Ponoć środki nasenne wymyślono po to, żeby lekarze mogli zalecać je pacjentom a potem spać spokojnie. Ta sama historia mogłaby dotyczyć Albothylu. Jeśli kobieta zauważy u siebie problem intymny niewiadomego pochodzenia powinna się udać do ginekologa. Jeśli to jednak nie czas i nie miejsce (np. wakacje w Bahrainie) wystarczy, że uda się po Albothyl do najbliższej apteki. To uniwersalny "oczyszczacz" nabłonka pochwy, który można zastosować bezpiecznie nawet w przypadku niezdiagnozowanej do końca infekcji.

Mechanizm działania Albothylu Polikrezulen zawarty w preparacie działa wybiórczo na białka tkanek martwiczo i chorobowo zmienionych. Nie działa na tkanki zdrowe. Dzięki wybiórczej koagulacji i eliminacji martwych oraz chorobowo zmienionych komórek następuje odnowa nabłonka i powrót do zdrowia. Nabłonek płaski jest oporny na działanie polikrezulenu. W przypadku komórek nabłonka walcowatego już po kilu sekundach od zetknięcia się z polikrezulenem dochodzi do obrzmienia jądra komórkowego i cytoplazmy, co prowadzi do złuszczenia się komórek.

Albothyl działa przeciwbakteryjnie. Polikrezulen zawarty w preparacie działa wybiórczo na białka tkanek martwiczo i chorobowo zmienionych. Nie działa na tkanki zdrowe. Globulki Albothylu stosuje się dopochwowo. Stosuje się 1 globulkę raz dziennie lub co drugi dzień – najlepiej na noc, tuż przed snem. W przypadku zastosowania leku w gabinecie lekarskim, w celu utrzymania leku we właściwym miejscu, należy zastosować tampon, który po upływie 1-2 h należy usunąć. Globulki należy stosować do ustąpienia objawów, jednak nie dłużej niż przez 9 dni. Jeśli po tym czasie nie nastąpi poprawa, lub jeśli w krótkim czasie po zakończeniu leczenia nastąpi nawrót objawów, należy zasięgnąć porady lekarza.

Według ulotki Albothyl mogą stosować wszystkie kobiety, natomiast jest niewskazany dla:

- kobiet poniżej 18. roku życia oraz w okresie menopauzy, ze względu na brak doświadczenia w stosowaniu preparatu u pacjentek z tych grup wiekowych,

- dla kobiet w ciąży, bądź karmiących piersią (stosowanie tylko ze ściśle określonych wskazań, z przepisu lekarza i po uwzględnieniu ryzyka wynikającego z leczenia, dla matki i dziecka.

Skład Albothylu - jedna globulka zawiera 90 mg polikrezulenu (policresulenum), leku nie trzeba trzymać w lodówce. Opakowanie Albothylu - 6 globulek, cena - ok. 36 zł