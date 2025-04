Soda oczyszczona, czyli wodorowęglan sodu, to nieorganiczny związek zasadowy szeroko wykorzystywany w gospodarstwach domowych. Soda jest stosowana w leczeniu nadkwasoty, kwasicy metabolicznej, hiperkaliemii (nadmiar potasu w organizmie) czy zatrucia niektórymi lekami. Bywa składnikiem past do zębów i płynów do płukania jamy ustnej. Sprawdza się jako domowy środek na różne dolegliwości. Płukanie gardła sodą to babciny sposób na infekcje dróg oddechowych, ale nie tylko na to.

Spis treści:

Płukanie gardła sodą lub płukanie jamy ustnej jest pomocne w przypadku:

Soda oczyszczona posiada różne właściwości, dzięki którym jest pomocna w zwalczaniu chorób w obrębie jamy ustnej i gardła:

Płukanie gardła sodą to popularny domowy sposób na infekcje górnych dróg oddechowych. Woda z sodą może pomóc zmniejszyć obrzęk, zaczerwienienie i podrażnienie gardła. Soda rozpuszcza też gęstą wydzielinę i nawilża. Usuwa chorobotwórcze mikroby z jamy ustnej.

Płukanie gardła sodą jest polecane również na zapalenie gardła niezwiązane z infekcją. W jednym z badań oceniano skuteczność płukania gardła sodą w leczeniu zapalenia błony śluzowej jamy ustnej u osób w trakcie chemioterapii. Metoda skutecznie zmniejszyła stan zapalny, poprawiła samopoczucie pacjentów. Została uznana przez autorów za tani i łatwo dostępny sposób radzenia sobie z tym problemem.

Afty to bolesne nadżerki śluzówki jamy ustnej. Powstają na skutek urazów, alergii, stresu albo niedoborów witamin. Soda oczyszczona może przyspieszać gojenie się aft i łagodzić ich objawy, ponieważ zmniejsza stan zapalny, obrzęk i ból towarzyszący tym zmianom.

Jeżeli przyczyna nieświeżego oddechu tkwi w jamie ustnej, to płukanie ust sodą może wyeliminować problem. Soda pomaga zwalczać płytkę nazębną oraz usuwa bakterie odpowiedzialne za próchnicę i brzydki zapach z ust. Przekształca też odpowiedzialne za nieprzyjemny zapach lotne związki siarki w związki nielotne. Nie wiadomo jak długo działa płukanie ust, ale według badań korzystny efekt utrzymuje się do 3 godzin w przypadku stosowania środków do czyszczenia zębów zawierających >20% wodorowęglanu sodu.

Soda oczyszczona jest składnikiem wielu past do zębów i płynów do płukania ust. Nie bez powodu. Płukanie gardła i jamy ustnej sodą podwyższa pH śliny i zmniejsza ilość szkodliwych bakterii. Naukowcy dowiedli, że ta metoda zwalcza szczególnie bakterie z gatunku Streptococcus viridans, które przyczyniają się do próchnicy, a kiedy dostaną się do krwiobiegu, mogą wywołać infekcję wsierdzia i uszkadzać zastawki. Płukanie ust sodą zdziesiątkowało też populację bakterii Moraxella w ustach, która w nadmiarze nie tylko szkodzi zębom, ale może też wywołać zapalenie płuc, oskrzeli i zapalenia ucha.

Zabieg ten wiąże się też z efektem estetycznym. Soda ma zdolność rozkładania cząsteczek powodujących przebarwienia na zębach, dlatego działa delikatne wybielająco i usuwa przebarwienia po kawie, herbacie czy czerwonym winie.

Do płukania gardła sodą oczyszczoną potrzebujesz:

Rozpuść 1/2 łyżeczki sody w wodzie. Lekko przestudź. Płucz gardło roztworem przez 20-30 sekund, przyjmując miksturę porcjami. Nie połykaj. Możesz stosować zabieg 3-4 razy dziennie, aż do ustąpienia objawów.

W przypadku silnych dolegliwości można zastosować roztwór o większym stężeniu: 1 łyżkę sody na szklankę wody.

Płukanie gardła sodą jest bezpieczne, jeżeli jest wykonywane w umiarze. W badaniach nie zauważono, aby właściwe stosowanie tej metody powodowało jakiekolwiek skutki uboczne. Soda oczyszczona jest więc łatwo dostępnym i nieszkodliwym środkiem na infekcje dróg oddechowych, ból gardła i stany zapalne w jamie ustnej.

Na ból gardła przy infekcjach sprawdzą się też inne domowe środki, takie jak:

