Leki przeciwbólowe - które i na co skuteczne? cz.2

Ból to objaw spędzający nam sen z powiek i utrudniający codzienne funkcjonowanie, pracę, a także wykonywanie obowiązków domowych. Na szczęście istnieją leki, które mogą go skutecznie łagodzić. Jednak lek nie jest podstawą w leczeniu bólu – zawsze na początku trzeba zwalczyć jego źródło np. ucisk na nerwy, by na długo zażegnać tę dolegliwość.



Reklama

Fot. Depositphotos



W pierwszej części cyklu o lekach przeciwbólowych przedstawiliśmy najpopularniejsze środki przeciwbólowe – ich wady i zalety oraz wskazania do stosowania i skuteczność. Zainteresowanych odsyłamy do treści artykułu:

Leki przeciwbólowe – które i na co skuteczne? cz.1



Teraz pora na mocniejsze leki, czasem znane z reklam, a czasem z własnego doświadczenia…

Diklofenak



Należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Wykazuje działanie silne przeciwzapalne i przeciwbólowe, mniejsze przeciwgorączkowe. Z tego powodu jest wskazany przede wszystkim w łagodzeniu bólów i stanów zapalnych w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów, zesztywniejącego zapalenia stawów kręgosłupa, dny moczanowej, zwyrodnieniach kręgosłupa i innych bólach pleców, a także po urazach i operacjach ortopedycznych. Znajduje też zastosowanie w leczeniu bólów neuralgicznych i po różnych zabiegach okulistycznych i laryngologicznych. Niekiedy nawet bywa stosowany w łagodzeniu bólu zawałowego, jako zamiennik dla morfiny. Niestety diklofenak to lek najbardziej hepatotoksyczny, dlatego podczas jego stosowania należy oszczędzać wątrobę i zrezygnować z produktów ciężkostrawnych, tłustych, jak również z alkoholu. Można zastosować lek ochraniający wątrobę np. Esseliv, Essentiale Forte, czy Hepatil. Lepiej też wybierać diklofenak w czopkach

(dostępny na receptę) i prosić lekarza, aby taki właśnie przepisywał. Lek podany doodbytniczo omija krążenie wątrobowe, dzięki czemu nie odczuwa ona efektu uderzeniowego pierwszej dawki. Jednak po podaniu doodbytniczym diklofenaku możliwe są objawy uboczne w postaci lekkiego pieczenia odbytu i przemijających zaparć.

Preparat bez recepty: Voltaren Acti 12,5mg (10 tabletek za 8-12łzł); Voltaren emul

gel (tuba żelu za około 15-17zł)

Preparat na receptę: Apo-Diclo, Olfen, Diclo, Voltaren Acti Forte, Diclofenac

(czopki), Vol



Naproksen



To również niesteroidowy lek przeciwzapalny, pochodna kwasu naftalenooctoego. Wykazuje działanie silne przeciwzapalne i przeciwbólowe, a także przeciwgorączkowe. Jest zalecany w łagodzeniu zapaleń i bólów reumatycznych, bólów związanych z osteoporozą, zapaleniami mięśni, korzonków, rwie kulszowej, zwyrodnieniach stawów i dnie moczanowej. Można go stosować w formie tabletek i bezpośrednio na skórę, w formie żelu przeciwbólowego.

Naproksen niestety podrażnia przewód pokarmowy, zwłaszcza żołądek. Zaleca się podczas terapii tym lekiem przyjmować leki osłonowe, jak np. inhibitory pompy protonowej: Piastprazol, BioprazolBio, Omeprazol, Polprazol, Helicid, Exter. Leku nie przyjmujemy na pusty żołądek, ale po solidnym śniadaniu, popijając szklanką wody. Również trzeba zadbać o lekkostrawna dietę.

Preparat bez recepty: Aleve (20 tabletek za 15-18zł), Aleve żel (tuba za około 18zł);

Naxii (20 tabletek za około 12zł)

Preparat na receptę: Apo-Napoxen, Naproxen, Naproxenum

Meloksykam



Jest niesterydowym lekiem przeciwzapalnym o silnym działaniu tłumiącym zapalenie, przeciwbólowym i słabym przeciwgorączkowym. Łatwo przenika do płynu stawowego, dlatego jest często lekiem z wyboru w bólach stawowych w przebiegu RZS, zesztywniejacego zapalenia stawów kręgosłupa, a także w zespole cieśni kanału nadgarstka i innych bólach wynikających z ucisku na nerwy np. rwy. Jest mniej toksyczny od wyżej wymienionych, a także nie podrażnia układu pokarmowego, jak np. naproksen. Oszczędza też wątrobę i nerki, wiec może być też

stosowany u pacjentów dializowanych, z umiarkowaną niewydolnością nerek. Objawy uboczne jakie mogą wystąpić podczas terapii meloksykamem to alergie, bóle brzucha, biegunka, czasem krwawienia z przewodu pokarmowego, zgaga i niestrawność. Rzadko pojawia się osłabienie, senność i niezdolność do obsługi maszyn.

Preparat bez recepty: Opokan (20 tabletek za 12-15zł)

Preparat na receptę: Opokan Forte, Movalis, Aglan, Meloxam

Reklama

Trzeba pamiętać, że wszystkie wyżej wymienione stany chorobowe wymagają przede wszystkim rzetelnej diagnostyki i właściwej rehabilitacji (ćwiczenia fizyczne i masaże oraz nauka właściwego chodu, przybierania pozycji wypoczynkowych, schylania się i dźwigania przedmiotów). Sam lek nie rozwiąże problemu!