm jest dodatkowo obciążony chorobą i osłabiony. W przypadku anginy trzeba udać się do lekarza i przyjmować antybiotyk. Co więcej, nawet gdy jesteśmy zdrowi, gwałtowne ochłodzenie gardła zimnymi lodami może sprzyjać wystąpieniu anginy. Podobnie może zaszkodzić ogrzanie gorącym napojem gardła krótko po zjedzeniu lodów.

W wyjątkowych przypadkach lody mogą pomóc na ból gardła. To stan po tonsilektomii, czyli operacji usunięcia migdałków. Bólowi gardła może towarzyszyć obrzęk i zapalenie, wówczas podobnie jak w przypadku kontuzji i działania zimnem, lody mogą zmniejszyć opuchliznę i stan zapalny, a dzięki temu uśmierzyć ból gardła. Kilka badań dowiodło, że jest to skuteczny sposób.

Badanie przeprowadzone pod kierunkiem otolaryngolog Deborah C. Sylvester z York District Hospital w Wielkiej Brytanii wskazało, że jedzenie lodów przynosi ulgę i łagodzi ból gardła u dzieci po operacji wycięcia migdałków. Do podobnych wniosków doszli naukowcy z Medina National Guards Hospital w Arabii Saudyjskiej. W ich eksperymencie wzięło udział 50 dzieci w wieku od 3 do 15 lat po operacji wycięcia migdałków.

Ból po usunięciu migdałków może prowadzić do zmniejszenia spożycia płynów i pokarmu, a następnie odwodnienia, co może spowolnić proces naprawy i utrudnić kontrolę bólu. Różne grupy leków przeciwbólowych mają swoje własne skutki uboczne. Dlatego też rozważenie niefarmakologicznych sposobów kontrolowania bólu, takich jak lody i inne zimne napoje, może mieć ogromne znaczenie.(...) Badanie to wykazało, że spożycie lodów jest znacząco skuteczne wśród dzieci, które przeszły operację usunięcia migdałków

W przypadku anginy i innych infekcji bakteryjnych lub wirusowych bezpieczniejszym i skuteczniejszym sposobem jest sięgnięcie po preparaty na ból gardła dostępne w aptekach. Podstawą leczenia anginy jest antybiotyk, ale lek ten nie łagodzi od razu objawów choroby, ponieważ jego zadaniem jest eliminacja bakterii. Efekty mogą być odczuwalne dopiero po kilku dniach kuracji. Jest za to wiele rodzajów środków działających miejscowo i szybko na ból gardła.

Jakich substancji czynnych szukać w preparatach na anginę? Właściwości znieczulające wykazuje lidokaina i benzokaina. Szerszy zakres działania mają np. flurbiprofen, amylometakrezol, chlorchinaldol czy benzydamina. Dolegliwość będzie mniej dokuczliwa również wtedy, gdy przyjmiemy doustny lek przeciwbólowy (np. paracetamol lub ibuprofen). Oczywiście warto też wypróbować domowe metody na ból gardła, takie jak ziołowe płukanki (na bazie szałwii, tymianku, prawoślazu).