5 leków i preparatów, które warto zabrać ze sobą na wakacje

Pakując wakacyjną walizkę, warto znaleźć w niech odrobinę miejsca na kilka leków i preparatów, które mogą okazać się pomocne, jeśli dopadną nas typowe wakacyjne dolegliwości. Ból głowy, niestrawność, alergia na jad owadów czy słońce – to główne dolegliwości jakie mogą przytrafić się nam na wakacjach. W takich sytuacjach warto mieć pod ręką leki, które przyniosą ulgę. W razie potrzeby pozwolą też na szybką reakcję, a nie na tracenie czasu w poszukiwaniu najbliższej apteki.

Środki przeciwbólowe



Pamiętać należy bezwzględnie o środkach przeciwbólowych. Bóle głowy, mięśni, stawów – niezależnie od ich nasilenia – mogą skutecznie zepsuć każdy wypoczynek. Najczęściej rekomendowane są leki na bazie ibuprofenu lub paracetamolu, gdyż działają przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Dodatkowo ibuprofen - będący substancją czynną Nurofenu 200 mg na zwykły ból - działa również przeciwzapalnie. Jest to niezwykle ważne, bo częstą przyczyną bólu wywołanego gorączką czy przeziębieniem jest właśnie stan zapalny.

Maść na otarcia i środki opatrunkowe



Większość sytuacji, w których musisz udzielić pierwszej pomocy, dzieje się nagle. Dlatego powinieneś wiedzieć, jak postępować właściwie, zanim dojdzie do wypadku. Jest to szczególnie ważne w czasie wakacji, gdy dochodzi do większości urazów. Maść MaxiBiotic chroni przed zakażeniem i przyspiesza proces gojenia rany. Możesz miejsce zranienia dodatkowo zabezpieczyć gazą i bandażem. Dodatkowo maść MaxiBiotic, z trzem antybiotykami o uzupełniającym się zakresie działania przeciwbakteryjnego wobec bakterii będących przyczyną większości zakażeń skóry, można również stosować przy drobnych otarciach, zadrapaniach, ukąszeniach owadów, oparzeniach i owrzodzeniach skóry. Przydatne mogą okazać się rówież plastry oraz bandaże.

Preparaty na dobre trawienie



Zmiana środowiska i zmiana diety podczas wakacyjnych wyjazdów dla co bardziej wrażliwych z nas może mieć przykre konsekwencje ze strony układu tawiennego. Niestrawność, zgaga, biegunka, zaparcia czy to jedne z najczęstszych wakacyjnych dolegliwości, dlatego podczas wyjazdów warto zawsze mieć ze sobą preparaty, które złagodzą przykre dolegliwości trawienne. Na biegunkę przyda się Stoperan, natomast na zaparcia przydadzą się środki o łagodnym działaniu przeczyszczającym, np. Xenna. Warto do wakacyjnej walizki spakować również tradycyjną herbatkę miętową, którą można podawać zarówno dorosłym, jak i dzieciom.

Pianka na poparzenia słoneczne

Pierwszy kontakt ze słońcem na początku wakacyjnego wyjazdu może skończyć się oparzeniem słonecznym, szczególnie jeśli mamy jasną, wrażliwą skórę. Pieczenie, swędzenie oraz uczucie rozpalenia skóry to typowe objawy towarzyszące oparzeniu słonecznemu. Niezawodnym i dobrze znanym preparatem, na który koniecznie powinniśmy znaleźć miejsce w wakacyjnej walizce jest Panthenol. Pianka zaaplikowana na podrażnioną skórę, przyjemnie schłodzi oraz złagodzi skutki nadmiernej ekspozycji na słońce. Można stosować rónież u dzieci.

Leki na przeziębienie



Klimatyzacja, duże różnice temperatur między nocą a dniem, zimne napoje czy kąpiel w chłodnym morzu - to tylko niektóre przyczyny wakacyjnych przeziębień i infekcji. Choć jadąc na wakacje nikt z nas nie planuje zachorować, warto zabrać ze sobą leki, które szybko postawią nas na nogi, gdy podczas wakacyjnego wyjazdu zdarzy nam się ból gardła lub przeziębienie. Dobrym rozwiązaiem będą leki o kompeksowym działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym oraz udrażniającym drogi oddechowe np. Fervex. Warto zabrać ze sobą również preparat łagodzący ból gardła, np. tabletki lub spray.

